Rozvoral (SPD): Prosazujeme návrat zajištění dodávek pitné vody do veřejného vlastnictví

Vážení přátelé,

prezident republiky Petr Pavel zaútočil na českou státní suverenitu a potvrdil, že není prezidentem všech občanů, ale obhájcem škodlivé Fialovy vlády. Fialova vláda posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby. SPD navrhuje okamžité zvýšení životního a existenčního minima o 10 %, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace. Od Nového roku kvůli Fialově vládě vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Prosazujeme návrat zajištění dodávek pitné vody do veřejného vlastnictví. Asociální Fialova vláda snížením příspěvku na bydlení zhorší podmínky pracujícím rodinám s dětmi a seniorům. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jménem Fialovy vlády bojuje proti suverenitě České republiky a poškozuje národní zájmy.

1. Prezident republiky Petr Pavel zaútočil na českou státní suverenitu a potvrdil, že není prezidentem všech občanů, ale obhájcem škodlivé Fialovy vlády.

Prezident republiky Petr Pavel svým novoročním projevem potvrdil, že není prezidentem všech občanů. Jeho poselství bylo plné zavádějících informací, nepravd, prázdných frází a ignorování či bagatelizace závažného zhoršování stavu české ekonomiky, životní úrovně občanů i kritické situace mnoha českých firem i celých odvětví. Prezident republiky vůbec nezmínil chybné kroky vlády Petra Fialy (ODS), která připravila za dobu svého působení všechny naše občany o třetinu životní úrovně a které nevěří rekordních 85 % občanů. Chybělo jasné pojmenování příčiny současné krize, kterou je jednoznačně nekompetentní vláda Petra Fialy, která jako jediná v EU nebyla schopna svými kroky dostat ekonomiku České republiky na úroveň před pandemií covid-19.

Prezident republiky ve svém projevu dokonce vyzval k přistoupení ke společné evropské měně euro, což je útok na českou státní suverenitu a svrchovanost. Na druhé straně prezident zamlčel všechna zhoubná opatření Green Dealu EU fatálně poškozující českou ekonomiku, energetiku, automobilový průmysl či zemědělství, anebo nový Migrační pakt EU, který znamená závažné bezpečnostní a ekonomické ohrožení ČR v souvislosti s úpravou pravidel pro přerozdělování nelegálních afrických a muslimských imigrantů po EU formou nařizovacího mechanismu tzv. povinné solidarity neboli kvót.

Prezident také vůbec nezmínil situaci důchodců, zdravotně postižených spoluobčanů či rodin s dětmi. Svým projevem opět prokázal, že českou společnost rozděluje a že není prezidentem všech občanů, ale pouze ochotným pomocníkem a propagátorem vládní koalice a Fialovy vlády a automatem na podpisy a schvalování jejích škodlivých opatření.

2. Fialova vláda posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby. SPD navrhuje okamžité zvýšení životního a existenčního minima o 10 procent, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace.

Vláda Petra Fialy a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) odmítli od nového roku 2024 zvýšit částky životního minima a existenčního minima. V době stále téměř dvouciferné průměrné meziroční inflace, růstu cen potravin v řádu desítek procent a více než stoprocentního meziročního zdražení elektřiny se jedná o nepřijatelné a asociální rozhodnutí. A to navíc od 1. ledna ceny elektřiny a plynu kvůli zdražení jejich regulované složky ještě dále porostou.

Jestliže vezmeme v úvahu i nastupující negativní dopady vládního zvýšení daní a pojistných odvodů skrze tzv. konsolidační balíček, jedná se tak o další silné poškození sociálně nejohroženějších skupin našich občanů, zejména důchodců, rodin s dětmi a nízkopříjmových pracujících ze strany současné vlády. Rozhodnutí nezvýšit částky životního minima a existenčního minima zároveň posílá desítky tisíc dalších slušných a pracujících občanů do příjmové chudoby a rizika dluhových pastí a exekucí. Od částek životního a existenčního minima se totiž odvíjí výpočet nároku na různé sociální dávky typu přídavku na dítě či porodného anebo doplatku na bydlení.

Je to neuvěřitelná vládní necitlivost a arogance. Hnutí SPD navrhuje okamžité zvýšení částek životního a existenčního minima o 10 % tak, aby byl zohledněn skutečný dopad inflace na naše sociálně ohrožené občany. Lze to učinit poměrně rychle, například od 1. února, nařízením vlády. Nicméně systémovým řešením v tomto případě je, podobně jako u důchodů, upravit valorizaci částek životního a existenčního minima zákonem a navázat ji na objektivní statistické ukazatele typu růstu průměrné inflace anebo růstu inflace vybraných typů zboží a služeb denní potřeby typu potravin, nájemného či energií. Adresná pomoc sociálně ohroženým občanům, jako jsou nízkopříjmoví pracující, pracující rodiny s dětmi, senioři a zdravotně postižení, má být základem slušné sociální politiky státu a vlády!

3. Od Nového roku kvůli Fialově vládě vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Prosazujeme návrat zajištění dodávek pitné vody do veřejného vlastnictví.

Od Nového roku vedle elektřiny, plynu a dálkového tepla citelně zdraží také vodné a stočné. Příčinou je markantní růst cen energií, ale i zvýšení daně z přidané hodnoty na vodné i stočné o dva procentní body. Dle prozatím dostupných informací půjde o zdražení v průměru zhruba o 10 až 20 %. Mimo jiné to bude znamenat i další významné zvýšení nákladů na bydlení pro české občany. Další příčinou zvýšení cen vody je nárůst nákladů na výrobu a úpravu pitné vody a výrazné zvýšení cen stavebních prací souvisejících s údržbou a obnovou vodovodní infrastruktury.

Dlouhodobým a systémovým důvodem stále se zvyšujících cen vodného a stočného v ČR je ovšem překotná privatizace někdejších státních vodohospodářských podniků, kdy lukrativní oblast distribuce a dodávek pitné vody přešla ve velkém rozsahu ze státu do rukou privátních, často zahraničních, subjektů (např. francouzská nadnárodní skupina Veolia), jejichž jediným zájmem je maximalizace zisku (který je navíc často vyváděn z ČR), a tudíž i k neustálému zvyšování ceny vodného a stočného.

Dlouholetým cílem hnutí SPD je tzv. deprivatizace vody, tedy návrat distribuce a dodávek pitné vody do rukou měst, obcí či krajů, což by jednoznačně vedlo ke snížení ceny této komodity pro české občany. Není přijatelné, aby strategická oblast dodávek vody byla v rukou soukromých či zahraničních subjektů. Voda není standardní tržní zboží a její distribuce je typickým monopolním odvětvím, kde by tudíž měl v roli vlastníka vystupovat pouze stát, resp. subjekty veřejné správy typu krajů, měst či obcí. Současná vláda by rovněž měla, podle názoru SPD, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, snížit maximální částku tzv. sociálně únosné ceny vodného a stočného pro rok 2024.

4. Asociální Fialova vláda snížením příspěvku na bydlení zhorší podmínky pracujícím rodinám s dětmi a seniorům.

Vláda Petra Fialy od 1. ledna 2024 zhoršuje podmínky pro přístup k příspěvku na bydlení a plošně výrazně snižuje jeho výši pro desítky tisíc českých občanů tím, že oproti loňskému roku snižuje tzv. maximální uznatelné normativní náklady na bydlení pro jednotlivé typy domácností. Jde o naprosto nepochopitelné a kontraproduktivní opatření v době, kdy zároveň našim domácnostem významně - až o desítky procent a tisíce korun ročně - vzrostou náklady na energie kvůli tomu, že státní Energetický regulační úřad zvýšil regulovanou složku cen elektřiny a plynu a vláda zároveň ukončila platnost cenových stropů na silovou elektřinu a plyn účtovaných spotřebitelům ze strany obchodníků s energiemi.

Vláda tedy na jedné straně zvyšuje prostřednictvím zdražení energií občanům náklady na bydlení, ale zároveň snižuje sociální pomoc, určenou na tyto účely občanům s nižšími příjmy, typicky pracujícím rodinám s dětmi nebo seniorům. Desítkám tisíc občanů se tedy tímto vládním opatřením zvýší jejich povinné měsíční náklady. Maximální měsíční uznatelné náklady na bydlení v nájmu nebo podnájmu se snižují dle typu domácnosti a počtu jejích členů o 1400 až 1800 korun měsíčně a o 2000 až 2400 korun měsíčně v případě bytů v osobním či družstevním vlastnictví.

Snížení normativních nákladů (tzv. normativů) tak bude pro velké množství občanů a rodin (i při jejich vyšších faktických nákladech) znamenat, že na příspěvek na bydlení v roce 2024 již nebudou mít nárok, anebo jim poklesne jeho výše. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí, protože jde o další zhoršení životní úrovně a sociální situace velkého počtu českých občanů. Proto v nejbližší době předložíme novelu zákona o státní sociální podpoře, ve které navrhneme vrátit výši normativních nákladů na bydlení - a tím i výši příspěvků na bydlení - na úroveň loňského roku s platností až do konce roku 2025.

5. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) bojuje proti suverenitě České republiky a poškozuje národní zájmy.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jménem Fialovy vládní pětikoalice v posledních dnech opakovaně v médiích útočí na českou korunu a požaduje přistoupení ČR ke společné evropské měně euro. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus zase prohlásil, že je připraven podpořit zrušení principu jednomyslnosti hlasování v orgánech EU a odebrání práva veta členským státům ve všech oblastech, kde ještě existuje, tedy například v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky.

Ministr Dvořák veřejné vyzývá ke vstupu do systému ERM II, což je povinný dvouletý předstupeň k přijetí eura (tzv. čekárna na euro), již v roce 2025 a k přistoupení ČR k euru v roce 2028. K tomu nemá Fialova vláda absolutně žádný mandát a nesmí o tom svévolně rozhodnout bez vyjádření českých občanů v závazném celostátním referendu.

Přijetí eura dle posledního průzkumu společnosti CVVM Akademie věd odmítá 73 % českých občanů. Navíc česká koruna je dle aktuálního reportu společnosti Bloomberg, která je globálním lídrem v oblasti obchodních a finančních informací, druhou nejvýkonnější evropskou měnou po švýcarském franku a ČR má největší devizové rezervy v rámci EU. Za uplynulé čtyři roky, společně se švýcarským frankem, mj. jako jediná z evropských měn zpevnila vůči dolaru.

Tyto postoje ministra pro evropské záležitosti Dvořáka a Fialovy vlády směřují proti suverenitě ČR a jejím bytostnými národním zájmům a měl by být za tyto výroky z vlády okamžitě odvolán, jelikož je evidentní, že na půdě orgánů EU nehájí české národní zájmy, což má být prvořadou povinností ministra jakékoli české vlády.

