Richterová (Piráti): Tohle jsou za nás mafiánské praktiky

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, vážení spoluobčané.
Chtěli jsme dnes za Piráty navrhovat konkrétní body týkající se lidí v této zemi, chtěli jsme navrhovat projednání rodinného balíčku, reformy penzijních fondů, hmatatelné věci, ale to, co jsme před chvílí slyšeli, co jsme před chvílí sledovali v televizi, je za hranicí naprosto všeho, na co jsme byli dosud v politice zvyklí. Slyšeli jsme, že ministr zahraničí Macinka vyhrožuje prezidentu České republiky. (Smích v sále.)
To opravdu není k smíchu. To, co se tady v sále ozývá, je znevažování situace, která velmi připomíná mafiánské praktiky, a takové mafiánské praktiky v naší společnosti fakt nemají co dělat. Já i celý pirátský klub důrazně apelujeme na premiéra Andreje Babiše, aby pana ministra Macinku odvolal.
Já i celý pirátský klub důrazně apelujeme na premiéra Andreje Babiše, aby pana ministra Macinku odvolal. Ve zprávách adresovaných Petru Pavlovi můžeme číst následující věty.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Ty věty si může každý dohledat, Prezidentská kancelář to zveřejnila. (Poslankyně Richterová ukazuje plénu písemný podklad.) Ty věty zní jako: "Může získat klid, když budu mít Turka na Ministerstvu životního prostředí. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic biologie jako extrémní případ kohabitace." (Neklid, šum a smích v levé části jednacího sálu.) "Podporu premiéra mám... do učebnic politologie." (Poslankyně Richterová si opravuje svoje podklady. Smích v levé části sálu.)
Kdo je vinen současnou situací?
Tak. Podporu premiéra mám... (Bušení do lavic v pravé části sálu.) Opravdu poprosím, je to vážná věc, když v takovéto zprávě se říká: podporu premiéra mám, o postoji SPD ani nemluvě. Další z těch zpráv obsahuje: "Jsem plně odhodlán, neustoupí-li, učinit maximalistické kroky do posledního možného detailu." Nebo: "Takže já jsem připraven za Turka s Petrem Pavlem bojovat tak brutálně, že z toho bude velké a dlouhotrvající téma, bez skrupulí. Čas na uklidnění vyprší ve středu."
To jako vážně? Ještě jednou, když se podíváme na začátek té esemesky: "Já teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět. Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě."
Tohle jsou za nás mafiánské praktiky. K tomuhle se nezbytně musí vyjádřit premiér této země Andrej Babiš. A politická kultura? Ta tímhle okamžikem prostě zmizela. To, čeho jsme právě svědky, je, že takovýmto pokusem o vydírání ministr Macinka a potenciálně celá vláda pod vedením Andreje Babiše ohrožuje bezpečnost naší země a bezpečnost našich občanů. Motoristé tím ukázali, že jsou ochotni obětovat zahraniční politiku země, bezpečnostní politiku země kvůli jednomu člověku, kvůli nekompetentnímu Filipu Turkovi.
Takže znovu důrazně žádáme Andreje Babiše za celý pirátský klub, aby okamžitě navrhl odvolání pana ministra Macinky kvůli pokusu o vydírání prezidenta Petra Pavla.
Děkuji.
