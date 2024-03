Rozvoral (SPD): Důrazně odsuzujeme teroristický útok v Crocus City Hall u Moskvy

reklama

Vážení přátelé,

důrazně odsuzujeme teroristický útok v Crocus City Hall u Moskvy. Považujeme terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a ČR. Německo za podpory prezidenta Pavla a vládních TOP 09, hnutí STAN a Pirátů prosazuje zrušení práva veta ČR v EU, což by znamenalo úplný konec naší suverenity. Kriminalita imigrantů je v průměru několikanásobně vyšší než kriminalita místních občanů. Odmítáme Migrační pakt EU a přesidlování muslimských a afrických imigrantů do ČR. Odmítáme razantní zvyšování koncesionářských poplatků a rozšiřování okruhu plátců. Naopak prosazujeme jejich zrušení. Přejeme všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky.

1. Důrazně odsuzujeme teroristický útok v Crocus City Hall u Moskvy. Považujeme terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a ČR.

Hnutí SPD důrazně odsuzuje smrtící teroristický útok v Crocus City Hall u Moskvy z 22. března, při kterém bylo zabito a na jehož následky zemřelo minimálně 137 osob včetně tří dětí a ke kterému se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast rodinám obětí. Tak strašlivé násilí nemůže nic ospravedlnit. Hnutí SPD považuje terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a Českou republiku.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

2. Německo za podpory prezidenta Pavla a vládních TOP 09, hnutí STAN a Pirátů prosazuje zrušení práva veta ČR v EU, což by znamenalo úplný konec naší suverenity.

Německý spolkový kancléř Olaf Scholz se opakovaně vyslovil pro zrušení práva veta členských států EU při rozhodováních a hlasováních ve vrcholných orgánech EU. Konkrétně se jedná o požadavek zrušení práva veta (zásady jednomyslnosti hlasování) v několika málo oblastech, kde ještě platí, což je například agenda daní anebo zahraniční a bezpečnostní politiky. Ve všech ostatních oblastech se již bohužel, od přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, rozhoduje většinově. Proto třeba nelze z pozice vlády národního státu vetovat nový Migrační pakt EU.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 8% Neškodí 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10341 lidí

Zrušení práva veta členských států ve zbývajících oblastech rozhodování na úrovní EU by přineslo definitivní konec naší suverenity. Zrušení práva veta by zároveň znamenalo definitivní přeměnu EU v organizaci, prosazující zájmy výhradně Německa a Francie a jejich nejbližších spojenců. Na české politické scéně prosazují zrušení práva veta zejména prezident Pavel a vládní TOP 09, hnutí STAN a Piráti.

O zrušení práva veta by spolurozhodoval i Evropský parlament, v němž je pro zrušení nyní většinová shoda, a proto je velmi důležité, jak dopadnou nadcházející červnové volby do tohoto orgánu. Hnutí SPD požaduje zachování práva veta ve všech oblastech rozhodování orgánů EU a současně prosazujeme i konání referenda o vystoupení z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.

3. Kriminalita imigrantů je v průměru několikanásobně vyšší než kriminalita místních občanů. Odmítáme Migrační pakt EU a přesidlování muslimských a afrických imigrantů do ČR.

Německý deník Bild přinesl v minulých dnech statistiku kriminality imigrantů v jednotlivých spolkových zemích Německa. Podíl pachatelů, kteří nemají německé státní občanství, na celkovém počtu spáchaných trestných činů je zhruba trojnásobně vyšší, než je podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel žijících ve Spolkové republice Německo. O těchto skutečnostech v rámci ČR informoval server Novinky.

Ještě je třeba připomenout, že do toho nejsou zahrnuti lidé s migračním pozadím, kteří již německé občanství mají. Pak by byl tento poměr ještě vyšší. Je to i jeden z důvodů, proč hnutí SPD odmítá nový Migrační pakt EU, který v prvotní fázi jeho projednávání podpořila Fialova vláda a který nám nařizuje povinné přijímání přerozdělených migrantů podle kvót či povinnost zaplatit v přepočtu zhruba půl milionu korun za jednoho odmítnutého migranta!

Odmítáme akceptovat vynucené přesídlování imigrantů zejména z islámských a afrických zemí do ČR! V minulém týdnu jsme proto jako hnutí SPD v průběhu mimořádné schůze Sněmovny na téma bezpečnostních hrozeb pro ČR označili právě nekontrolovanou masovou imigraci do Evropy ve spojení s radikálním islámem a antisemitismem za jednu z nejzávažnějších hrozeb tohoto typu pro naši zemi. Říkáme jasně: Nulovou toleranci masové a nelegální imigraci a žádné migrační kvóty!

4. Odmítáme razantní zvyšování koncesionářských poplatků a rozšiřování okruhu plátců. Naopak prosazujeme jejich zrušení.

Podle ministerstva kultury vedeného ministrem Martinem Baxou (ODS) se mají televizní a rozhlasové poplatky nejen razantně zvýšit, ale nově je mají platit i vlastníci všech zařízení umožňujících příjem vysílání veřejnoprávních médií, tedy i majitelé tzv. chytrých mobilních telefonů, tabletů nebo počítačů. Počet rozhlasových a televizních koncesionářů se má tímto způsobem zvýšit zhruba o dalších 230 tisíc! Největší firmy mají podle vládního návrhu na těchto poplatcích nově odvádět přes 20 tisíc korun měsíčně.

Jde o nepřijatelný návrh, se kterým hnutí SPD jednoznačně nesouhlasí. Česká televize nyní hospodaří s ročním rozpočtem v objemu 7,4 miliardy korun, v případě Českého rozhlasu jde o 2,3 miliardy korun. Česká televize a Český rozhlas navíc neplní svoje zákonné poslání, protože neposkytují objektivní informace a vyváženou publicistiku. Tyto instituce přitom nedobrovolně financují všichni občané a domácnosti ČR bez rozdílu.

Takto enormní zvýšení rozpočtů České televize a Českého rozhlasu by přineslo i prohloubení nerovnováhy na mediálním trhu a další zvýhodnění veřejnoprávních médií. V hnutí SPD zastáváme názor, že by se koncesionářské poplatky měly zcela zrušit a Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením podléhajícím kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

5. Přejeme všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky.

Hnutí SPD přeje všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky. Velikonoce, jakožto nejvýznamnější křesťanské svátky, oslavují znovuzrození Ježíše Krista, které je stovky let symbolem naděje a víry ve svobodu, život, dobro a spravedlnost. Velikonoční svátky jsou i oslavou přírody a rodiny a jsou neoddělitelnou součástí našich národních tradic. Připomeňme si proto v těchto svátečních dnech důvod existence a význam Velikonoc.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Zásadně odmítáme směrnici EU, zavádějící nulové emise pro budovy Rozvoral (SPD): Dlouhodobě prosazujeme zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany! Rozvoral (SPD): Připomínáme si 85 let od okupace Československa německými nacisty! Rozvoral (SPD): Zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu pod jakoukoli záminkou

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE