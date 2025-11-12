Rozvoral (SPD): Prosazujeme nový stavební zákon, který umožní dostupnější bydlení

Vážení přátelé,
1. Nová vláda s účastí SPD chce zastavit neúnosné zvyšování odvodů sociálního pojištění u živnostníků, a ušetřit jim tak tisíce korun ročně.
Jednou z prvních iniciativ nové koalice SPD, ANO a Motoristé sobě je návrh zákona, který zastavuje neúnosné zvyšování odvodů sociálního pojištění u živnostníků. Tento krok ušetří každému drobnému podnikateli až 8 500 korun ročně a přinese úlevu i těm, kteří využívají paušální daň. Opatření má navíc zpětnou účinnost od začátku roku, aby živnostníci nemuseli doplácet na chybná rozhodnutí Fialovy vlády. Hnutí SPD dlouhodobě hájí oprávněné zájmy poctivě pracujících lidí, živnostníků a malých podnikatelů, kteří tvoří páteř naší ekonomiky. Budeme i nadále prosazovat nižší daně, jednodušší pravidla a férové podmínky pro všechny, kdo vytvářejí hodnoty v České republice.
2. Ceny bytů a nájmů dramaticky rostou. Prosazujeme nový stavební zákon, který umožní dostupnější bydlení.
Ceny bytů a nájmů v České republice za posledních deset let dramaticky vzrostly a pro mnoho pracujících občanů, a hlavně mladých rodin se staly nedosažitelné. Tento stav je neudržitelný a ohrožuje sociální stabilitu i demografický vývoj naší země. Hnutí SPD považuje dostupné bydlení pro české občany za jeden z hlavních pilířů sociální politiky. Prosazujeme nový stavební zákon, který zjednoduší a zrychlí výstavbu bytů, podpoří vznik obecních, družstevních i nájemních projektů a umožní mladým lidem, rodinám s dětmi i seniorům důstojně bydlet. Současně chceme, aby stát podporoval výstavbu bytů pro klíčové profese, studenty a sociálně potřebné. Dostupné bydlení je základním veřejným zájmem a SPD jej bude důsledně prosazovat.
3. Kvůli Fialově vládě bankrotují firmy. Přinášíme řešení pro české podnikatele.
V letošním roce v České republice zbankrotovalo již 575 firem, což je nejvíce od roku 2017. Jde o důsledek destruktivní politiky odcházející vlády Petra Fialy, která zvýšila daně, zkomplikovala podnikatelské prostředí a selhala při zajištění cenově dostupných energií. Mnoho českých podnikatelů se kvůli vysokým nákladům dostalo do existenčních problémů. Hnutí SPD považuje zajištění levných a stabilních dodávek energií za klíč pro konkurenceschopnost naší ekonomiky. Proto prosazujeme odstoupení od systému emisních povolenek EU, odmítnutí škodlivých regulací tzv. Green Dealu EU a snížení daňového zatížení podnikatelů. Cílem SPD je, aby české firmy prosperovaly, vytvářely pracovní místa a posilovaly ekonomickou soběstačnost naší země.
4. Postavíme se proti zavedení nových emisních povolenek a budeme prosazovat přehodnocení Green Dealu.
Evropská unie prosazuje nové formy systému emisních povolenek (EU ETS1 a ETS2), které znamenají další zdražení energií, pohonných hmot i základních životních potřeb. Odcházející vláda Petra Fialy se tomuto diktátu Bruselu podřídila, čímž poškodila české občany i průmysl. Hnutí SPD se v rámci nové vládní koalice jednoznačně postaví proti zavedení emisních povolenek pro domácnosti a dopravu a odmítne jejich implementaci do české legislativy. Budeme prosazovat přehodnocení celého systému emisních povolenek, protože současná podoba tzv. Green Dealu EU likviduje evropský i český průmysl. Česká republika musí chránit své ekonomické zájmy a rozvíjet ekologii rozumně, bez ideologického diktátu Bruselu.
5. Nová koaliční vláda vzniká na základě programu, který je postaven na obhajobě národních zájmů, ekonomické suverenitě a zlepšení životní úrovně českých občanů.
Na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny byl do funkce předsedy zvolen předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tím bylo naplněno ustanovení koaliční smlouvy mezi hnutím SPD, hnutím ANO a stranou Motoristé sobě. Nová koaliční vláda vzniká na základě programu, který je postaven na obhajobě národních zájmů, ekonomické suverenitě a zlepšení životní úrovně českých občanů. Hnutí SPD bude jako součást této nové vlády prosazovat spravedlivý stát, kde se vyplatí poctivě pracovat, vychovávat děti a žít důstojně v bezpečné a svobodné zemi.
6. V Den válečných veteránů vzdáváme hold všem mužům a ženám, kteří sloužili naší vlasti a nasazovali své životy při obraně svobody a nezávislosti České republiky.
Hnutí SPD si s hlubokou úctou připomíná Den válečných veteránů. 11. listopad je den, kdy vzdáváme hold všem mužům a ženám, kteří sloužili naší vlasti a nasazovali své životy při obraně svobody a nezávislosti České republiky. Vyjadřujeme jim vděčnost a uznání za jejich odvahu, obětavost a službu národu. SPD prosazuje důstojné společenské i materiální postavení válečných veteránů a aktivních příslušníků ozbrojených sil. Naší povinností je chránit svobodu a bezpečnost České republiky vlastními silami, nikoliv podřízením se cizím vojenským strukturám. Obrana vlasti musí zůstat v českých rukou a v duchu úcty k těm, kteří jí po generace sloužili.
Radek Rozvoral
