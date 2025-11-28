Kolovratník (ANO): Lidé začínají cítit naději, usmívají se

29.11.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dobré náladě ve společnosti.

Kolovratník (ANO): Lidé začínají cítit naději, usmívají se
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

Dnes jsem si při cestě z práce všiml něčeho zajímavého. Lidé se zase usmívají. Povídají si v tramvaji, v obchodech neřeší jen zdražování. A paní na pokladně mi s úsměvem řekla: „Snad už bude líp.“

A v tu chvíli mi došlo, že tenhle pocit má dnes spousta lidí.

Po volbách spotřebitelská nálada vyskočila na nejlepší úroveň od roku 2020. Ne proto, že by Fialova vláda najednou něco zlepšila — ale protože lidé vidí její konec. Cítí úlevu.

Naději. Víru, že po letech chaosu, zdražování a nekompetence přijde vláda, která bude zase myslet na obyčejné rodiny, seniory i pracující. A zároveň po čtyřech dlouhých letech přestane nová vláda házet podnikatelům klacky pod nohy.

Tenhle nový optimismus není naivní. Je to první známka toho, že se tahle země konečně začíná nadechovat.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
