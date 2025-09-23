Rozvoral (SPD): Volby patří občanům, ne Ústavnímu soudu

23.09.2025 13:09 | Monitoring

Strana Volt Česko se pokusila prostřednictvím Ústavního soudu zpochybnit průběh voleb a volbu občanů.

Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Volt podala stížnosti proti registraci kandidátek hnutí SPD i uskupení Stačilo! s absurdním tvrzením, že se jedná o „nepřiznané koalice“. Cílem tohoto kroku je obejít rozhodnutí krajských soudů, které všechny návrhy strany Volt zamítly, a dosáhnout toho, aby o účasti jednotlivých stran ve volbách nerozhodovali občané, ale soudci. Takový postup považujeme za nepřípustný útok na demokracii a svobodnou volbu občanů.

Hnutí SPD důrazně odmítá, aby o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny nerozhodli občané, ale soudní instituce. Volby jsou svátkem demokracie a jediným skutečným rozhodcem má být lid. Jakýkoli pokus o manipulaci ze strany úzké skupiny soudců či politických elit je pošlapáním základního principu ústavy, že moc v České republice pochází z občanů.

Současná vládní koalice, která ztratila důvěru lidí, se dnes snaží udržet u moci všemi prostředky, a to i za cenu, že otevřeně připouští zásahy soudních institucí do svobodné volby občanů. To je nejen nedemokratické, ale i nebezpečné. Občané nesmí být zbaveni svého práva svobodně rozhodnout, jakou budoucnost chtějí pro naši zemi.

Volby jsou a musí zůstat svátkem demokracie. Je to okamžik, kdy každý občan má stejnou váhu svého hlasu a kdy se rozhoduje o budoucnosti České republiky. Jakýkoli zásah Ústavního soudu do výsledků voleb by byl útokem na samotný princip, že moc v naší zemi pochází od lidu.

Hnutí SPD jednoznačně prohlašuje, že stojí na straně občanů a bude vždy hájit jejich právo svobodně rozhodnout o osudu vlasti. Proto jasně říkáme: Volby patří občanům, ne Ústavnímu soudu!

Vyzýváme proto všechny vlastenecky smýšlející občany, aby se nenechali zastrašit, přišli k volbám a dali jasně najevo, že demokracie v naší zemi nesmí být jen prázdným slovem. O budoucnosti České republiky musí rozhodnout občané – ne vláda, ne politické elity a už vůbec ne Ústavní soud na základě účelových stížností. 

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec
autor: PV

