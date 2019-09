Richterová (Piráti): Proč si komerční nepřivydělávají i tím, že by byli tlumočníky soudními?

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení další přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se ráda vyjádřila k tomuto balíku bodů, protože opravdu ty dva zákony jsou siamská dvojčata, nelze je oddělit. Netušila jsem, když jsem byla zvolena do Sněmovny, že využiji i svoji původní profesi - a sice já jsem vystudovaná tlumočnice, překladatelka. Čili logicky mám v tomto oboru řadu kolegů.

Není mi lhostejné, že naše pozměňovací návrhy, které jsme předkládali, byly prostě smetené ze stolu. Jsem ráda, že Senát znovu upozornil, že opravdu ty chyby jsou závažné. Současně respektujeme to, že je potřeba novela zákona o znalcích. Jsem ráda, že paní poslankyně Válková přislíbila vlastně svoji podporu, abychom připravili nápravu ve věcech týkajících se soudních tlumočníků. Je to pro nás jediná možnost, aby skutečně nedošlo i k významnému ohrožení veřejného zájmu. Já k tomu ještě něco řeknu podrobněji.

Možná si totiž, vážené kolegyně, vážení kolegové, mnozí z vás neumíte představit, co obnáší profese soudního tlumočníka a proč je to tak celé i klíčové pro zaručení skutečného práva na soudní ochranu. Jde o to, že je potřeba tlumočit nejenom z běžných jazyků, z jazyků, které skutečně umí kde kdo, ale i z jazyků velmi vzácných. A ten zákon má dopadnout na všechny.

Stejně tak si prosím představte, že komerční tlumočníci, kterých je samozřejmě většina, kteří pracují na volném trhu, komerční tlumočníci mají úplně jiné sazby než za jaké dnes tlumočí ti tlumočníci soudní. Jen malá část tlumočníků dělá oboje. Takže si musíme klást otázku proč, proč si ti komerční nepřivydělávají i tím, že by byli tlumočníky soudními? A zase. Už to tady zaznělo, že právě třeba to ohodnocení není dneska dostatečné. Naprosto nesrovnatelné jsou totiž i ty podmínky. Je zkrátka něco úplně jiného, pokud vystudujeme tlumočení, jste jaksi naučeni fungovat s určitým typem klientů. A potom se máte setkávat s pachateli trestných činů, být kdykoliv k dispozici. Zkrátka ta psychologická zátěž je také nezanedbatelná. A toto je standardní agenda soudních tlumočníků.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ráda bych ještě jednou shrnula, že už dnes mají tlumočníci vlastně jak správní, tak trestní odpovědnost. A ten návrh zkrátka ty sankce ještě zpřísňuje. A přitom vlastně neošetřuje práva. Neošetřuje, aby ty uložené povinnosti byly přiměřené těm poměrům ve výkonu profese. Jednak už to je ta zmiňovaná archivace, ale jde i o další věci. Ještě jednou zdůrazňuji: Pokud dojde k nedostatku tlumočníků pro určitý jazyk, tak vlastně potom budou orgány veřejné moci odkázány na to, že budou jednorázová ustanovování. A tam absolutně není možné zaručit, že ten jednorázově ustanovený člověk bude mít všechny ty odborné předpoklady, aby splňoval také požadavek nezávislosti a nestrannosti.

Poslední bod. Chci zdůraznit, že vůbec celkový dopad toho současného návrhu zákona může být, že to prostě dál odradí zejména nedostatkové tlumočníky vzácných jazyků, tlumočníky v regionech a také, a to zase ještě nebylo zmíněno, tlumočníky pro komunikaci s osobami neslyšícími, nevidomými a hluchoslepými. I těchto tlumočníků je už dnes nedostatek. Jediná možnost pro Piráty, abychom hlasovali pro balík těch dvou zákonů, je opravdu příslib, že i když to bude námi připravený návrh zákona spolu s poslankyní paní profesorkou Válkovou, takže bude urychleně projednán, aby opravdu během té legisvakanční lhůty v těchto věcech mohlo dojít k zjednání nápravy. Děkuji.

Psali jsme: Benda (ODS): Tuto centralizaci já pokládám za nešťastnou Michálek (Piráti): Paní Fialová rozhodně není povinna snášet nepravdivou kritiku Dolínek (ČSSD): Co je moc, to je moc Richterová (Piráti): Dva lidé a dva příběhy o osvobození a odsouzení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV