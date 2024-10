Rozvoral (SPD): Hnutí SPD dlouhodobě a důsledně hájí práva a oprávněné zájmy živnostníků!

Vážení přátelé,

osmadvacátý říjen nám připomíná, že se nesmíme nechat připravit o svobodu a suverenitu, kterou vybojovali naši předkové. Pokud bude schválena vládní důchodová reforma, občané půjdou do důchodu později a budou brát méně. SPD udělá maximum pro její zrušení. SPD se podařilo prosadit, že Sněmovna schválila mimořádné ošetřovné i pro živnostníky, jejichž děti nemohou chodit do škol a školek, které byly uzavřeny kvůli následkům povodní. Stojíme za požadavky policistů a všech poctivých státních zaměstnanců na zvýšení platů. Vládní politici opakovaně jasně prokázali, že jejich nejvyšší politickou prioritou je výrazné zvyšování svých vlastních platů. SPD již popáté předkládá návrh na zmrazení platů politiků. Zatímco ekonomika Evropské unie upadá, BRICS významně roste. Proto musíme hledat i trhy mimo EU a obchodovat více i se zeměmi BRICS.

28. října si připomínáme Den vzniku samostatného státu. Vyhlášení československé státní samostatnosti 28. října 1918 bylo vyvrcholením dlouholetých snah českých a slovenských představitelů o získání státní nezávislosti na rakousko-uherské monarchii. Vůdčími osobnostmi tohoto procesu byli Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik, kteří intenzivně pracovali na mezinárodním uznání Československa během první světové války. Jejich úsilí bylo podpořeno legionáři, kteří bojovali na straně Spojenců a přispěli ke zvýšení prestiže československého národa v očích zahraničí a politiků velmocí. A nesmíme zapomínat ani na nehynoucí zásluhy představitelů domácího odboje okolo Karla Kramáře a Aloise Rašína (muži 28. října) o vznik samostatného a svobodného Československa. Československo se brzy po svém vzniku stalo jedním z nejrozvinutějších států střední Evropy, což mělo hluboký pozitivní dopad na naši národní hrdost a sebevědomí. Vzpomeňme proto v tento den všichni společně na obětavost našich předků, kteří za svobodu a suverenitu našeho národa bojovali, a umožnili tak vznik našeho suverénního státu. Je to dědictví, které nesmíme promarnit, a za suverenitu našeho státu a svobodu našeho národa musíme znovu bojovat.

Ve středu na mimořádné schůzi začne závěrečné třetí čtení vládní novely zákona o důchodovém pojištění, kterou vláda nepravdivě prezentuje jako tzv. vládní důchodovou reformu. Hnutí SPD nebezpečné změny v našem důchodovém systému v žádném případě nepodpoří. Stručně řečeno, pokud tato vládní novela bude v současné podobě čtyřkoalicí schválena, půjdeme do důchodu všichni později a budeme brát méně. To ovšem za předpokladu, že se odchodu do důchodu vůbec dožijeme. Fialova vláda navíc prosazuje formou poslaneckých pozměňovacích návrhů drastické omezení původního počtu zaměstnanců v náročných a rizikových profesích, kteří by mohli do řádného důchodu odcházet dříve. Hnutí SPD podalo k vládnímu návrhu devět vlastních pozměňovacích návrhů na ochranu současných i budoucích příjemců důchodů. Naše návrhy by přinesly i nové příjmy do důchodového systému a přispěly by k vyrovnané bilanci tzv. důchodového účtu. Navrhujeme i zákonné zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech. Máme jasné představy o podobě skutečné důchodové reformy, které jsme připraveni realizovat v příští vládě.

