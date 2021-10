Rozvoral (SPD): Požadujeme změny ve státním rozpočtu!

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém děkujeme voličům a vyzýváme všechny vlastence, aby se připojili k hnutí SPD, aby nepropadávaly hlasy. Požadujeme změny ve státním rozpočtu, aby se uspořilo na sociálních dávkách nepřizpůsobivým, platbám politickým neziskovkám a solárním baronům a na předražených zakázkách. Zastavení výroby v automobilce Škoda poškodí celý stát. Požadujeme podporu českých firem a soběstačnosti našeho státu. Hnutí SPD se bude i navzdory Senátu nadále stavět proti nárůstu platů politiků. Polský Ústavní soud rozhodl, že polské právo je nadřazené právu Evropské unie. Vyzýváme vládu, aby podpořila suverenitu států proti diktátu Bruselu. Vyjadřujeme lidskou solidaritu a podporu hospitalizovanému prezidentovi Zemanovi i jeho rodině.

1. Děkujeme voličům a vyzýváme všechny vlastence, aby se připojili k hnutí SPD, aby nepropadávaly hlasy.

Minulý týden proběhly dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny. Hnutí SPD vyslovuje poděkování všem voličům, kteří nám dali svůj hlas. Dosáhli jsme podobných volebních výsledků jako při volbách v roce 2017 a hlasovalo pro nás více než půl miliónu voličů. Hnutí SPD získalo 20 poslaneckých mandátů a budeme se maximálně snažit podporovat i nadále svůj program. Výsledek hnutí SPD ovlivnilo několik faktorů. K volbám přišlo o 300 000 více voličů oproti volbám minulým a zároveň zhruba 1 milion hlasů voličů propadlo (20 %), protože tato politická uskupení nedosáhla na pětiprocentní hranici potřebnou na vstup do Sněmovny. Z tohoto jednoho milionu hlasů propadlo 250 tisíc hlasů (5 %) pro vlastenecká hnutí s podobným programem jako SPD. Je to nejvíce propadlých hlasů od roku 1998. Tato neefektivita hlasování způsobila, že jsme v současné době jedinou vlasteneckou silou zastoupenou ve Sněmovně a chtěli bychom tedy tímto opětovně oslovit voliče těchto stran, aby se přidali k nám. Z našeho programu neuhneme! Prosazujeme a navrhujeme referendum, včetně referenda o vystoupení z EU, podporu všech slušných lidí, zachování české koruny, říkáme NE euru, chceme vyrovnané státní rozpočty, kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, protikorupční zákony, nulovou toleranci nelegální migrace a islamizace, konec financování politických neziskovek, zrušení pandemického zákona, odmítáme povinné covid očkování a chceme uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti. Pro nás je Česká republika a slušný a pracující občan na 1. místě!

2. Požadujeme změny ve státním rozpočtu, aby se uspořilo na sociálních dávkách nepřizpůsobivým, platbám politickým neziskovkám a solárním baronům a na předražených zakázkách.

Povolební vyjednávání budou dlouhá a hnutí SPD bude požadovat v co nejkratší době ustanovení orgánů Sněmovny, tedy předsednictva Sněmovny, výborů a komisí, přičemž požadujeme poměrné zastoupení ve všech těchto orgánech. Je potřeba, aby Sněmovna začala co nejrychleji pracovat, aby mohla co nejrychleji projednat a schválit řadu zákonů, které má SPD v programu a také zákon roku, tedy zákon o státním rozpočtu na rok 2022. K tomuto návrhu zákona, který vláda ANO a ČSSD schválila se schodkem 377 miliard korun, máme řadu pozměňovacích návrhů ve formě úspor ve výdajích v jednotlivých kapitolách rozpočtu v minimální výši 100 miliard korun. Za všechny jmenujme alespoň odložení zahraničních nákupů výzbroje pro naši armádu, snížení plateb solárním baronům, platby politickým neziskovkám a zásadní omezení vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. Na stránce příjmů potom navrhujeme zdanění zahraničních firem podnikajících u nás, které každoročně vyvádějí z České republiky ve formě zisků a dividend minimálně 300 miliard korun. Pro nás je slušný a pracující občan na 1. místě!

