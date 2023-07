Rozvoral (SPD): Více než polovina českých občanů nemá důvěru v Evropskou unii

reklama

Hnutí SPD tyto zveřejněné výsledky nepřekvapují, neboť naši občané si začali konečně uvědomovat, že prosazovaná politika lídry EU naše občany spíše poškozuje, než aby jim zlepšovala podmínky pro kvalitní život. Jedním z prioritních bodů uvedených v programu hnutí SPD jako vlasteneckého a demokratického hnutí, jež vede nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu, je prosazení práva občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU.

Zastáváme názor, že současná podoba evropské integrace je chybným projektem, který se snaží o vytvoření evropského superstátu s cílem faktického oslabení a likvidace národních států a národů Evropy. Projekt stávající evropské integrace také přímo ohrožuje svobodu a demokracii v Evropě.

Nyní uvedu několik poznámek k výsledkům průzkumu, který byl proveden letos od konce března do konce května. Evropské unii důvěřuje nejméně lidí v České republice od roku 2016, důvěra k ní klesla na 46 procent z loňských 58 procent. Předchozí průzkum se uskutečnil vloni v červenci. CVVM zjišťuje také důvěru k unijním institucím a představitelům. U všech zahrnutých do průzkumu nedůvěra převažuje nad důvěrou a podíl nedůvěřujících od roku 2021 významně vzrostl. Evropské komisi v letošním průzkumu věřilo 38 procent dotázaných, Evropskému parlamentu 36 procent, předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové 31 procent, předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi 24 procent a šéfovi unijní diplomacie Josepovi Borrellovi 23 procent Čechů. V letošním průzkumu mezi 27. březnem a 22. květnem se CVVM dotazovalo 834 lidí ve věku od 15 let. Zveřejněná data jasně dokladují, že většina našich občanů nemá důvěru v EU a její orgány včetně čelních představitelů. Probruselská vláda Petra Fialy by měla tyto výstupy brát vážně a v rámci své politiky hájit a prosazovat potřeby českých občanů.

V hnutí SPD prosazujeme, abychom byli skutečnými pány ve své zemi, dobrými vlastenci, a to s respektem k našim předkům, kteří naši vlast po staletí budovali. Vážíme si a respektujeme jiné národy, ale žádáme stejný respekt od nich. Podporujeme spolupráci svobodných evropských států a států Visegrádské čtyřky na zásadě společných zájmů, otevřeného trhu, svobodného obchodu a pohybu. Dále požadujeme prosazení zákona o celostátním referendu, včetně referenda o vystoupení z Evropské unie.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