Sněmovna minulý týden i hlasy poslanců hnutí SPD schválila zákon o pomoci občanům zasaženým zářijovými ničivými povodněmi. Kromě mimořádné finanční pomoci a pomoci v oblasti bydlení jde i o zavedení dlouhodobého mimořádného ošetřovného pro rodiče dětí do deseti let po celou dobu uzavření zaplavených škol a školek. Sněmovna schválila pozměňovací návrh poslankyně SPD Lucie Šafránkové, který nárok na toto mimořádné ošetřovné přiznává i živnostníkům (osobám samostatně výdělečně činným) platícím si nemocenské pojištění, na které vláda zapomněla. Jde o konkrétní finanční pomoc lidem a rodinám v nepříznivé životní situaci, která byla prosazena jen díky nápadu a aktivitě hnutí SPD a která prokazuje, že naše poctivá opoziční práce má jasný smysl a pozitivní dopad pro občany. Hnutí SPD je rovněž dlouhodobě jedinou parlamentní silou, která důsledně a ve všech případech hájí práva a oprávněné zájmy živnostníků.

Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky hasičů, policistů, příslušníků bezpečnostních sborů i jiných státních zaměstnanců na zvýšení platů. Za tři roky vládnutí pětikoalice dosáhla úroveň kumulované inflace výše 33 %, a všem těmto lidem se tímto znehodnotily úspory a dramaticky se snížily jejích reálné příjmy. Důsledkem tohoto stavu jsou odchody policistů do civilu a zhoršení bezpečnostní situace v zemi. Odpovědnost za to jednoznačně nese ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který nedodržel svůj veřejný slib ohledně zvýšení platů policistů od letošního října o 10 % a rovněž i premiér Fiala. Plně proto chápeme důvody chystaných protestů policistů, které mají proběhnout od 4. do 8. listopadu formou neukládání pokut a vysvětlováním stanovisek a požadavků policistů občanům. Stojíme za policisty a všemi poctivými státními zaměstnanci.

Opozice v minulém týdnu ve Sněmovně k překvapení přítomných poslanců vládní koalice prosadila zahájení mimořádné schůze k zmrazení platů politiků. Stalo se tak poté, co vládní poslanci odešli předčasně z práce a nebyli přítomni v jednacím sále v dostatečném počtu. V nastalé panice vládních poslanců si poslanecké kluby KDU-ČSL a STAN vzaly pauzu do konce jednacího dne, aby tak znemožnily hlasování o návrhu usnesení SPD o zamrazení platů politiků do 31. 12. 2029. Schůze tak byla přerušena na neurčito. Vládní politici tímto přístupem opakovaně jasně prokázali, že jejich nejvyšší politickou prioritou je výrazné zvyšování svých vlastních platů. SPD aktuálně již popáté ve Sněmovně předkládá návrh na zmrazení a zastropování platů politiků, nyní konkrétně na následujících 5 let na pevné fixní částce platové základny. To považujeme v současné době za jediný možný a adekvátní postup a za projev solidarity s občany, kdy platy a mzdy občanů rostou mnohem nižším tempem (anebo nerostou vůbec) a důchody budou vládou od 1. ledna 2025 zvýšeny v průměru pouze o 358 korun měsíčně.

Třídenní summit skupiny států BRICS se konal ve dnech ve dnech 22. až 24. října v ruské Kazani. Mezivládní organizace BRICS je považována za konkurenta skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Sdružuje Čínu, Brazílii, Rusko, Indii, Jihoafrickou republiku a od letošního roku další země, včetně Íránu či Spojených arabských emirátů. Země BRICS v současné době představují rychle rostoucí rozvíjející se trhy, které mají potenciál pro výrazný růst díky rozvíjející se infrastruktuře a mladší populaci. Tyto státy reprezentují 40 % světové populace a 30 % světového HDP. Další více než tři desítky zemí vyjádřily přání připojit se. BRICS se od svého vzniku (v roce 2009) stal významným hráčem na poli mezinárodní politiky a ekonomiky, který se zaměřuje na prosazení zájmů rozvíjejících se zemí a vyvažování vlivu západních mocností. Ekonomiky států EU slábnou a stagnují a jsou stále více nekonkurenceschopné, přičemž úpadek započal již v roce 2014. Tento trend bude pokračovat i nadále také vzhledem ke zcela chybné politice Green Dealu EU, která těžce poškozuje národní ekonomiky členských států. Pokud chceme nastartovat výrazný ekonomický růst, tak je potřeba snížit mj. energetickou náročnost firem a zaměřit se také na hledání nových trhů, například i se státy sdruženými v BRICS.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

