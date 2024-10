Rozvoral (SPD): Vlastní bydlení je pro mladé pracující občany nedosažitelným snem

Tento stav je pro hnutí SPD zcela nepřijatelný. Stát by měl prioritně podporovat mladé pracující lidi k tomu, aby měli kde důstojně bydlet, mohli zakládat rodiny a vychovávat děti, neboť to je základ prosperity České republiky. Toho jsme si v hnutí SPD plně vědomi, a proto jsme již koncem roku 2019 představili projekt „Rodina na prvním místě“, obsahující celou řadu nástrojů, s jejichž pomocí by si pracující rodiny s dětmi zvýšily své rodinné příjmy a byla jim umožněna požadovaná kvalita života (více na našich webových stránkách www.spd.cz).

Naše návrhy obsahují nástroje, aby zůstalo v rodinách více peněz, které si vydělají. Například pro pracující rodiny navrhujeme zavést výrazné daňové úlevy, včetně daňových odpočtů za každé narozené dítě, a velmi výhodné manželské půjčky až do výše 800 tisíc korun. Současně jsme zpracovali návrhy, kde na to stát vezme finance. To ale vládní koalice stále odmítá.

Fialova asociální vláda ve svém programovém prohlášení, na jehož základě získala důvěru Poslanecké sněmovny, k této oblasti přímo uvádí: „Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet. Nezavíráme oči před problémy, které lidé v naší zemi mají. A bydlení je v poslední době jedním z nich. Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně sociálního bydlení. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení. Rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou.“

To, jak vláda zrychlila stavební řízení zpackanou digitalizací, zmiňovat nemusím, o tom všichni dobře víme. A jaké jsou konkrétní kroky v pomoci mladým pracujícím lidem v oblasti zajištění bydlení za strany Fialovy vlády? Já jsem žádné konkrétní přínosy nezaregistroval.

Co ale víme, je podloženo z ověřených zdrojů. Na pořízení nemovitosti o 70 metrech čtverečních je třeba průměrně 13 hrubých ročních platů, podobně jako v minulém roce. Vyplývá to z Property indexu poradenské společnosti Deloitte. Rovněž tak i hypotéky už nejsou pro všechny a pro jejich získání je třeba splnit mnoho podmínek. Státní podpora je v této oblasti téměř nulová. Např. stát v roce 2022 ukončil program Vlastní bydlení, který odstartoval v roce 2018, a byl o něj velký zájem. Jeho cílem bylo pomoci mladým rodinám v zajištění vlastního bydlení.

V hnutí SPD jsme si vědomi, že bytová nouze má závažné dopady na fyzické i psychické zdraví, rodinný život nebo soukromí rodin. Pro mladé lidi, kteří by chtěli založit rodinu, je získat vlastní bydlení téměř nereálné, a stát je navíc připravil schválením konsolidačního balíčku o část jejich příjmů a inflace také o velkou část úspor. Pro nás jsou všichni naši občané na prvním místě, a pokud budeme mít možnost tuto špatnou situaci po příštích parlamentních volbách napravit, tak to uděláme. Záleží pouze na občanech, zda nám dají důvěru – my své sliby plníme.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec

