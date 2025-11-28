Dostálová (ANO): Politici a úředníci EU mají z plošného skenování vlastní výjimku

29.11.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Dostálová (ANO): Politici a úředníci EU mají z plošného skenování vlastní výjimku
Foto: Interview ČT24
Popisek: Europoslankyně Klára Dostálová

Návrh Chat Control je zpět — a v plné síle.

Německo změnilo postoj a v EU tak právo na soukromí brání už jen Česko, Polsko, Slovensko a Nizozemsko.

A teď to nejabsurdnější:

Politici a úředníci EU mají z plošného skenování vlastní výjimku. Ano, čtete správně. Běžní občané mají být pod dohledem. Elity ne !? Ale tohle nepřijmeme.

Budeme bojovat na všech úrovních, dokud Chat Control 2.0 nespadne pod stůl.

Soukromí občanů není luxus. Je to základní právo.

Ing. Klára Dostálová

  • ANO 2011
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Předvánoční šok. 2195 korun za kilo cukroví srazilo Čechy do kolen
„Jste tak hloupá?“ Reportérka dopálila Trumpa. Neudržel se
Tykač zavírá elektrárny: Výroba elektřiny? 80 eur z 86 je povolenka
Ladislav Jakl: Dvě fotky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Dostálová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zastaví se ještě Chat Control?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Abstinence v masturbaci mužům vážně škodíAbstinence v masturbaci mužům vážně škodí Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Baxa (ODS): Digitální gramotnost jako pilíř demokracie

22:14 Baxa (ODS): Digitální gramotnost jako pilíř demokracie

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k médiím.