Vyoral: Otázky Václava Moravce? Spíš jediné povolené názory

Ve Sněmovně se projednává tzv. zákon o digitální ekonomice, což je přepis nařízení DSA do českého práva. Poslanec Jindřich Rajchl tvrdí, že je lepší si udělat vlastní transpozici, protože jinak by hrozila „bruselská verze“. Neměla by SPD a Motoristé tlačit na Babiše, aby se EU vzepřel?
To by samozřejmě měli či mohli, nicméně jak známo, Andrej Babiš je s Evropskou unií spjat nejen skrze svůj dotační potenciál pupeční šňůrou. A vždy se jinak prezentuje před domácím publikem a jinak před politbyrem Evropské utopie. A obávám se, že podobně na tom je drtivá většina naší politické reprezentace. Co se týká vlastní transpozice a hrozby „bruselské verze“, tak jde v současné situaci zřejmě o pragmatický krok. Tím ovšem nijak nesnižuji vazalství a porobu našich politruků vůči onomu totalitnímu bruselskému tělesu.
Údajně kvůli DSA z postu poslankyně odchází Markéta Šichtařová ze Svobodných. Myslíte, že se jedná o pravý důvod její rezignace?
S pravděpodobností hraničící s jistotou nejedná. Jde o zástupný důvod, který se, dle mého, paní Šichtařové hodil do krámu. Moc jsem v jejím případě nepochopil, proč tedy vlastně do Poslanecké sněmovny kandidovala. Ale to je otázka především na ni.
Pak tu máme připravovaný zákon o neziskovkách, který by měl sloužit k tomu, aby jejich financování bylo transparentní. Opozice řve, jak je zákon proruský a jak zavání totalitou. Má opozice, která sama zavedla zákon o službě cizí mocnosti, vůbec nárok někoho takhle kritizovat?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Václav Moravec skončil se svými otázkami, prý nemůže garantovat nezávislost redakční práce. A vymezil se proti „slepé vyváženosti“. Má zrovna Moravec co se vymezovat?
Zloděj volá, chyťte zloděje. Že nemůže Moravec garantovat „nezávislost“ redakční práce, si drtivá většina diváků s hlavou na krku všimla už před řadou let. Pokud Moravec svými slovy doposud onu „nezávislost“ garantoval, pak bych opravdu nechtěl vidět fázi číslo dvě, kdy by ji garantovat přestal. Otázky Václava Moravce se už dávno staly exhibicí jejich hlavního moderátora, který z nich udělal „jediné povolené názory Václava Moravce“ ve stylu politického školení mužstva – tedy diváků a neuvědomělých hostů, kteří byli v drtivé většině ve studiu v menšině. Mimochodem ona vzývaná „nezávislost“ v redakční práci neexistuje. Opakuji. Neexistuje. Neexistovala a nikdy existovat nebude. Každá redakce je závislá. Ať už na svých majitelích, na divácích, na informačních zdrojích, na inzerentech… A to není málo, Antone Pavloviči. Podstatná by u redakcí, moderátorů, novinářů… měla být zejména snaha o co největší vyváženost a nadhled. Slepá vyváženost je pouze Moravcův orwellovský newspeak. Protože novináři a moderátoři nezávislí a nezaujatí z povahy věci a vlastních náhledů na svět a politiku být zkrátka a dobře nemohou, tak je vyváženost možná to jediné, co jim v práci zbývá. Ale vysvětlujme to mediálním pologramotům hlavního proudu, kteří nám – ať už úkolově či z vnitřního přesvědčení – vytvářejí vlastní nepravdivou virtuální realitu, která má s tou venku společného asi tolik, kolik mají soudruzi převlékači Petr Pavel a jeho choť s rovnou páteří.
Do voleb v Maďarsku už času moc nezbývá. A novináři přišli se zaručenou informací, že se do nich chce vložit i ruský prezident Putin a zajistit, aby Viktor Orbán neprohrál. Věříte takovým „zaručeným informacím“, nebo je to klasická předvolební špína, jaká se dříve objevila v Rumunsku?
Jakkoliv víme, že drtivá většina světových mocností bez výjimky má tendenci zasahovat ve vlastních zájmech do vnitřních záležitostí jiných států, tak zde se jedná o typický příklad jednostranného dezinformačního pohledu z řad mediálně-politického hlavního proudu, který stále a dokola nasazuje ohranou kartu strašení Ruskem a Putinem.
V Íránu mají nového nejvyššího vůdce. A je to zase Chámeneí. Co myslíte, že se stane? Vyhlásí Trump vítězství i bez toho, aby skutečně něco vyhrál?
Možné je vždy skoro všechno, takže bych nezavrhoval žádnou z variant a možností. Nicméně vojenskoprůmyslové a energetické kolosy nám zatím opět pouštějí žilou a sami se plní dosyta, tedy nějakou dobu konflikt může „směle“ pokračovat. Izrael, jehož výkonnou rukou pro šíření „demokracie“ humanitárním bombardováním jsou USA, si zatím vyřizuje účty na Blízkém východě a obyčejní lidé na všech stranách, kteří za nic nemohou, jako obvykle trpí.
