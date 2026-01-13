Richterová (Piráti): Tomio Okamura nemá ve funkci setrvávat

13.01.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. ledna 2026 k návrhu odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy sněmovny

Richterová (Piráti): Tomio Okamura nemá ve funkci setrvávat
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané,

vystupuji k bodu, který dnes předkládáme společně jako opoziční strany. Sebrali jsme jako Piráti, TOP 09, ODS, STAN a KDU-ČSL 92 podpisů z 80 potřebných k zařazení bodu a projednání Odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Tyto podpisy jsme dnes společně doručili právě k rukám předsedy Poslanecké sněmovny.

Proč jsme tyto podpisy za Piráty sbírali? Proč jsme tento sběr i iniciovali? Předseda Poslanecké sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě, k demokratickým pravidlům, ke všem občanům a k bezpečnosti této země. Ostatně právě to Tomio Okamura sliboval ve svém kandidátském projevu, jenže výroky a chování Tomia Okamury tyto základní hodnoty po celou dobu jeho pravda, krátkého mandátu překračují, a proto nemá v této funkci setrvávat.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 4658 lidí

Jako opozice navrhujeme zařazení bodu Odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny na pořad této schůze, a to jako třetí bod po hlasování o důvěře vládě nebo alternativně jako druhý bod této schůze ještě před hlasováním o důvěře. Tento návrh předkládám na základě 92 podpisů dnes doručených všech pěti opozičních poslaneckých klubů ODS, STAN, Pirátů, KDU a TOP 09. Vidím výrazy tváře některých z vás. Politické divadlo? Ne. Zpochybňování výsledků voleb? Taky ne.

Post předsedy Sněmovny je o základní odpovědnosti vůči všem občanům. Sněmovna toto těleso jako celek ztělesňuje vůli všech Čechů a Češek a předseda Sněmovny je třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi. Navíc stejný vzkaz přichází i přímo od lidí, od občanů petice, ve které lidé vyzývají k odvolání Tomia Okamury z místa předsedy Sněmovny nasbírala násobně víc podpisů, než kolik lidí jeho osobně ve volbách podpořilo. To je mimořádně silná zpráva, že veřejnost, občané této země si na třetím nejvyšším postu v této republice přejí změnu. Někoho jiného bez skandálních výroků, bez vyhroceného chování.

My tento hlas lidí, Čechů a Češek slyšíme. Bereme ho vážně společnými silami všech opozičních stran ho zesilujeme a přenášíme sem na půdu Poslanecké sněmovny. Navrhujeme proto na základě 92 podpisů pěti poslaneckých klubů- ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 společně zařazení bodu Odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Vy jste snídala syrové maso?“ Richterová řádila, Malá si ťukala na čelo
Richterová byla u Moravce drzá. Vrátilo se jí to
Richterová (Piráti): Ať Babiš vrátí, co vzal na dotacích a zakázkách a bude na bydlení
Richterová (Piráti): I oligarcha musí dodržovat pravidla

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

odvolání , Okamura , piráti , Richterová , sněmovna , 5. schůze , 13.1

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Sebedestrukce Evropy

Souhlasím s vámi, že se Evropa ničí sama, ale co je podle vás tou hlavní příčinou? Je to migrace?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

10:09 Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

Nová vláda tento týden požádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru v situaci, kdy přebírá stát zatížený řad…