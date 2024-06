Rozvoral (SPD): Odmítáme zvýšení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu

Postoj hnutí SPD je zcela jasný, kdy zásadně nesouhlasíme s vládním návrhem na zvýšení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Navrhovaná novela navíc navyšuje okruh osob a subjektů, kteří nově budou muset nově koncesionářské poplatky povinně hradit.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) navrhuje zvýšit od ledna 2025 televizní poplatek o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasový poplatek o deset korun na 55 korun. Zároveň nově mají poplatek hradit všichni, kteří disponují jakýmkoliv zařízením umožňujícím příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. U firem by byla nově zavedená platba podle počtu zaměstnanců.

Anketa Jste spokojeni s výsledky vyšetřování masakru na Filozofické fakultě UK? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2046 lidí

V návrhu osvobodit od platby se navrhuje pouze pro podniky do 24 lidí a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Pak už je to ale velké navýšení, kdy se pro podniky od 25 do 49 zaměstnanců navrhuje platit pětinásobek poplatku, firmy do 99 zaměstnanců desetinásobek, a například firmy nad 500 zaměstnanců pak stonásobek. Firmy, které pronajímají auta, by platily rozhlasový poplatek za každý vůz.

V letošním roce ČT pracuje s rozpočtem ve výši 7,95 miliardy korun a ČRo se sumou 2,37 miliardy korun. Podle návrhu mediální novely by koncesionářské poplatky nově svým nařízením určovala vláda v závislosti na inflaci. Zvýšit by je mohla vždy o šest procent, pokud by od poslední změny inflace překročila šest procent. Návrh navíc prodlužuje osvobození ČT i ČRo od placení DPH o tři roky, což u ČT podle generálního ředitele Jana Součka znamená dalších až 400 milionů ročně navíc.

Zde zmíním, že ve většině evropských zemí povinný poplatek na veřejnoprávní média vůbec neexistuje, uplatňuje ho pouze třetina z členských států EU, a v porovnání podílu těchto poplatků na průměrné mzdě jsou navíc tyto poplatky v ČR třetí nejvyšší v Evropě.

Hnutí SPD tento vládní návrh odmítá a dlouhodobě navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování ČT a ČRo do některé kapitoly státního rozpočtu. Zároveň požadujeme převedení ČT a ČRo na státní příspěvkovou organizaci a umožnění kontroly jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

