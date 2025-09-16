Rozvoral (SPD): Stop cenzuře, pravda není zločin!

16.09.2025 15:14 | Monitoring

Hnutí SPD důrazně odmítá plíživou cenzuru a systematické omezování svobody slova, které nám vnucuje Evropská unie a které poslušně prosazuje vláda Petra Fialy.

Rozvoral (SPD): Stop cenzuře, pravda není zločin!
Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Svoboda slova je základní kámen demokracie. Když občan nemůže svobodně říct, co si myslí, přestává existovat skutečná demokracie a nastupuje diktát byrokratů a vládnoucí elity.

Evropská unie se dnes otevřeně snaží kontrolovat, co lidé píší, říkají a sdílejí. Pod líbivými hesly o „boji proti dezinformacím“ nebo „ochraně bezpečnosti“ se zavádějí opatření, která by ještě před pár lety byla nemyslitelná: Chat control, návrh, který by znamenal, že všechny soukromé zprávy občanů včetně těch šifrovaných, budou plošně kontrolovány. Každá vaše zpráva, fotografie nebo dokument by mohly být pod dohledem. To není ochrana, to je šmírování občanů v obrovském měřítku.

Digital Services Act – na papíře regulace internetových gigantů, ve skutečnosti však zavádí povinnost mazat obsah, který někdo označí za „dezinformaci“. Jinými slovy: úředníci a algoritmy budou rozhodovat o tom, co je pravda.

Code of Practice on Disinformation – takzvaný dobrovolný kodex, který EU přinutila podepsat velké sociální sítě. Ty pak samy cenzurují obsah, aby se vyhnuly postihům.

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To není dobrovolnost, to je vydírání v bílých rukavičkách. Evropská unie tak vytváří aparát, který umožní umlčet každého, kdo nebude opakovat oficiální názor. Je to nebezpečné, protože pravda přestává být výsledkem svobodné diskuse a stává se diktátem shora.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 2567 lidí

A jak se k tomu staví vláda Petra Fialy? Bohužel přesně tak, jak by se poslušná vláda k Bruselu chovat měla. Nehájí práva občanů, nehájí svobodu slova, nehájí soukromí. Naopak podporuje evropské návrhy a nepostavila se proti plošnému šmírování občanů v rámci „chat control“. Vytváří vlastní plány na boj s dezinformacemi, aniž by jasně řekla, kdo bude určovat, co je „pravda“ a co „lež“.

Vláda tak ohrožuje nezávislost médií a svobodnou diskusi ve společnosti. Zneužívá téma dezinformací k zakrývání vlastních neúspěchů. Místo aby řešila zdražování, chaos ve zdravotnictví, nedostupné bydlení nebo rozklad bezpečnosti, hledá viníky v lidech, kteří si dovolí kritizovat vládu. Takto se chová vláda, která se bojí občanů. Vláda, která nemá argumenty, proto chce umlčet kritiky.

Hnutí SPD říká jasně: Stop cenzuře! Pravda není zločin! Odmítáme plošné sledování soukromých zpráv a porušování komunikace občanů. Odmítáme, aby stát nebo EU určovaly, co si lidé smějí myslet a co smějí říkat. Budeme bránit svobodu slova a právo každého člověka svobodně vyjádřit svůj názor, bez hrozby cenzury, mazání příspěvků nebo trestního postihu.

Hnutí SPD představilo volební desatero, které staví svobodu, demokracii a práva občanů mezi priority. Pokud chcete skutečnou změnu a svobodnou Českou republiku, kde se lidé nemusí bát říkat pravdu, volte hnutí SPD. Volte změnu – volte kandidátní listinu číslo 6. Jo! Pojďme na to.  

Psali jsme:

Rozvoral (SPD): Vládní strany selhaly. Slibují, ale bojí se skutečných změn
Rozvoral (SPD): Navrhneme kompletní přepracování státního rozpočtu ve prospěch českých občanů
Rozvoral (SPD): Hlas pro hnutí SPD je jistota podpory skutečné změny!
Rozvoral (SPD): Naší důležitou prioritou je přijetí zákona o obecném referendu!

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

cenzura , SPD , svoboda slova , Rozvoral , Chat Control

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bojí se vláda premiéra Fialy vlastních občanů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Aleš Dufek byl položen dotaz

EU

Napsal jste to přesně, že se EU snaží být v ochraně životního prostředí lepší než zbytek světa. Já se ale ptám, k čemu to je? Hlavně když jak taky sám tvrdíte, je to na úkor nás všech, kdy na tu její politiku tvrdě doplácíme?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rozvoral (SPD): Stop cenzuře, pravda není zločin!

15:14 Rozvoral (SPD): Stop cenzuře, pravda není zločin!

Hnutí SPD důrazně odmítá plíživou cenzuru a systematické omezování svobody slova, které nám vnucuje …