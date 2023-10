SPD: Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír

reklama

Vážení přátelé,

Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír. Fialova vláda rozvrací veřejné finance a způsobuje zdražování. SPD prosazuje ukončení zadlužování. Fialova vláda lidem zdraží energie. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i na základě tlaku hnutí SPD plánuje pouze namátkové kontroly na česko-slovenské hranici, a tak reálně hrozí, že se tisíce nelegálních afrických a muslimských imigrantů budou i nadále hromadit v naší zemi. Nákup a provoz amerických stíhaček F-35 může dle některých odhadů vyjít až na 500 miliard korun. Za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu. Kvůli Fialově vládě klesají reálné příjmy i ekonomika. Daňový balíček vlády povede k dalšímu poklesu příjmů i ekonomiky.

1. Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír.

Na Slovensku proběhly v sobotu předčasné parlamentní volby do Národní rady, ve kterých s velkým náskokem zvítězila strana SMĚR, jejímž předsedou je Robert Fico, s téměř 23 procenty hlasů. Hnutí SPD blahopřeje všem vlasteneckým stranám a hnutím, které v těchto volbách uspěly. Slováci svými hlasy dali jasně přednost těm politickým silám, které mají ve svém programu obranu národních zájmů, odmítají současnou politiku EU a také další posílání zbraní na Ukrajinu. Hnutí SPD vítá výsledky těchto voleb, podobně jako bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Vítáme, že došlo k posílení politických subjektů s pronárodní a konzervativní orientací a že na Slovensku existuje reálná možnost sestavení takové vlády, která bude směrem do zahraničí, zejména na půdě EU, důrazně hájit především národní zájmy. Vše nasvědčuje tomu, že pokud budoucí slovenskou vládu sestaví vítěz voleb Robert Fico a bude jejím předsedou, tak tato slovenská vláda bude svými kroky mj. prosazovat posílení vztahů v rámci států V4, zlepšení vztahů s Maďarskem, a naopak bude kritická k šíleným plánům EU ve formě Green Dealu a Migračního paktu. Hnutí SPD je připraveno pracovat ve prospěch posilování již tak nadstandardních vztahů a spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou při plném respektu k suverenitě Slovenska.

2. Fialova vláda rozvrací veřejné finance a způsobuje zdražování. SPD prosazuje ukončení zadlužování.

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024, a to s deficitem ve výši 252 miliard korun, což je zhruba o 40 miliard korun více, než sliboval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v květnu při představování tzv. vládního konsolidačního balíčku. Oproti původním plánům předpokládá návrh rozpočtu s příjmy i výdaji vyššími o 19 miliard. Naprosto nepřijatelné je, že vládní návrh rozpočtu počítá i s příjmy, které vycházejí z předpokládaného zvýšení daní a odvodů obsažených v tzv. vládním konsolidačním balíčku, který ještě ani není schválen. Návrh rozpočtu se tedy neřídí platnými daňovými zákony. Rozpočtová politika Fialovy vlády rozvrací veřejné finance, zvyšuje závislost ČR na zahraničních věřitelích a podněcuje růst inflace. Hnutí SPD má vlastní plán konsolidace veřejných financí a postupného snižování státního dluhu. Náš plán se opírá o systémové snížení a omezení těch výdajů a agend státu, které jsou zbytné a nepotřebné, neslouží k financování veřejných služeb a nesměřují k českým občanům. Zrušíme či omezíme neinvestiční dotace soukromým subjektům a politickým neziskovým organizacím i veškeré platby do ciziny a navrhneme způsob, jak zdanit dividendy vyváděné z ČR do zahraničí. Disponujeme kvalitními experty a jsme připraveni převzít vládní zodpovědnost.

3. Fialova vláda lidem znovu zdraží energie. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny.

Vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o tom, že finanční dotační podporu obnovitelných zdrojů energií (tedy hlavně tzv. solárních baronů) budou od ledna znovu hradit čeští občané a české firmy prostřednictvím vyšších cen energií, zejména elektřiny. V celkovém objemu půjde minimálně o sumu 36 miliard korun. Pro hnutí SPD je přenesení těchto plateb na občany a firmy zcela nepřijatelné. A to nejen kvůli zhoršení sociální situace rodin a domácností, které budou platit v průměru minimálně o zhruba 2 tisíce korun ročně více za elektřinu, ale bude to také likvidační pro řadu firem v energeticky náročných oborech, zejména v souběhu s významným zvýšením dalších regulovaných složek ceny elektřiny a plynu, včetně poplatků za distribuční a systémové přenosové služby. Hnutí SPD dlouhodobě říká, že jedinou rozumnou alternativou řešení neudržitelně vysokých cen energií v ČR je to, že stát konečně převezme plnou odpovědnost za výrobu, distribuci, cenotvorbu a prodej elektřiny. Je potřeba využít postavení ČR jakožto majoritního akcionáře polostátní energetické společnosti ČEZ a postupně se stát jejím stoprocentním vlastníkem. Patříme mezi státy, které vyrábí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. To musí skončit – a je zjevné, že bez výměny vlády to nepůjde.

4. Ministr vnitra Rakušan (STAN) i na základě tlaku hnutí SPD plánuje pouze namátkové kontroly na česko-slovenské hranici, a tak reálně hrozí, že se tisíce nelegálních afrických a muslimských imigrantů budou i nadále hromadit v naší zemi.

