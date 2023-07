Rozvoral (SPD): Okrádání příjemců důchodů vládou Petra Fialy jsme ve Sněmovně zásadně odmítli!

reklama

Tuto středu proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, ve které poslanci za vládní pětikoalici nestandardním způsobem prosadili novelu vládního zákona, týkající se zpomalení valorizace důchodů a znevýhodnění předčasného odchodu do penze. Návrh nyní míří do Senátu a pak k podpisu prezidentovi. Zde se očekává hladký průběh schválení, neboť to zástupci obou institucí dlouhodobě avizují. Jejich předpokládané rozhodnutí vůbec neovlivní, že tato novela výrazně poškodí všechny příjemce důchodů současných i budoucích. Stát si z důvodu své neschopnosti řádně hospodařit a spravovat státní finance vybral tu nejzranitelnější skupinu, která se může bránit jen minimálně; slušné občany, kteří celý život tvrdě a poctivě pracovali pro náš stát, platili daně a hradili si sociální pojištění. Tito občané tak nyní budou okrádáni o své nárokové finance, což značně negativně omezí jejich životní úroveň.

V hnutí SPD zcela zásadně odmítáme postup vládní koalice. Tato asociální vláda se rozhodla připravit o finance ty nejzranitelnější osoby, které se nemohou žádným způsobem účinně bránit. Tato probruselská vláda má na rozdíl od našeho hnutí v popředí jiné priority, než jsou naši občané. Pro hnutí SPD jsou a vždy budou na prvním místě občané České republiky.

To, že si tato pětikoaliční a zcela nekompetentní vláda, vědoma si síly 108 poslanců, dělá ve Sněmovně doslova, co chce, se opět potvrdilo při projednávání novely zákona o důchodovém pojištění ve třetím čtení. Nejprve koalice zkrátila řadovým poslancům dobu svého vystoupení na dvakrát deset minut. Vrcholem arogance pak bylo to, že předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob navrhl pevný čas hlasování o pozměňovacích návrzích a zákonu jako celku. Sněmovna tak o změnách v důchodovém systému finálně hlasovala ve středu ve 12:30 hodin, aniž by dostali šanci vystoupit všichni poslanci, kteří chtěli k této důležité novele zákona přednést své návrhy a připomínky. To se týkalo i našich poslanců. Za hnutí SPD jsme podali celou řadu pozměňovacích návrhů, které vládnoucí pětikoalice odmítla. Všechny naše návrhy byly vedeny s cílem zabránit okrádání všech příjemců důchodů a zhoršení a zpřísnění podmínek odchodu občanů do předčasného důchodu oproti současnému stavu, což navrhuje vláda. Též jsme chtěli, aby byla tato novela zákona o důchodovém pojištění vrácena zpátky do druhého čtení a zde řádně projednána.

Nakonec koalice dle svých představ tuto novela zákona odhlasovala. Tímto postupem zcela porušila zásady projednávání zákonů ve Sněmovně a dokázala pouze, jak je tato vládní koalice arogantní a vůbec nectí zásady demokracie a zákonné postupy. Se způsobem projednávání této vládní novely zákona o důchodovém pojištění ve třetím čtení nesouhlasíme, a proto se chystáme obrátit společně s druhou opoziční stranou zastoupenou ve Sněmovně na Ústavní soud.

Hnutí SPD zastává názor, že Fialova vláda musí co nejdříve skončit, což by nejvíce pozitivně pocítili naši slušní a pracující občané, pracující rodiny s dětmi, senioři a zdravotně postižení občané. Hnutí SPD chce být v příští vládě právě proto, aby hájilo zájmy těchto občanů.