3. Zastavení výroby v automobilce Škoda poškodí celý stát. Požadujeme podporu českých firem a soběstačnosti našeho státu.

Automobilka Škoda minulý týden oznámila, že zastavuje od pondělí výrobu ve všech svých třech závodech v České republice s předpokladem zatím do konce roku. Zastavuje se tím pádem celý dodavatelský řetězec a desítky tisíc pracovních míst a žádná rezoluce ani zákon z Bruselu s tím neudělá nic. Ztráty firmy, státu a lidí budou obrovské, protože automobilka Škoda tvoří 10 % hrubého domácího produktu státu (HDP), přičemž domino efekt je za dveřmi. Při velikosti firmy Škoda to bude i citelný dopad na státní rozpočet, protože bude menší odvod daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob, odvodů na sociální a zdravotní pojištění, protože zaměstnanci budou mít po dobu odstávky asi o 25 % nižší mzdy. Je to důsledek chybné privatizace a hospodářské politiky státu závislé na dodávkách dílů ze států EU a Asie. Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že je potřeba se soustředit zejména na podporu domácího podnikatelského prostředí, na produkci vlastních výrobků s vysokou přidanou hodnotou a hledat nové trhy pro uplatnění našich výrobků i mimo státy EU. To je politika SPD!

4. Hnutí SPD se bude i navzdory Senátu nadále stavět proti nárůstu platů politiků.

Sněmovna minulý týden na mimořádné schůzi schválila zmrazení platů politiků. Hnutí SPD zmrazení platů politiků prosazuje dlouhodobě, protože jsou jejich platy tak vysoké, že je ostudné, aby se navyšovaly. Navíc je pro SPD nepřijatelné, aby si o svých platech rozhodovali politici sami. Platovou novelu nyní posoudí Senát, který ale má podle předběžných informací jiný názor. Pokud by tato novela nebyla Senátem přijata, odměny ústavních činitelů by od ledna vzrostly podle předběžných údajů zhruba o 6 %. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

5. Polský Ústavní soud rozhodl, že polské právo je nadřazené právu Evropské unie. Vyzýváme vládu, aby podpořila suverenitu států proti diktátu Bruselu.

Polský Ústavní soud na žádost premiéra Mateusze Morawieckého minulý týden po několika odkladech rozhodl, že polské právo je nadřazené právu EU. Verdikt polského Ústavního soudu se týkal dvou článků Smlouvy o EU a ustanovení polské ústavy, kde ve svém rozhodnutí v podstatě uvedl, že polská suverenita stojí nad EU. Fakticky to tedy znamená zpochybnění nadřazenosti celé unijní legislativy nad polským právem. Jedná se o zcela průlomové rozhodnutí, které bude mít zřejmě pokračování i v jiných členských státech, zejména v Maďarsku. Vyzýváme vládu, aby tyto státy podpořila v jejich boji za suverenitu a v jejich sporu s Evropskou unií. Podle hnutí SPD je česká ústava a české právo nadřazené právu EU a mezinárodním smlouvám. Hnutí SPD je jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z EU. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu. Podporujeme úzkou spolupráci svobodných států v Evropě.

6. Vyjadřujeme lidskou solidaritu a podporu hospitalizovanému prezidentovi Zemanovi i jeho rodině.

Hnutí SPD vyjadřuje lítost nad zdravotním stavem prezidenta České republiky Miloše Zemana. Bez ohledu na některé názorové rozdíly jsme ho vždy respektovali jako prvního přímo občany zvoleného prezidenta. Ve chvíli jeho hospitalizace vyjadřujeme lidskou solidaritu a podporu jemu i jeho rodině.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

