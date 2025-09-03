Rozvoral (SPD): Politická konkurence se snažila vyřadit vlastence z voleb!

Vážení přátelé,
Fialova vláda plánuje další astronomické zadlužení naší země, které způsobí nárůst inflace. Bojujeme proti zadlužování. Opakované zařazování SPD do zpráv o extremismu je snahou ministra vnitra Víta Rakušana poškozovat demokratickou a vlasteneckou politickou konkurenci. Nesouhlasíme se vstupem Ukrajiny do EU a NATO. Naopak prosazujeme ukončení podpory Ukrajiny a Ukrajinců z českého státního rozpočtu. Soudy potvrdily, že SPD volební zákon neporušilo. Politická konkurence se snažila vyřadit vlastence z voleb. Přejeme vše dobré v novém školním roce.
1. Fialova vláda plánuje další astronomické zadlužení naší země, které způsobí nárůst inflace. Bojujeme proti zadlužování.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil vládě v nejzazším možném termínu, tedy 31. srpna, návrh státního rozpočtu na rok 2026. Tento návrh obsahuje astronomický rozpočtový schodek ve výši 286 miliard korun, je tedy o 45 miliard korun vyšší než letos. Jde o další nezodpovědný hazard končícího ministra financí s veřejnými financemi, který opět zvýší náš státní dluh a povede k růstu inflace. Pro hnutí SPD je rovněž nepřijatelné, že podoba základních parametrů návrhu státního rozpočtu na příští rok nebyla projednána s parlamentními opozičními stranami. Navíc v Poslanecké sněmovně se bude tento rozpočet projednávat až po říjnových volbách a bude se jím řídit vláda, která bude v jiném složení než ta současná. Až bude návrh rozpočtu představen v kompletní podobě, včetně jeho jednotlivých kapitol, tedy do 30. září, představíme k němu podrobné stanovisko a konkrétní pozměňující návrhy. Dlouhodobě prosazujeme snižování schodku státního rozpočtu a výhledově vyrovnané státní rozpočty.
2. Opakované zařazování SPD do zpráv o extremismu je snahou ministra vnitra Víta Rakušana poškozovat demokratickou a vlasteneckou politickou konkurenci.
Ministerstvo vnitra se odvolalo proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7, podle kterého Ministerstvo vnitra vedené ministrem Vítem Rakušanem (STAN) porušilo práva hnutí SPD, když jej zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Dle tohoto rozhodnutí z 24. června názory našeho hnutí nikdy nepřesáhly mez přípustné kritiky a nepředstavují šíření předsudečné nenávisti. Jestliže se ministerstvo vnitra proti tomuto rozhodnutí nyní, v období horké fáze předvolební kampaně, odvolává, snaží se tím ovlivnit svobodnou a rovnou soutěž politických stran a hnutí a ovlivnit konečné volební výsledky. Opakované zařazování hnutí SPD do zpráv o extremismu není ničím jiným než snahou ministra vnitra Víta Rakušana poškozovat demokratickou a vlasteneckou politickou konkurenci.
3. Nesouhlasíme se vstupem Ukrajiny do EU a NATO. Naopak prosazujeme ukončení podpory Ukrajiny a Ukrajinců z českého státního rozpočtu.
Prezident Petr Pavel minulý týden ve svém projevu k českým velvyslancům na Pražském hradě opakovaně zdůraznil, že budoucnost Ukrajiny je v EU a že ČR je připravena ji na této cestě všestranně podporovat. Hnutí SPD s těmito výroky prezidenta republiky nesouhlasí. Prezident v této věci nehovoří za většinu občanů ani za všechny relevantní politické strany a hnutí. Hnutí SPD nesouhlasí s členstvím Ukrajiny v EU, stejně tak jako nesouhlasí se vstupem této země do NATO. Ukrajinský režim nesplňuje podmínky a kritéria členství v těchto organizacích, zejména co se týče boje proti korupci, existence právního státu, demokracie a garance občanských svobod. Vstup Ukrajiny do NATO by nás i další evropské země navíc mohl zatáhnout do válečného konfliktu s Ruskem. Členství Ukrajiny v EU by zase znamenalo, že bychom jako stát museli výrazně přispívat na finanční dotace této zkorumpované zemi – nehledě na to, že by následná ukrajinská migrace do členských států EU, včetně ČR, značně zdeformovala trh práce, vedla ke snížení mezd a k enormní zátěži našeho sociálního systému. Hnutí SPD proto naopak prosazuje ukončení podpory Ukrajiny a Ukrajinců z českého státního rozpočtu.
4. Soudy potvrdily, že SPD volební zákon neporušilo. Politická konkurence se snažila vyřadit vlastence z voleb.
Několik krajských soudů v minulém týdnu zamítlo žaloby progresivistických a protinárodních politických stran požadujících zrušení registrace kandidátních listin hnutí SPD a jeho vyřazení z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Jako důvod bylo uváděno, že kandidatura SPD s několika osobnostmi z programově blízkých politických stran údajně představuje nepřiznanou koalici a obcházení volebního zákona. Přitom sami předkladatelé těchto žalob mají na svých vlastních kandidátních listinách členy jiných politických stran. Soudy konstatovaly, že dle platného volebního zákona se za koaliční kandidátku považuje pouze taková kandidátní listina, kterou všechny společně kandidující politické strany a hnutí jednoznačně označí jako koalici, což v tomto případě nenastalo. Tato rozhodnutí se zároveň opírají o judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Jednoznačně se prokazuje, že hnutí SPD volební zákon neporušilo a že se jednalo pouze o politicky motivovaný útok politické konkurence, jehož cílem bylo vyřadit z volební soutěže jediné politické hnutí, které dlouhodobě důsledně hájí české národní zájmy a naši suverenitu, což by mělo i zásadně negativní vliv na podobu budoucí české vlády.
5. Přejeme vše dobré v novém školním roce.
Hnutí SPD přeje všem žákům, studentům, pedagogům a všem dalším nepedagogickým pracovníkům ve školství úspěšný start do nového školního roku. Žákům a studentům přejeme mnoho úspěchů v jejich studiu a pracovníkům ve školství hodně síly v náročné a společensky záslužné práci! A rodičům přejeme radost z jejich potomků.
