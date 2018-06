Rozvoral (SPD): Aktuální vyjednávání o případné vládní koalici je výsměch voličům

1. SPD považuje aktuální vyjednávání Andreje Babiše o případné koalici s ČSSD a komunisty za výsměch voličům a důsledek neschopnosti vyjednávat ze strany Andreje Babiše. Německý tisk otevřeně spekuluje o zákazu spolupráce s SPD, který údajně dala Andreji Babišovi kancléřka Merkelová. Kandidát ČSSD na ministra zahraničních věcí, europoslanec Poche, je propagátor multikulturalismu a globalizace, který např. v roce 2015 prosazoval příjem migrantů na naše území v rámci kvót a při volbě prezidenta veřejně propagoval neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. SPD v žádném případě takto navrhovanou koalici ANO, ČSSD a KSČM nepodpoří. Andrej Babiš nese plnou odpovědnost za skutečnost, že ani po více než sedmi měsících nemá ČR stabilní vládu s podporou Poslanecké sněmovny, a to přesto, že SPD nabízela ihned po říjnových volbách podporu vlády odborníků navržených hnutím ANO, za podmínky prosazení dohodnutých programových priorit SPD, včetně zákona o všeobecném referendu.

2. Hnutí SPD považuje navržený rozpočet se schodkem 50 miliard Kč za špatný a nepodpoří ho. V době hospodářského růstu je deficitní rozpočet nepřijatelný a zvyšování dluhu neomluvitelné. Prostředky je možné ušetřit ve stále rostoucích nákladech na státní správu. Hnutí SPD programově prosazuje dlouhodobě vyrovnané hospodaření státu legislativně zajištěné ústavou podle vzoru Švýcarské konfederace.

3. Německá kancléřka Merkelová dlouhodobě nezvládá situaci v souvislosti s ilegální imigrací. Minulý týden přiznala, že jí navrhovaný způsob přerozdělování imigrantů mezi státy Evropské unie v rámci kvót byl špatný. Situace v Řecku, Španělsku, Maďarsku, Rakousku, Německu a zejména v Itálii se díky migraci rapidně zhoršuje. Poslední výhrady vůči ní má už i její koaliční partner, ministr vnitra a lídr CSU Horst Seehofer. Postoj ministra vnitra Horsta Seehofera k vyhošťování ilegálních imigrantů z Německa do zemí, kde požádali o azyl, se bez jakýchkoli pochyb dotkne i České republiky. V první řadě ale hrozí rozpad koaliční vlády CDU/CSU a německých socialistů a případný pád kancléřky Angely Merkelové. Potvrzuje to tak dlouhodobé postoje našeho hnutí SPD, že za ilegální imigraci nese největší díl odpovědnosti právě ona spolu s neomarxistickými elitáři z Evropské unie, včetně minulé české Sobotkovy vlády.

4. Hnutí SPD navrhuje jasný systém zvyšování minimální mzdy – navrhujeme fixně vázat růst minimální mzdy na růst průměrné mzdy s automatickou valorizací. Takový systém by byl předvídatelný pro zaměstnavatele a umožnil by plánování mzdových nákladů. Zároveň by zaručil lidem s nízkými příjmy, že se, bez ohledu na rozhodnutí politiků, nebudou více prohlubovat sociální rozdíly. Babišovou vládou navržené zvýšení minimální mzdy, bez jakéhokoli jasného systému, je nekoncepčním krokem.

5. Hnutí SPD je znepokojeno opětovným zvýšením vlny příchozích ilegálních imigrantů. Jenom za uplynulý víkend připlulo do Španělska více než jeden tisíc ilegálních imigrantů z Afriky. SPD v této souvislosti vítá postoj italského ministra vnitra Mattea Salviniho (Liga), který zabránil vstupu lodě neziskové organizace Aquarius s více než 600 ilegálními imigranty z Afriky do italských přístavů. Dochází tak k zásadní změně imigrační politiky tohoto evropského státu zasaženého imigrací. V Itálii je aktuálně více než 500 tisíc ilegálních imigrantů převážně ze zemí Afriky a země se potýká se značnými sociálními problémy a kriminalitou.

