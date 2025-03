Rozvoral (SPD): Prosazujeme odmítnutí Migračního paktu EU

Vážení přátelé,

Fialova vláda nadále nechce bojovat proti nelegální migraci a podporuje Migrační pakt EU. Navrhneme zrušení koncesionářských poplatků, které protizákonně prosadila vládnoucí koalice. Prosazení nestoudného zvýšení platů politiků je projevem arogance a hamižnosti vládní koalice. Poslanci hnutí SPD jako jediní nehlasovali pro škodlivou vládní novelu zákoníku práce, která snižuje právní ochranu zaměstnanců. Podařilo se nám zabránit výpovědím bez udání důvodu. Nesouhlasíme s vládním navyšováním výdajů na zbrojení, protože Fialova vláda není schopna za tyto peníze zlepšit obranu a bezpečnost naší země. Návrh vládních poslanců na zavedení povinného spoření v penzijních fondech pro zaměstnance v náročných profesích je podvod na zaměstnance.

1. Fialova vláda nadále nechce bojovat proti nelegální migraci a podporuje Migrační pakt EU

Z důvodu blížících se voleb představila minulý týden vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN návrh zákona, kterým prý hodlá bojovat proti nelegální migraci. Z prezentovaného návrhu vyplývá, že vláda bude nadále podporovat Migrační pakt EU, tedy nelegální migraci do Evropy, nechce zásadní zpřísnění postihů za kriminální činy cizinců v ČR, nadále budou nelegální imigranti dostávat sociální podporu a vláda nechce ani zvýšení ochrany státní hranice.

Současná Fialova vláda za svého předsednictví v Radě EU odsouhlasila Migrační pakt EU v podobě, kdy jednotlivé státy budou muset již za necelé dva roky přijímat nelegální imigranty na základě přerozdělovacích kvót. Nyní se chce vláda z této zrady vykoupit těsně před volbami a deklaruje údajné zpřísnění podmínek pro nelegální imigranty, ačkoli v minulých letech zpřísnění migrační politiky sama aktivně blokovala!

Hnutí SPD prosazuje odmítnutí Migračního paktu EU, tak jako to již deklarovala polská vláda, ochranu naší státní hranice, nulovou sociální podporu pro imigranty a zákon „jednou a dost“, aby bylo po spáchání trestného činu na našem území cizincovi automaticky ukončeno povolení k pobytu. Navrhujeme i vysoké tresty pro převaděče a organizovaný zločin.

2. Navrhneme zrušení koncesionářských poplatků, které protizákonně prosadila vládnoucí koalice

Vládní poslanci protlačili Sněmovnou zvýšení televizní a rozhlasové daně a rozšíření okruhu jejích povinných plátců. Fialova koalice v naprostém rozporu se svými předvolebními sliby zvýšila tzv. koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Zvýšení pocítí nejen občané, ale také firmy. Výrazně se rozšiřuje i okruh plátců těchto speciálních daní, a to o vlastníky internetového připojení a mobilních telefonů.

Ke schválení této změny zákona došlo v rozporu s Jednacím řádem Poslanecké sněmovny, jelikož vládní koalice stanovila pevný čas hlasování, a tím předčasně ukončila rozpravu, přestože do ní byla přihlášena ještě celá řada opozičních poslanců, kteří tak nemohli k tématu vůbec promluvit.

Poslanci hnutí SPD samozřejmě hlasovali proti tomuto škodlivému návrhu zvyšujícímu náklady všech českých domácností a firem. Hnutí SPD po podzimních volbách navrhne zrušení těchto poplatků a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkové organizace, jejichž financování bude součástí státního rozpočtu a bude podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

3. Prosazení nestoudného zvýšení platů politiků je projevem arogance a hamižnosti vládní koalice

Poslanci vládní koalice minulý týden přehlasovali veto prezidenta a schválili si definitivně zvýšení svých vlastních platů. Je to další projev nestoudnosti, arogance a hamižnosti politiků vládní koalice Petra Fialy. Hnutí SPD hlasovalo proti zvyšování platů politiků a opakovaně navrhlo oddělit platy politiků od platů soudců a na pět let je zamrazit na současné úrovni. V mezidobí po nových volbách by pak bylo možné najít, vypracovat, předložit a schválit spravedlivé a systémové řešení nastavení těchto platů do budoucna.

Zákon schválený vládní koalicí je navíc velmi pravděpodobně opět protiústavní a je zde reálné riziko, že bude znovu Ústavním soudem zrušen. Šlo by o totální fiasko Fialovy vlády, které by mohlo mít za následek další doplácení platů soudcům a zatížení státního rozpočtu. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá zvyšování platů politiků v době, kdy se domácí ekonomice nedaří a kdy příjmy občanů reálně klesají.

4. Poslanci hnutí SPD jako jediní nehlasovali pro škodlivou vládní novelu zákoníku práce, která snižuje právní ochranu zaměstnanců. Podařilo se nám zabránit výpovědím bez udání důvodu.

Poslanci hnutí SPD jako jediní nehlasovali minulý týden ve Sněmovně pro škodlivou vládní novelu zákoníku práce, která snižuje míru právní ochrany zaměstnanců a zvyšuje jejich nejistotu. Odmítli jsme podpořit prodloužení zkušební doby, zkrácení výpovědní lhůty i výrazné zkrácení podpůrčí doby v nezaměstnanosti pro občany ve věku nad 52 let, což těžce poškozuje a ohrožuje zaměstnance v předdůchodovém věku.

I díky hlasům poslanců SPD naštěstí neprošel návrh ODS a TOP 09 na zavedení možnosti dávat zaměstnancům výpovědi bez udání důvodu, což by byl úplný konec jejich právní ochrany. Hnutí SPD jako jediný parlamentní subjekt důsledně hájí oprávněné zájmy a práva českých zaměstnanců. Naopak strany vládní koalice zaměstnance svými kroky systematicky poškozují.

5. Nesouhlasíme s vládním navyšováním výdajů na zbrojení, protože Fialova vláda není schopna za tyto peníze zlepšit obranu a bezpečnost naší země

Vláda Petra Fialy odsouhlasila minulý týden navyšování výdajů na zbrojení ze současných 2% HDP ročně o dalších 0,2 % HDP každý rok do roku 2030 na 3% HDP. Znamenalo by to zvýšení z letošních 164 miliard korun o dalších zhruba 100 miliard korun na téměř 300 miliard korun ročně, vše na dluh. To hnutí SPD jednoznačně odmítá. SPD prosazuje moderní, akceschopnou a silnou armádu se zaměřením na obranu našich občanů a území ČR, ale jednak současný závazek vydávat na obranu částku ve výši 2 % HDP plní pouze 23 ze 32 členských států NATO, a druhá věc je, za co Ministerstvo obrany tyto peníze utrácí.

Výdaje Ministerstva obrany na zbrojení zásadním způsobem omezuje nákup amerických stíhaček F-35, za které bylo jenom vloni v závěru roku zaplaceno 26 miliard korun. Ministerstvo obrany by si mělo ujasnit, co má nakupovat. Zároveň by se měl maximálně podpořit domácí zbrojní průmysl a neměla by se nakupovat výzbroj netransparentně, a tudíž draze, stylem vláda-vláda (zejména z USA, Německa a Francie). Navíc česká armáda má velký problém s náborem a nedostatkem lidí.

Je potřeba také vzít v úvahu, že je potřeba investovat také do vnitřní bezpečnosti ČR. Zatímco na zbrojení se vynakládají 2 % HDP a do budoucna chce současná vláda ještě více, na tu vnitřní je to pouhých 0,6 % HDP. Chybí policisté, nejsou zde kryty pro 90 % obyvatel a Správa státních hmotných rezerv nemá dostatečné zásoby pro případy vyhlašování jednotlivých typů krizových stavů (trvanlivé potraviny atd.). To vše je potřeba změnit. Toto jsou důvody, proč hnutí SPD nesouhlasí s navyšováním výdajů na zbrojení. Současná armáda totiž nemá kapacity tyto nákupy smysluplně pojmout.

6. Návrh vládních poslanců na zavedení povinného spoření v penzijních fondech pro zaměstnance v náročných profesích je podvod na zaměstnance

Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve čtvrtek se má projednávat návrh vládních poslanců na zavedení povinného spoření v penzijních fondech pro zaměstnance v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii a pro jejich zaměstnavatele. Ze strany Fialovy vlády jde o podraz na tyto zaměstnance, kterých je více než 100 tisíc a kteří měli mít dle původního vládního slibu a dohody s odbory od letošního roku nárok na o pět let dřívější odchod do řádného nekráceného starobního důchodu. To bylo následně ve Sněmovně na návrh poslanců Bendy (ODS) a Jakoba (TOP 09) zrušeno.

Vláda těmto zaměstnancům nyní nabízí model tzv. předdůchodu na základě povinného penzijního spoření, což ovšem srovnatelnou alternativou rozhodně není. Tato varianta totiž bude pro drtivou většinu zaměstnanců v náročných profesích prakticky nedostupná, protože vyžaduje naspoření enormně vysokých finančních částek. Například na předdůchod v délce pěti let je nutné mít našetřeno na důchodovém účtu více než 800 tisíc korun. Starší zaměstnanci by tímto vládním návrhem byli možnosti dřívějšího odchodu do důchodu zcela zbaveni. Hnutí SPD tento vládní návrh principiálně odmítá a požadujeme, aby zaměstnanci v náročných profesích odcházeli do řádného starobního důchodu v 60 letech.