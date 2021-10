SPOLU: 72 hodin pro změnu, koalice mobilizuje voliče

reklama

Ve víkendových volbách jde o všechno. Koalice SPOLU svolává všechny, kteří jsou zásadně proti tomu, aby naše země skončila zadlužená, rozvrácená a současně izolovaná od Západu. Na webu 72 hodin pro změnu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 mobilizují na poslední dny před volbami všechny voliče, podporovatele, dobrovolníky i kandidáty. Kampaň si klade za svůj hlavní cíl vysvětlit lidem, že jsou to právě oni, kdo stojí před rozhodnutím, zda spolu porazí hrozící populismus a extremismus.

Zdravotní, klimatická a ekonomická krize společně s politikou této vlády vyústila v krizi důvěry. Koalice SPOLU hodlá tento tragický vývoj zastavit a dát Česko znovu dohromady. Kandidát SPOLU na premiéra Petr Fiala (ODS) vyzývá s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou všechny podporovatele, aby se připojili ke kampani 72 hodin pro změnu.

„Už za několik dní nás čekají velice důležité volby. Bez nadsázky se v nich rozhodne mezi politickou změnou, odpovědným hospodařením a hrozbou vlády populistů s extremisty a dalším zadlužování naší země. Teď jde o všechno. Proto chceme oslovit všechny naše podporovatele s prosbou o aktivní pomoc. Máme 72 hodin pro změnu, pojďte nám je pomoct využít, oslovte své známé, vylepte plakáty, sdílejte naše příspěvky na sociálních sítích, a hlavně, přijďte prosím v pátek a v sobotu k volbám. Jedině tak dosáhneme změny, která je tolik potřeba,“ vyzývá kandidát SPOLU na premiéra, předseda ODS Petr Fiala.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Osm let jsme čekali, že bude líp. A výsledek? Místo blahobytu přišla Babišova drahota. Doslova na každém svém kroku se můžeme přesvědčit, že silnice rozhodně lepší nemáme, v digitalizaci státu zaostáváme, takže místo digitálních dat stále pobíháme po úřadech my sami a bydlení se pro mnohé stává pouhým snem. Realita je však ještě mnohem horší, z dvacetitisícové výplaty nám každý měsíc sebere 800 Kč inflace, za které už svým dětem obědy ve školní jídelně nekoupíme a kde skončí příkře rostoucí ceny bytů, stavebního materiálu nebo energií zatím nemáme tušení. Pojďme to SPOLU zastavit, změnit a dát naši zemi zase dohromady. Máme 72 hodin do voleb, které nás dělí od chvíle, kdy bude politika naší země opět dávat smysl a zvítězí zdravý rozum místo izolovaných vládních PR kampaní, které nás systematicky poškozují doma i v zahraničí. Teď jde o všechno, prosím, přijďte k volbám a dejte svůj hlas demokracii,“ vyzval voliče předseda lidovců Marian Jurečka.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Bezbřehé rozhazování Babišovy vlády vede státní rozpočet nevyhnutelně k bankrotu. Babišovu drahotu už dnes pociťuje peněženka každého z nás. Je nejvyšší čas to zastavit. V těchto volbách jde o to, v jaké zemi chceme žít. Uvědomme si, že Andreji Babišovi je úplně jedno, jak to s Českem dopadne. Kdykoliv může nasednout do soukromého tryskáče a odletět do své rezidence na francouzskou Riviéru, kterou si pořídil za nezdaněné peníze. My ostatní tu chceme žít. Pojďme proto SPOLU změnit prostředí a úroveň politiky v České republice. Budu ráda za kohokoliv, kdo se k nám přidá a už za 72 hodin pomůže dát Česko dohromady,“ říká Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na webu 72 hodin pro změnu (ZDE) jsou k dispozici všechny kampaňové vizuály v tiskové kvalitě, harmonogram událostí koalice SPOLU ve všech krajích, ale i rady a tipy, jak oslovit například nerozhodnuté voliče z řad přátel a blízkých.

Psali jsme: SPOLU prosadí důchodovou reformu, slibuje Pekarová. Bude třeba se zamyslet nad hranicí 65 let Rozzuřená stánkařka u akce SPOLU. Vyřídí to s nimi prý pan Volný Skandál v koalici SPOLU: Její europoslanec během pandemie utužoval vztahy na Maledivách. Tři noci v absolutním luxusu. Platili daňoví poplatníci SPOLU za dostupnější bydlení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.