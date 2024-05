SOCDEM: Volby rozhodnou, zda se rozdíly v Evropě budou prohlubovat

reklama

Sociální demokraté jdou do evropských voleb s cílem zvýšit mzdy v Česku. „Prosadíme přijetí evropské minimální mzdy, nikoli pouze jako doporučení. Zároveň budeme prosazovat princip, že firmy daní tam, kde reálně podnikají. I to bude mít vliv na mzdy,“ řekl Lubomír Zaorálek. Zdůraznil také, že SOCDEM bude prosazovat důsledné zdanění bank. „Považujeme za nutné zavedení mimořádného zdanění bank, tak jako v radě dalších evropských zemích,“ dodal.

Od současné vlády se podle něj něco podobného čekat nedá. „Jsme na druhém místě žebříčku míry klientelismu. Zcela v souladu s tím je nedávné přátelské setkání senátorů ODS a TOP 09 s energobarony ve vinném sklípku. Vláda jim jde na ruku a lidé i výrobci musejí platit za nejdražší energii v Evropě. Projevuje se to v cenách veškerého zboží,“ upozornil volební lídr SOCDEM.

Pokud se ve volbách do Evropského parlamentu prosadí národně konzervativní pravicové strany, dojde k prohlubování rozdílu mezi Západem a Východem. „Každá země bude hájit svoje zájmy, včetně daňových rájů. Místo boření mzdové železné opony se rozdíly mezi bohatými a chudými evropskými regiony budou jen prohlubovat. Projeví se to i na podobě zelené dohody a na tom, kdo z ní bude těžit,“ vysvětlil. „Může se ukázat, jak trefně poznamenal francouzský prezident Macron, že Evropská unie je smrtelná. Pro některé země nebude mít význam v ní zůstávat a dále chudnout,“ doplnil Zaorálek.

Problémy péče o duševní zdraví

Krize a hromadící se problémy se odráží v duševním zdraví lidí. Inflace, nedostupné bydlení, ceny energií, to vše dopadá na naše duševní zdraví lidí. Je smutné, že podle statistik jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí sebevraždy a 40 procent deváťáků trpí příznaky střední až těžké deprese. „Je tu zároveň závažná regionální nedostupnost péče o duševní zdraví. Tento stav dopadá i na pracovníky v sociálních službách a koneckonců i na blízké psychicky nemocných. Odráží se to také přirozeně v jejich rodinách,“ poznamenala psycholožka Manuela Haug, nominantka hnutí Budoucnost na kandidátce Sociální demokracie do evropských voleb. Ta také zdůrazňuje, že je nutné co nejdříve začít s reformou péče o duševní zdraví. „V oblasti péče o duševní zdraví je mnoho prostoru ke zlepšení na národní i evropské úrovni,“ dodala s tím, že důležité je především odstranit bariéry ve vzdělávání pro psychiatry a klinické psychology, dále rozvíjet centra pro rozvoj duševního zdraví a hlavně zajištění důstojných podmínek pro život.

Důchodová reforma vyžaduje větší komplexnost

„Pokud chce někdo dělat seriózní důchodovou reformu, musí být komplexní. Není to jenom věc jednoho resortu, ale minimálně čtyř. Je potřeba zrevidovat například i daňový systém,“ uvedla kandidátka Sociální demokracie do Evropského parlamentu a předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová. „To, co nyní předkládá vláda, reforma není. Vláda nereaguje na naše připomínky a argumenty. Připadám si jako mistr světa házení hrachu na zeď,“ komentovala změny v důchodech navrhované vládou.

Důležitou roli podle ní má ale například i bytová politika. „Mladé rodiny nemají kde bydlet. Na bytové výstavbě se musí podílet veřejný sektor – obce, kraje, města. Koneckonců toto navrhovala Sociální demokracie už na konci minulého volebního období. Nelze se spoléhat v nájemním bydlení na soukromý sektor, protože z Německa víme, že se to může odrazit v nepřiměřeně vysokých nájmech,“ dodala Lenka Desatová. „Pokud budou mladé rodiny dál žít v nejistotě, nebudou se rodit děti a důchodovou reformu budeme za deset let řešit znovu,“ uzavřela.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE