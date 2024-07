Rozvoral (SPD): Prosazujeme ukončení inkluze, která je drahá a škodí žákům i učitelům!

Vážení přátelé,

1. Vládní pětikoalice navrhuje zvýšení koncesionářských poplatků za Českou televizi a rozhlas a rozšíření okruhu plátců o 600 tis. osob, které budou nově poplatky platit. Hnutí SPD s tím nesouhlasí a navrhujeme zrušení těchto poplatků.

Tento týden ve čtvrtek se bude na mimořádné schůzi Sněmovny projednávat návrh vlády Petra Fialy (ODS) na výrazné zvýšení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a významného rozšíření okruhu domácností, které je budou povinny platit. Jde o více než 600 tisíc (!) osob, protože nově bude pro povinnost hradit televizní a rozhlasové poplatky rozhodující i připojení k internetu nebo vlastnictví tzv. chytrého telefonu. Jedná se de facto o nedobrovolnou plošnou televizní a rozhlasovou daň bez ohledu, zda veřejnoprávní média sledujete a posloucháte, anebo nikoliv. Hnutí SPD se zvýšením koncesionářských poplatků jednoznačně nesouhlasí, protože tento návrh postrádá jakékoli věcné odůvodnění. Navíc obě média neplní veřejnoprávní rozměr, jelikož vysílání politických a publicistických pořadů není vyvážené. Veřejnoprávní média disponují (na rozdíl od soukromých médií) každoročními zajištěnými mnohamiliardovými rozpočty z peněz občanů a také rozsáhlými příjmy z reklamy. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a převedení obou institucí na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků budeme ve Sněmovně bojovat ze všech sil. A pokud projde, budeme v budoucnu usilovat o jeho změnu.

2. Proces digitalizace stavebního řízení a zavádění nového stavebního zákona jsou naprostým selháním ministra pro místní rozvoj a digitalizaci Ivana Bartoše z Pirátů.

Spuštění systému digitalizace stavebního řízení od 1. července provázejí rozsáhlé problémy, na mnoha místech nebyl tento systém vůbec spuštěn a probíhalo zde pouze nahrávání a propojování informačních systémů. Jinde je úplně nedostupný nebo nefunguje jeho propojení s katastrem nemovitostí. Stovky zaměstnanců stavebních úřadů nebyly na tento systém dostatečně proškoleny. Navíc ministr Ivan Bartoš (Piráti) oznámil, že řada stavebních úřadů se bude rušit, což by znamenalo úplný kolaps procesu stavebních řízení. Na riziko vzniku těchto problémů hnutí SPD upozorňovalo několik měsíců, ale zodpovědný člen vlády, ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš, to však ignoroval. Nový stavební zákon také výrazně zvýšil poplatky za budování studní a domácích čističek odpadních vod (z 300 korun na 10 tisíc korun!). Změna stavebního zákona a nepřipravená digitalizace stavebního řízení rovněž vedla k naprostému zahlcení (až tisíciprocentní nárůst v některých krajích) stavebních úřadů žádostmi o stavební povolení ještě dle staré verze zákona. Jde o další selhání místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který absolutně nezvládá řešit katastrofální nedostupnost bydlení pro české občany ani praktický provoz svého resortu a jeho manažerské řízení. Měl by za to přijmout politickou odpovědnost a podat demisi!

3. Prosazujeme ukončení inkluze, která je drahá a která škodí žákům i učitelům.

Inkluze, kterou zavedla tehdejší Sobotkova vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, je jedním z mnoha důvodů současného úpadku českého vzdělávacího a školského systému. Neprospívá ani většinové populaci dětí a škodí též skupině inkludovaných dětí, kterým měla pomoci, ale ony kvůli ní v praxi nemají šanci zažít pocit úspěchu, který je pro proces vzdělávání velice důležitý. Inkluze navíc významně zatěžuje rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Asistenty pedagogů, kteří byli z důvodů podpory inkluze zavedeni velice nepromyšleně, chce nyní ministerstvo školství z finančních důvodů značně omezit, a ještě více tak zatížit učitele při výuce. Lze jednoznačně říci, že Ministerstvo školství chce po pedagozích stále „více muziky za čím dál méně peněz". Plán SPD v této oblasti je jasný a jednoduchý. Již nepokračovat v inkluzi, nechat dokončit školní docházku děti, které v tomto systému již byly do příslušných škol přijaty a postupně se navrátit k ověřenému a funkčnímu systému speciálních škol se speciálními pedagogy a k integraci dětí s poruchami učení do speciálních integrovaných tříd v rámci základních škol.

4. Energetická chudoba se týká šestiny domácností. SPD má jasný recept na levné energie.

V ČR roste počet osob a domácností nacházející se v pásmu tzv. energetické chudoby. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který představili zástupci ministerstva práce a sociálních věcí a o kterém informovala agentura ČTK. Dle dat Českého statistického úřadu a iniciativy „Za bydlení" si zhruba 450 tisíc českých občanů v loňském roce nemohlo dovolit dostatečné vytápění. Energetická chudoba se týká 700 tisíc českých domácnosti, tedy téměř šestiny (!). Kategorie energetické chudoby zahrnuje lidi, kteří si jednak nemohou dovolit dostatečně vytápět svoje obydlí, mají dluhy za energie, anebo za ně platí minimálně 20 % svých příjmů. Hlavními skupinami zasaženými energetickou chudobou jsou samoživitelky, nízkopříjmové pracující rodiny s dětmi a osaměle žijící seniorky a senioři. Jde o naprosto nepřijatelný stav vzhledem k tomu, že ČR je čistým vývozcem a producentem elektřiny, který je schopen domácí poptávku po elektrické energii uspokojit z vlastních zdrojů. Recept hnutí SPD na cenově dostupnou elektřinu je jasný: Zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i převzetí zodpovědnosti státu za výrobu, cenotvorbu a distribuci elektřiny v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům. Fialova vládní pětikoalice ale situaci neřeší.

5. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové (ODS) hospodaří naprosto neefektivně a škodí armádě a obranyschopnosti naší země.

Minulý týden Ministerstvo obrany uvedlo, že od začátku ruské invaze do konce května 2024 poslalo Ukrajině z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 6,75 miliardy korun. Přitom nevidíme, že by se poloprázdné sklady plnily novou vyzbrojí, technikou a materiálem za dobrou cenu a v odpovídající kvalitě. Ministerstvo obrany dlouhodobě neumí realizovat nákupy, přestože má financí dostatek. Meziroční nárůst rozpočtu Ministerstva obrany činí 39 miliard korun, přičemž vloni obrana utratila pouhých 1,37 % HDP, přestože to měly být 2 %. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za loňský rok mj. uvádí, že Ministerstvo obrany i přes mnohamiliardové navyšování svého rozpočtu nezajistilo plánovanou obnovu armádní automobilní techniky, a navíc souhlasilo i s opravami, jejichž cena překračovala cenu nových aut. Hnutí SPD podporuje naši armádu, ale to, jakým způsobem ji řídí současné vedení Ministerstva obrany, nepřispívá k její stabilitě a ke koncepci výstavby moderní a bojeschopné armády 21. století schopné čelit aktuálním hrozbám.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

