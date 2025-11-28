Dostálová (ANO): Politici a úředníci EU mají z plošného skenování vlastní výjimku

Návrh Chat Control je zpět — a v plné síle.
Německo změnilo postoj a v EU tak právo na soukromí brání už jen Česko, Polsko, Slovensko a Nizozemsko.
A teď to nejabsurdnější:
Politici a úředníci EU mají z plošného skenování vlastní výjimku. Ano, čtete správně. Běžní občané mají být pod dohledem. Elity ne !? Ale tohle nepřijmeme.
Budeme bojovat na všech úrovních, dokud Chat Control 2.0 nespadne pod stůl.
Soukromí občanů není luxus. Je to základní právo.
Ing. Klára Dostálová
