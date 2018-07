Rozvoral (SPD): Poslanecký klub nepodpoří vznik menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM

1. Poslanecký klub SPD nepodpoří hlasy svých poslanců při hlasování v Poslanecké sněmovně 11. července 2018 vznik menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM. Tento nesourodý slepenec bude i nadále prosazovat stejnou zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku jako předchozí vláda ČSSD a ANO premiéra Sobotky. Programové prohlášení této menšinové vlády obsahuje prvky, které jsou v rozporu s dlouhodobým programem SPD. Za vznik takovéto vlády nese plnou odpovědnost premiér Andrej Babiš. ČSSD je strana, která se dlouhodobě podílela na kauzách, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun. Za všechny jmenujme privatizaci OKD tuneláři Bakalovi. ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace.

2. Hnutí SPD považuje za naprosto skandální účelové a lživé spekulace Lidových novin, které prezentují ministryni Martu Novákovou za člověka politicky blízkého Hnutí SPD. Nominace paní ministryně nebyla s SPD konzultována, stejně jako nominace žádného s ministrů. Hnutí SPD nemá žádný podíl na této vládě.

3. Hnutí SPD vítá návrh britské premiérky Mayové, které chce pro Británii po brexitu zónu volného obchodu pro průmysl a zemědělství se zeměmi Evropské unie. Ukazuje se, že členství v Evropské unii není podmínkou pro zachování ekonomické spolupráce evropských zemí. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje podobný přístup a požaduje transformaci evropské integrace. Stávající Evropská unie se musí do základu změnit a přestat budovat totalitní evropský superstát podle zájmů Německa. Klíčové budou v tomto ohledu volby do Evropského parlamentu příští rok v květnu. Pokud nedojde ke změně, je nutné pro zachování České republiky odmítnout diktát Evropské unie a vyhlásit referendum o vystoupení.

4. Informace prezentované Českou televizí, že příčinou kontrol na hranicích z Bavorskem je především vývoz drog z České republiky, je komickou lží. Úrovní manipulace se Česká televize může směle rovnat totalitní Československé televizi před rokem 1989.

5. Zástupci vládních stran v Německu CDU/CSU a socialistů se dohodli na reformě imigrační a azylové politiky tak, že se nedohodli a že ilegální imigrace bude pokračovat i nadále. Na první pohled to vypadá, že německá vládní krize je zažehnána. Opak je však pravdou. Uzavření bavorských hranic prý bude možné jen poté, co Německo se sousedními státy uzavře bilaterální dohody. Rakousko, které sousedí s Bavorskem, se však k takové dohodě s Německem nechystá a Itálie se vyjadřuje podobně. Jinými slovy, takováto dohoda je k ničemu. Německý ministr vnitra Horst Seehofer prohlásil, že pokud Německo dohody o vracení migrantů neuzavře, bude muset k jednostranným krokům přistoupit. To by znamenalo uzavření česko-německé hranice. V plánu není ani vznik tranzitních center na německé straně u hranic s Rakouskem. K tomu bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann prohlásil, že z České republiky do Bavorska přichází ilegálně stále více migrantů a že chce tyto migranty zastavit. Jen za prvních pět měsíců letošního roku jich do Německa přišlo 1 905 přes Českou republiku. Vyvrací to tak slova našich vládních představitelů, že u nás žádní ilegální imigranti nejsou a také, že vnější hranice Evropské unie pořád není zabezpečená, protože do České republiky musí přijít už z jiné unijní země. SPD považuje tyto informace za alarmující. Jedinou možností je nulová tolerance ilegální imigrace, ostraha vlastních hranic jednotlivých států, důsledná a urychlená návratová politika neúspěšných žadatelů o azyl, zastavení přijímání ilegálních imigrantů ve státech Evropské unie a vytváření podmínek pro návrat v zemích jejich původu. Hlavní vinu za celou situaci nese kancléřka Merkelová a politika Evropské unie podporující imigraci.

6. Za naprosto alarmující považuje Hnutí SPD mediálně uváděnou informaci o nárůstu transferu prostředků českého státního rozpočtu do neziskových organizací o víc než 28%. Ukazuje to na prohlubující se vliv politických a ideologických neziskových organizací, které stále více ovlivňují státní správu. Hnutí SPD považuje za naprosto správné rozhodnutí italského ministra Salviniho zastavit financování těchto organizací.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

