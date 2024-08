Rozvoral (SPD): Požadujeme okamžitou rezignaci nekompetentního ministra Ivana Bartoše!

V poslední době se to potvrdilo u místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj ČR Ivana Baroše (předsedy České pirátské strany), když zcela podcenil postup při zavádění digitalizace stavebního řízení.

Hnutí SPD požaduje vyvození osobní odpovědnosti (rezignaci) ministra Ivana Bartoše z důvodu nezvládnuté digitalizace stavebního řízení, případně, pokud to sám neudělá, měl by ho předseda vlády Petr Fiala odvolat. Digitalizace stavebního řízení měla kompletně fungovat od 1. července 2024, ale realita je zcela jiná – ještě v polovině srpna systém plně nefunguje, což má negativní dopad na stavební úřady, na starosty měst a obcí, na stavební firmy a projektanty a hlavně na občany, kteří se na stavební úřady obracejí se svými žádostmi. Tím vznikají stamilionové ekonomické škody způsobené odklady vydávání stavebních povolení.

Podporujeme i svolání mimořádné schůze Sněmovny k této problematice, protože tento problém je potřeba urychleně projednat a řešit. Paradoxní na tom je, že digitalizace byla jednou z hlavních programových priorit Pirátů, se kterou šli do parlamentních voleb v roce 2021 a na jejímž základě si nárokovali příslušné ministerstvo. I když zde měl ministr Bartoš volnou ruku co do zřízení nových dobře placených pracovních pozic a celou řadu poradců (převážně stoupenců své strany), nový portál stavební správy stále ještě není zcela funkční.

Portál stavebníka by měl být bránou k celému digitalizovanému stavebnímu řízení, který představuje základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti stavebního řízení, tedy především stavebními úřady a dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury. Jde o webovou aplikaci, přes kterou by měli stavebníci podávat žádosti, nahrávat dokumentaci nebo vést komunikaci s úřady. Díky napojení na databáze státu systém část formulářů vyplní za uživatele, čímž by stavebník měl mít prostřednictvím portálu vždy aktuální přehled o tom, v jaké fázi se jeho řízení nachází.

A právě celý proces zavádění včetně zdárného spuštění ministr Bartoš zcela podcenil, čímž přispěl k tomu, že občané, odborná veřejnost i zaměstnanci dotyčných úřadů k portálu stavebníka ztratili důvěru. Podle zaměstnanců stavebních úřadů nový informační systém práci nezrychluje, ale naopak prodlužuje. Mnozí z nich se v této věci již obrátili přímo na premiéra Petra Fialu nebo na ombudsmana Stanislava Křečka a žádají rychlé zjednání nápravy.

Hnutí SPD se nedomnívá, že vláda tento problém rychle vyřeší ke spokojenosti našich občanů. Jedinou nápravou by byla okamžitá rezignace nekompetentního ministra Ivana Bartoše.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky