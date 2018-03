Rozvoral (SPD): Chová se Česká televize arogantně?

Komentář na prohlášení prezidenta republiky Miloše Zemana, který by si přál personální změny v České televizi kvůli jejímu arogantnímu chování.

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co říkám na prohlášení prezidenta republiky Miloše Zemana v TV Barrandov, kde řekl, že by si velice přál personální změny v České televizi (kvůli jejímu arogantnímu chování). Cestou podle něj je dvojí zamítnutí zprávy o hospodaření ČT Poslaneckou sněmovnou. Tímto způsobem lze podle zákona odvolat Radu ČT.

„Musíme s tím především něco dělat, ne to jen kritizovat,“ řekl Miloš Zeman. „Jedna z cest, jak se s tím dá něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize,“ dodal v odpovědi na tvrzení, že se ČT chovala arogantně vůči Ester Ledecké i některým politikům.

„V takovém případě dochází k personálním změnám. Já bych si tyto změny samozřejmě velice přál,“ řekl prezident Zeman.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec

Má odpověď:

„Česká televize je moloch, který informuje neobjektivně, a na její nevyváženost existuje již více důkazů. Česká televize se místo vyvážených informací snaží vytvářet názor prohnilé politické korektnosti a snaží se podporovat pouze jeden světonázor, což je pro veřejnoprávní médium nepřípustné. Ono se ale není moc čemu divit, jelikož víme, že má ČT vytvořen Evropskou unií takzvaný úhel pohledu, podle kterého na té propagandě pracuje. Česká televize hospodaří s několika miliardami korun a stát nemá možnost její hospodaření kontrolovat. Toto je potřeba změnit a dát pravomoci k této kontrole Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.“