Evropská unie nezvládá nápor nelegální imigrace a německé kontroly na hranicích se staly realitou. Německo minulou středu znovuzavedlo a zpřísnilo zesílené kontroly na hraničních přechodech s ČR a Polskem kvůli rekordnímu přívalu nelegálních imigrantů. Polsko rovněž zpřísňuje hraniční kontroly, a to na přechodech se Slovenskem a polská vláda uvažuje i o zavedení kontrol na hranicích s Německem. Přičemž kontroly na hranicích se Slovenskem mají být podle polských celníků trvalé. Na základě výše uvedených skutečností a nátlaku hnutí SPD ministr vnitra jako poslední z okolních států plánuje od středy 4. října provádět namátkové kontroly na česko-slovenské hranici. Hnutí SPD proto opakovaně vyzývá současnou vládu premiéra Petra Fialy k okamžité obnově kontrol na celé česko-slovenské hranici, a nikoli pouze namátkově. Schengenský systém kontrol na vnější hranicí EU naprosto zkolaboval, readmisní (návratová) politika nefunguje a příčiny imigrace se neřeší. Proto musíme zodpovědnost za hraniční kontroly převzít jako stát my sami. Bezpečnost ČR a českých občanů je pro hnutí SPD na prvním místě!

5. Nákup a provoz amerických stíhaček F-35 může dle některých odhadů vyjít až na 500 miliard korun. Za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu.

Vláda Petra Fialy (ODS) po ročním vyjednávání a velké reklamní kampani minulý týden schválila nákup 24 kusů amerických stíhacích letounů F-35A Lightning II Block 4, který celkově vyjde daňové poplatníky na stovky miliard korun (podle některých odhadů jde o 400-500 miliard). Přitom za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu, včetně doplnění skladů potřebnou výzbrojí, technikou a materiálem, které současná vláda odvezla na Ukrajinu. Hnutí SPD tento nákup odmítá od samého počátku. Jedná se o největší armádní akvizici v naší novodobé historii s prvotními náklady o objemu 150 miliard korun. Přitom stávajících 12 švédských letounů JAS-39 Gripen, které naše armáda používá, má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti a švédská strana nám je po skončení jejich pronájmu v roce 2027 nabízí přenechat zdarma včetně jejich další modernizace. Cena jedné stíhačky F-35A Lightning II Block 4 se nyní pohybuje okolo 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun). Vláda je ale hodlá nakoupit za neuvěřitelných 4,4 miliardy korun za kus (105 miliard korun) a dalších 45 miliard korun má směřovat do úprav příslušné infrastruktury (přistávací dráhy, výstavba vyhřívaných hangárů atd.). Americké stíhačky jsou tedy minimálně třikrát dražší než švédské Gripeny (cca 1,2 miliardy korun za kus) a náklady na jejich provoz jsou v porovnání s Gripeny dokonce až sedminásobné (42 tisíc dolarů za jednu letovou hodinu)! Opakovaně jsme vyzývali vládu Petra Fialy, aby od tohoto nákupu odstoupila a pokračovala v úspěšném a osvědčeném projektu JAS-39 Gripen. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády a pokud to bude smlouva s americkou stranou umožňovat, navrhneme od ní odstoupit a představíme levnější řešení zajištění našeho vzdušného prostoru. V hnutí SPD chceme moderní českou armádu, ale její vyzbrojování musí respektovat současnou těžkou ekonomickou a rozpočtovou situaci státu.

6. Kvůli Fialově vládě klesají reálné příjmy i ekonomika. Daňový balíček vlády povede k dalšímu poklesu příjmů i ekonomiky.

Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu klesl výkon české ekonomiky v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Tento výsledek je horší, než statistici a ekonomové předpokládali. Ve sledovaném období pokračoval i neblahý trend poklesu reálných peněžních a nepeněžních příjmů českých domácností: mezičtvrtletně o 0,2 procenta a meziročně o 4,1 procenta. Průměrný měsíční příjem lidí ze zaměstnání meziročně klesl o 2,4 procenta, což znamená, že reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky. Tzv. vládní konsolidační balíček, který je nyní ve Sněmovně v závěrečném třetím čtení a SPD odmítá jeho schválení v navrhované podobě, by přitom vedl pouze k ještě dalšímu zhoršení situace. Vládou navrhované plošné zvýšení téměř všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě více sníží příjmy domácnosti i reálnou kupní sílu všech občanu. To povede, společně s druhou nejvyšší inflací v Evropě, k dalšímu pokračování propadu maloobchodních tržeb, a tedy i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu. Hnutí SPD má vlastní návrhy, jak tyto trendy obrátit, jak restartovat výkon české ekonomiky i jak nastavit podmínky pro růst příjmů českých občanů bez toho, abychom zvyšovali zadlužení státu a podněcovali růst inflace. Touto cestou je snížení nepřímých daní, tedy DPH a spotřební daně, což zásadně zlevní zboží a služby.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: David (SPD): Fico porazil mainstream Ďábelský plán. Brusel chce z rozhodování vyšachovat vlády i EP, a zkouší to přes tabák Kdyby se volilo u nás: Babiš dvacet procent přede všemi. Mezi ODS, TOP 09 a lidovci lidé nevidí rozdíl Rakušan, šifrovaný telefon a policie. Svědectví, které zapadlo. SPD nevidí jiné řešení, než demisi

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE