Richterová (Piráti): Tomio Okamura nemá ve funkci setrvávat

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané,
vystupuji k bodu, který dnes předkládáme společně jako opoziční strany. Sebrali jsme jako Piráti, TOP 09, ODS, STAN a KDU-ČSL 92 podpisů z 80 potřebných k zařazení bodu a projednání Odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Tyto podpisy jsme dnes společně doručili právě k rukám předsedy Poslanecké sněmovny.
Proč jsme tyto podpisy za Piráty sbírali? Proč jsme tento sběr i iniciovali? Předseda Poslanecké sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě, k demokratickým pravidlům, ke všem občanům a k bezpečnosti této země. Ostatně právě to Tomio Okamura sliboval ve svém kandidátském projevu, jenže výroky a chování Tomia Okamury tyto základní hodnoty po celou dobu jeho pravda, krátkého mandátu překračují, a proto nemá v této funkci setrvávat.
Jako opozice navrhujeme zařazení bodu Odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny na pořad této schůze, a to jako třetí bod po hlasování o důvěře vládě nebo alternativně jako druhý bod této schůze ještě před hlasováním o důvěře. Tento návrh předkládám na základě 92 podpisů dnes doručených všech pěti opozičních poslaneckých klubů ODS, STAN, Pirátů, KDU a TOP 09. Vidím výrazy tváře některých z vás. Politické divadlo? Ne. Zpochybňování výsledků voleb? Taky ne.
Post předsedy Sněmovny je o základní odpovědnosti vůči všem občanům. Sněmovna toto těleso jako celek ztělesňuje vůli všech Čechů a Češek a předseda Sněmovny je třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi. Navíc stejný vzkaz přichází i přímo od lidí, od občanů petice, ve které lidé vyzývají k odvolání Tomia Okamury z místa předsedy Sněmovny nasbírala násobně víc podpisů, než kolik lidí jeho osobně ve volbách podpořilo. To je mimořádně silná zpráva, že veřejnost, občané této země si na třetím nejvyšším postu v této republice přejí změnu. Někoho jiného bez skandálních výroků, bez vyhroceného chování.
My tento hlas lidí, Čechů a Češek slyšíme. Bereme ho vážně společnými silami všech opozičních stran ho zesilujeme a přenášíme sem na půdu Poslanecké sněmovny. Navrhujeme proto na základě 92 podpisů pěti poslaneckých klubů- ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 společně zařazení bodu Odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny.
Děkuji.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
