Rozvoral (SPD): Volby patří občanům, ne Ústavnímu soudu

Volt podala stížnosti proti registraci kandidátek hnutí SPD i uskupení Stačilo! s absurdním tvrzením, že se jedná o „nepřiznané koalice“. Cílem tohoto kroku je obejít rozhodnutí krajských soudů, které všechny návrhy strany Volt zamítly, a dosáhnout toho, aby o účasti jednotlivých stran ve volbách nerozhodovali občané, ale soudci. Takový postup považujeme za nepřípustný útok na demokracii a svobodnou volbu občanů.
Hnutí SPD důrazně odmítá, aby o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny nerozhodli občané, ale soudní instituce. Volby jsou svátkem demokracie a jediným skutečným rozhodcem má být lid. Jakýkoli pokus o manipulaci ze strany úzké skupiny soudců či politických elit je pošlapáním základního principu ústavy, že moc v České republice pochází z občanů.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Současná vládní koalice, která ztratila důvěru lidí, se dnes snaží udržet u moci všemi prostředky, a to i za cenu, že otevřeně připouští zásahy soudních institucí do svobodné volby občanů. To je nejen nedemokratické, ale i nebezpečné. Občané nesmí být zbaveni svého práva svobodně rozhodnout, jakou budoucnost chtějí pro naši zemi.
Volby jsou a musí zůstat svátkem demokracie. Je to okamžik, kdy každý občan má stejnou váhu svého hlasu a kdy se rozhoduje o budoucnosti České republiky. Jakýkoli zásah Ústavního soudu do výsledků voleb by byl útokem na samotný princip, že moc v naší zemi pochází od lidu.
Hnutí SPD jednoznačně prohlašuje, že stojí na straně občanů a bude vždy hájit jejich právo svobodně rozhodnout o osudu vlasti. Proto jasně říkáme: Volby patří občanům, ne Ústavnímu soudu!
Vyzýváme proto všechny vlastenecky smýšlející občany, aby se nenechali zastrašit, přišli k volbám a dali jasně najevo, že demokracie v naší zemi nesmí být jen prázdným slovem. O budoucnosti České republiky musí rozhodnout občané – ne vláda, ne politické elity a už vůbec ne Ústavní soud na základě účelových stížností.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV