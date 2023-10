SPOLU, Piráti a Starostové: Hlasování o nedůvěře vládě je zbytečná exhibice ze strany opozice

reklama

„Dnešní a zítřejší den pokládám za možná nejzbytečnější práci Poslanecké sněmovny v tomto volebním období. Vládní koalice měla osvědčit svoji většinu na konsolidačním balíčku, a to se podařilo. Na konci jsme měli 108 hlasů při jednom chybějícím poslanci. Podpořil nás dokonce i již vyloučený bývalý hejtman Moravskoslezského kraje z ANO.

„Opozice má samozřejmě právo svolat mimořádnou schůzi o vyslovení nedůvěry vládě. Nicméně ten důvod, který je prezentován, považuji za absurdní. Zvláště pak, když v čele hnutí ANO, které tuto schůzi svolává, je člověk, který je opředený celou řadou kauz. Který musí chodit k soudu, ne v roli pouhého svědka. A nakonec člověk, který je soudně uznaným lhářem. Obdobně stínová ministryně vnitra, která je možná ve zmiňované kauze vůbec nejpropletenější s jejími představiteli – od rodinných oslav, přes vozidlo a nyní vidíme, že se to týká i jejího bydlení. Proto mi to připadá poměrně pokrytecké,“ přidal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Jsem přesvědčený o tom, že klub KDU-ČSL tuto vládu plně podpoří a všichni lidovečtí poslanci jí vysloví důvěru, což je v přímém rozporu s tím, co si přeje opozice. Osobně si myslím, že není horší nápad než svolávat jednání o důvěře vládě mezi jednání o konsolidačním balíčku a jednání o státním rozpočtu na rok 2024. Jediné, čeho by hnutí ANO mohlo tímto krokem dosáhnout, je ještě pevnější sjednocení koalice,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek.

„Máme tady další jednání o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Zdůvodnění nebudu ani komentovat, je absurdní a ze strany hnutí soudně usvědčeného lháře je to velmi pokrytecké. Hnutí ANO se bojí, že bude líp, proto vymýšlí různé pohádky. Tato vláda zvládla čtyřistatisícovou uprchlickou vlnu, je velmi dobře hodnocena za české předsednictví v EU, zajistili jsme zásoby plynu a nezávislost na Rusku, řešíme minulé chyby v energetické infrastruktuře, konsolidujeme státní rozpočet a mohl bych pokračovat. Za poslanecký klub hnutí STAN tedy není pochyb o důvěře ve vládu Petra Fialy," dodal 1. místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček.

„Opozice má nepochybně právo svolávat schůzi o nedůvěře vládě, ostatně to tak dělá už poněkolikáté. Naše vláda je připravena vysvětlovat, co se nám za téměř dva roky ve vládě podařilo a není toho málo. Narovnali jsme zahraniční politice páteř, zasazujeme se o mladé rodiny a jsme na cestě, abychom zvýšili rodičovský příspěvek. Vyslovení nedůvěry vládě je jistě demokratický nástroj, ale zacházeno by s ním mělo být obezřetně. Neměl by se zneužívat pro politické hry. Samozřejmě rádi kritiku opozice vyslechneme a budeme ještě radši, pokud se opozice pro jednou bude chtít podílet i na věcném řešení problémů této země namísto lhaní a osočování,” doplnila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová.

