Rozvoral (SPD): Odmítáme vládní novelu zákona o důchodovém pojištění, která okrádá seniory!

reklama

Hnutí SPD tuto vládní novelu zákona o důchodovém pojištění zásadně odmítá. Fialova vláda se opět rozhodla okrást důchodce. Poté, co si vládní poslanci na sílu a protiprávně prosadili snížení letošních červnových valorizací důchodů, nyní opět chtějí vládní novelou zákona o důchodovém pojištění už v blízké budoucnosti poškodit všechny naše slušné a pracující občany. Hnutí SPD v rámci projednávání této novely podalo prostřednictvím našeho předsedy Tomio Okamury návrh na zamítnutí tohoto zákona již v prvním čtení, neboť jde pouze o sérii několika parametrických úprav, které poškodí současné i budoucí důchodce. Zamítnutí novely přijato nebylo a následně poslanci vládní pětikoalice přikázali její projednání výboru pro sociální politiku a to ještě ve zkrácené (poloviční) lhůtě, čímž návrh pustili do dalšího legislativního procesu.

Nyní se důchody navyšují pravidelně vždy od prvního ledna a zvedají se o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Předložená novela počítá s tím, že od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Jedná se tedy o ponížení. Další pro naše budoucí důchodce negativní navrženou změnou je omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu. Dosavadní lhůta pěti let bude zkrácena na maximálně tři roky před dosažením důchodového věku. Toto opatření se týká osob, které odpracovaly a platily odvody po dobu 40 let, zatímco nyní je tato lhůta stanovena na 35 let. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se navíc měla krátit víc než dosud. V případě, že ceny vzrostou minimálně o pět procent od posledního přidání, dostanou důchodci místo mimořádné valorizace důchodů dočasný přídavek, kde jeho výše bude stanovena vyhláškou MPSV.

Hnutí SPD bude dále podnikat kroky, aby tato vládní novela zákona o důchodovém pojištění nebyla schválena. Velmi výrazně totiž poškozuje slušné a pracující občany, kteří celý život tvrdě a poctivě pracovali pro náš stát, a kteří na oplátku od státu očekávají slušné zabezpečení v zaslouženém důchodu. Tato projednávaná novela je zcela neetická, asociální a pro tyto lidi velmi ponižující.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): S hlubokou úctou vzpomínáme na oběti z vyhlazené obce Lidice Rozvoral (SPD): Naše hnutí, na rozdíl od Fialovy vlády, podporuje prorodinnou politiku Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám! Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je zásadně a dlouhodobě proti přijetí eura v České republice!

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.