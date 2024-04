Rozvoral (SPD): Hnutí SPD si zvolilo své vedení a je připravené uspět ve všech volbách

reklama

Konferenci zahájil a řídil místopředseda Radim Fiala, který v úvodu přivítal přítomné delegáty a hosty. Delegáty na celostátní konferenci byli dle stanoveného klíče členové, kteří vzešli z nominací krajských konferencí hnutí SPD z celé republiky. Po minutě ticha za zemřelého kolegu Jaroslava Baštu a státní hymně se již postupovalo dle připraveného programu. Byl určen zapisovatel a ověřovatel zápisu. Poté účastníci konference schválili aklamací jednací a volební řád, členy mandátové, návrhové a volební komise a návrh programu jednání.

Jako první z řečníků vystoupil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který ve svém projevu krátce zhodnotil činnost hnutí SPD od svého založení v roce 2015 do současnosti a podal zprávu o tom, co je pro hnutí prioritní, vycházeje z programu, který cílí na slušné a pracující občany naší republiky. Kritizoval politiku současné Fialovy vlády a zdůraznil nutnost prosazování prvků přímé demokracie. V závěru svého prvního vystoupení předseda Okamura poděkoval všem přítomným za jejich práci pro hnutí SPD. Následovalo vystoupení místopředsedy Radima Fialy, který se ve svém projevu zaměřil na to, aby hnutí SPD dosáhlo co nejlepších výsledků v nadcházejících volbách v tomto a příštím roce.

Dále vystoupili hosté konference, jako první bývalý prezident Miloš Zeman, který hned v úvodu sdělil, že naše hnutí není extremistické, ale je radikální, což je velký rozdíl a doporučil, abychom dále hájili prvky přímé demokracie, spočívající například v prosazení přímé volby hejtmanů a starostů a jejich odvolatelnost, což mimochodem hnutí SPD již v tomto i v minulém volebním období podalo formou novely zákona do Sněmovny k projednání. Následně řídící konference přečetl zdravici od exprezidenta Václava Klause. Pak se u řečnického pultu ještě vystřídali další hosté se svými projevy, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a lídr kandidátky do Evropského parlamentu Petr Mach.

Poté dle programu již proběhla tajná volba předsedy a čtyř členů předsednictva hnutí, tří členů rozhodčí komise a revizora hnutí. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni v prvním kole. Post předsedy hnutí SPD na další tři roky dle očekávání obhájil Tomio Okamura, v pozicích členů předsednictva nadále zůstávají Radim Fiala, Radek Rozvoral, Radovan Vích a Ivan David. Za místopředsedu hnutí si staronové předsednictvo zvolilo Radima Fialu a tajemnici hnutí paní Marcelu Zýchovu. Po bloku, který se týkal volební kampaně, podnětné diskuzi delegátů, zprávě člena rozhodčí komise a revizora hnutí následovalo schválení návrhu usnesení.

Na závěr předseda Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala opětovně připomněli úkoly pro nadcházející období, spočívající v dosažení co nejlepších výsledků v nadcházejících volbách v tomto roce a pak následně v parlamentních volbách v příštím roce, kdy chceme dosáhnout takového výsledku, abychom byli součástí příští vlády.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Hnutí SPD a Trikolora kandidují společně do Evropského parlamentu Rozvoral (SPD): Důrazně odmítáme návrhy, zvyšující hranici věku odchodu do důchodu Rozvoral (SPD): Koalice SPD a Trikolora začala s volební kampaní formou besed a petičních stánků Rozvoral (SPD): Nesouhlasíme s posíláním zbraní za peníze českých občanů na Ukrajinu!

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE