Rozvoral (SPD): Vláda postupuje protizákonně. Plošné zákazy nejsou řešením

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že chaotická vládní opatření stále pokračují, a někteří žáci tak musí i nadále zůstat doma.

Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 97% Neodvádí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3895 lidí

Požadujeme návrat všech dětí do škol bez podmínek! Vláda postupuje protizákonně – plošné zákazy nejsou řešením. Odmítáme covid pas Evropské unie a odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí očkovat nebo testovat. Ministr zdravotnictví Arenberger by měl okamžitě skončit ve funkci. V kauze Vrbětice nebyly předloženy žádné přímé důkazy. Ministr vnitra Hamáček by měl podat demisi. Vítáme omluvu prezidenta Zemana srbskému národu za vražedné bombardování vojsky NATO.

1. Chaotická vládní opatření stále pokračují, a někteří žáci tak musí i nadále zůstat doma. Požadujeme návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení!

Premiér Babiš dlouhodobě prohlašuje, že je pro něj prioritou obnovení školní výuky, ale skutečnost je taková, že v České republice jsou stále nejdéle zavřené školy v Evropě. Chaotická vládní vyjádření a opatření stále pokračují, a někteří žáci tak musí i nadále zůstat doma, protože na ně nebude kapacita. Resort školství minulý týden sepsal kritéria, jež školy budou muset brát v úvahu při stanovení, kdo se vrátí do lavic a kdo ne při zahlcení nad rámec patnáctičlenných skupin. Manuál těch „správných" ale nedodalo. Jedním z argumentů návratu nejmenších dětí do škol přitom bylo, že to značně odlehčí pracujícím rodičům. Nyní ale nastává hra o to, jak se žáci rozdělí maximálně do patnáctičlenných skupin a kdo – pokud bude kapacita zahlcena – případně zůstane doma. Školská zařízení tak mají po testování dětí další velké dilema. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá povinné testování ve školách a požadujeme návrat všech dětí do škol bez podmínek a bez omezení!

2. Vláda postupuje protizákonně. Plošné zákazy nejsou řešením.

Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden svým rozhodnutím zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření ministerstva zdravotnictví. Sporné opatření se týkalo provozu vnitřních prostorů restaurací, které mají zůstat zavřené stejně jako herny a kasina. Rozhodnutí sice vstoupí v platnost až po vypracování odůvodnění a doručení, ale je již teď jasné, že vláda ANO a ČSSD podle „pandemického zákona" může omezit obchod a služby, ale nikoliv fakticky a plošně zakázat provoz restaurací prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Na základě tohoto rozhodnutí NSS je evidentní, že ministerstvo zdravotnictví postupuje v této věci nezákonně. Potvrzují se tímto také zamítavá stanoviska SPD ke spornému „pandemickému zákonu", který měl být podle nás již dávno zrušen. Poslanecký klub SPD jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně hlasoval proti přijetí „pandemického zákona". Plošné zákazy nejsou řešení. Bojujme s virem a ne s lidmi!

3. Odmítáme covid pas Evropské unie. Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí očkovat nebo testovat.

Zástupci členských zemí a Evropského parlamentu se minulý týden dohodli na podobě covidového pasu EU, který má být v papírové či digitální podobě. Cesty přes hranice mají být umožněny pouze lidem očkovaným, s negativním testem či s protilátkami po prodělání nemoci. Hnutí SPD odmítá takovouto podobu covidového pasu. Jedná se o další omezování našich občanů ze strany EU, která navíc ani nemá zdravotnictví v gesci, protože je to jedna z mála věcí, které ještě zůstaly v kompetencích členských států. Opatření a vstupy do jednotlivých zemí musí být výhradně na národních úrovních. Tato opatření by podle našeho názoru neměla být diskriminační vůči občanům, kteří se z různých důvodů nenechali testovat a očkovat. Chceme co nejdříve návrat do doby, která byla před covidem při cestování zcela normální, tedy svobodu cestování. Vše ostatní je ze strany EU diskriminační. Hnutí SPD, jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně, podporuje referendum o vystoupení z EU.

4. Ministr zdravotnictví Arenberger by měl okamžitě skončit ve funkci.

Tento čtvrtek by se ve Sněmovně měl projednávat střet zájmů ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) a jeho politických náměstků. Kauza kolem ministra Arenbergera vypukla poté, co média upozornila na jeho možný střet zájmů. Ministr Arenberger například ke konci roku 2020 v majetkovém přiznání přiznal mnohonásobně vyšší majetek a příjmy, než udával v předchozích letech. V dokumentech se objevilo více než 65 nemovitostí a několik desítek milionů korun. Média také spekulují o jeho podvodném jednání při privatizaci bytu do soukromého vlastnictví v Praze 1. Hnutí SPD považuje tuto situaci za jasný střet zájmů a ministr zdravotnictví Arenberger by měl okamžitě skončit ve funkci.

5. V kauze Vrbětice nebyly předloženy žádné přímé důkazy. Ministr vnitra Hamáček by měl podat demisi.

Prezident Miloš Zeman dne 16. května uvedl, že jednou z dalších možných vyšetřovacích verzí kauzy Vrbětice je zakrytí manka. Toto vyjádření pronesl na základě závěrů z jednání s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). Otázky okolo výbuchů v areálu muničních skladů ve Vrběticích stále zůstávají nezodpovězeny a stále nebyly ze strany Policie ČR, řízené ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), předloženy žádné přímé důkazy případného zapojení všech zmiňovaných aktérů, které by umožnily zahájení trestního a následně i soudního řízení. Pro hnutí SPD je vše stále pouze v úrovni důvodných podezření a Jan Hamáček jenom svými nepravdivými a zavádějícími výroky dále potvrzuje, že je nedůvěryhodný a měl by jako člen vlády podat demisi. Pokud nejsou přímé důkazy, není důvod mít nepřátelské vztahy s Ruskou federací.

6. Vítáme omluvu prezidenta Zemana srbskému národu za vražedné bombardování vojsky NATO.

Prezident republiky Miloš Zeman se minulý týden, v přítomnosti srbského prezidenta Aleksandara Vučiće, osobně veřejně omluvil za bombardování tehdejší Jugoslávie v roce 1999. Již před několika lety se veřejně v této věci omluvil Srbsku také předseda SPD Tomio Okamura. Miloš Zeman byl tehdy premiérem a vláda ČR zásah NATO coby členský stát podpořila. Stalo se tak krátce po přijetí ČR do Severoatlantické aliance v březnu 1999, a to bez platné Rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Hnutí SPD vítá toto vyjádření, ve kterém prezident Zeman mj. poprosil srbský národ o odpuštění. Nálety tehdy trvaly 78 dnů a podle dostupných informací si bombardování vyžádalo kolem 500 civilních obětí. Škody na infrastruktuře, která se stala hlavním terčem útoků, se odhadují nejméně na 30 miliard dolarů. Ze strany prezidenta republiky se jedná o správné gesto. Hlava státu ČR se omluvila národu, který vždy v historii zastával bratrský postoj a vztah nejen k národům bývalého Československa, ale i celé slovanské Evropě.

Převzato z Profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Žádáme systematické řešení ochrany hranic před imigranty Rozvoral (SPD): Jedním z klíčových bodů našeho programu je zákon o celostátním referendu Rozvoral (SPD): Francouzští vojáci žádají vládu k tvrdému postupu proti islámské ideologii Rozvoral (SPD): Jediné hnutí SPD se od svého počátku tvrdě vymezuje proti nelegálním imigrantům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.