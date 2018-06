Rykala (ČSSD): Jsme bojovníci a rozjetý buldozer těžko někdo zastaví

Členové ČSSD Ostrava, příznivci a občané sbírají podpisy pod petici na podporu Jiřího Paroubka do senátních voleb ve volebním obvodě č. 71 Ostrava-město. „Od pátku nás kontaktují občané a ptají se, jak to tedy teď bude a zda Jiří Paroubek bude do Senátu v našem obvodu kandidovat. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není naplánováno další zasedání Předsednictva ČSSD, které by mohlo projednat výzvu ostravské ČSSD, a nechceme se spoléhat na to, zda Předsednictvo ČSSD stihne schválit kandidaturu Jiřího Paroubka do konce července, rozhodli jsme se, že začneme shánět na podporu jeho nominace podpisy občanů Ostravy-Jihu, Polanky a Proskovic. Zatím sbíráme podpisy jen mezi lidmi, kteří nás oslovili a chtějí pana Paroubka podpořit,“ uvádí místostarostka Městského obvodu Ostrava-Jih Věra Válková.

Místopředseda ČSSD Ostrava Adam Rykala se v úterý 19. 6. odpoledne sešel s předsedou strany Janem Hamáčkem, aby projednali další postup k nominaci Ing. Jiřího Paroubka jako kandidáta ČSSD do Senátu ve volebním obvodě č. 71 Ostrava-město.

„Pan předseda ČSSD Hamáček i 1. místopředseda ČSSD Zimola podporují kandidaturu Jiřího Paroubka do Senátu v Ostravě. Nově ji podpořil i předseda krajského výkonného výboru ČSSD Moravskoslezského kraje Tomáš Hanzel. Toho si velmi vážíme a jsme za to rádi. Nicméně pan předseda se zatím jen k otázce kandidatury Jiřího Paroubka nechystá svolat Předsednictvo ČSSD. Dohodli jsme se na tom, že se bude respektovat přání členů ostravské ČSSD a Jiří Paroubek bude kandidovat do Senátu jako nezávislý s podporou ostravské ČSSD. Víte, my jsme bojovníci a rozjetý buldozer těžko někdo zastaví. Proto se nevzdáme a spoléháme se nyní na to, že nám občané pomohou a podaří se nám posbírat dostatek podpisů pod petici na podporu Jiřího Paroubka, kterého bychom registrovali jako kandidáta občanů. Podobně jako například kandidoval Miloš Zeman v prezidentských volbách,“ uvádí místopředseda ČSSD Ostrava a radní Městského obvodu Ostravy-Jihu Adam Rykala.

Oficiální sběr podpisů z řad veřejnosti započne v pátek 22. 6., kdy vyrazí dobrovolníci do ulic i s Jiřím Paroubkem. „A budeme sbírat v ulicích Ostravy-Jihu, Polanky a Proskovic podpisy až do doby, dokud nebude Jiří Paroubek schválen předsednictvem ČSSD nebo zaregistrován jako nezávislý kandidát občanů s podporou ČSSD,“ dodává Rykala.

„Ano, mohu potvrdit, že v pátek budu s kolegy ze sociální demokracie sbírat podpisy také. Rád se setkám s lidmi a pohovořím s nimi o programových prioritách, se kterými chci jít do voleb. Víte, já nemám rád podrazy. A to páteční hlasování některých členů předsednictva, řekněme té staré sobotkovské části, vnímám jako podraz vůči panu Hamáčkovi, Zimolovi a ostravské sociální demokracii. V pátek oficiálně zahájíme v Ostravě kampaň. Velmi si budu vážit každého podpisu, který lidé pod tuto petici připojí, a děkuji všem, kteří se mne rozhodli podpořit,“ uvedl Jiří Paroubek.

Ing. Adam Rykala ČSSD



radní městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ostravská ČSSD: Paroubek dokázal zastínit i prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše Ostravská ČSSD trvá na Paroubkovi. Ten je rozhodnutý kandidovat Paroubek: Proč chci kandidovat do Senátu? Paroubek nemůže do Senátu s podporou ČSSD, rozhodla centrála

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV