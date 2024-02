Rozvoral (SPD): Pro volby do Evropského parlamentu máme jasný program

reklama

Hnutí SPD zastává k byrokratickému molochu EU od samého počátku stejný názor a požaduje, aby o dalším členství naší republiky v EU rozhodli sami občané v rámci celostátního referenda. Vládní pětikoalice o přijetí zákona o referendu nechce ani slyšet, takže musíme najít cesty, jak současné směřování a priority EU pozitivně ovlivňovat v zájmu našich občanů. Jednou z cest je mít v Evropském parlamentu zastoupeno co nejvíce europoslanců, kteří budou na půdě orgánů EU bojovat za obranu národní suverenity České republiky proti diktátu Bruselu, za obranu práva veta, za rušení nesmyslných regulací a neuvážených zelených šíleností.

Všechny naše hlavní programové teze pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 jsou dostupné na našich webových stránkách ZDE. Mezi prioritní z nich patří:

zastavení nelegální imigrace a islamizace, zablokování kvót na přijímání imigrantů, ochrana hranic a vyhošťování nelegálních imigrantů;

odstoupení od „Green Dealu EU“ i od systému obchodování s emisními povolenkami a nákupu energií přes Lipskou burzu;

zachování české koruny, jasné ne euru a zakotvení práva na platbu v hotovosti;

odpor proti cenzuře a „politické korektnosti“, obrana občanských svobod a svobody slova;

odmítnutí společné zemědělské politiky, návrat k potravinové soběstačnosti;

odpor proti neomarxistické, genderistické a multikulturní agendě a indoktrinaci a obrana tradiční rodiny;

ne pozitivní diskriminaci menšin;

odstřižení politických neziskovek od veřejných peněz;

zabránění tomu, aby EU financovala válku na Ukrajině, kdy podporujeme mírové řešení a jsme proti vstupu Ukrajiny do EU a do NATO.

Zvolení europoslanci za hnutí SPD budou v EP usilovat o zabránění všech snah o omezení automobilové dopravy a spalovacích motorů, žádné vynucování elektromobility. Budeme bojovat proti tomu, aby Brusel centralizoval další agendy, které náleží členským státům, či zaváděl opatření omezující soukromí (umělá inteligence – AI) a zavádějící špehování lidí. Též odmítáme snahy o změnu poválečného uspořádání; jsme pro obranu Benešových dekretů proti snahám sudetských Němců o jejich prolomení.

Budeme usilovat o obranu práva občanů držet střelnou zbraň a práva na sebeobranu. Rozhodně jsme za zrušení evropských dotací na škodlivé nesmysly a říkáme jasné NE evropské armádě a policii pod kontrolou bruselských elit, novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit a životů občanů.

Hnutí SPD apeluje na všechny občany, kteří souhlasí s naší politikou a prosazovaným programem do voleb do Evropského parlamentu, aby podpořili svými hlasy naše kandidáty. Ve spojenectví hnutí SPD a politické strany Trikolora usilujeme o slušnou a spravedlivou společnost, která je založena na zdravém selském rozumu, respektu k tradičním hodnotám, právu a spravedlnosti, přirozené rodině, občanským svobodám a národní suverenitě. Stát si má svých občanů vážit, prosazovat jejich zájmy a vše, co by zvýšilo jejich kvalitu života, prosazovat i v rámci EU.

