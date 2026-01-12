STAN: Navrhneme odvolání Filipa Turka z vedení sněmovních výborů

12.01.2026
autor: PV

Předsednictvo hnutí Starostové a nezávislí ve svém prohlášení reaguje na ostudné výroky Filipa Turka pronesené na Ukrajině v rámci oficiální delegace MZV ČR. Ve spolupráci s poslaneckým klubem budou Starostové navrhovat jeho odvolání z funkcí místopředsedy Zahraničního výboru a Výboru pro evropské záležitosti.

Filip Turek jako řadový člen oficiální delegace Ministerstva zahraničních věcí České republiky během návštěvy Kyjeva vystoupil v médiích s vyjádřením, ve kterém relativizoval barbarskou agresi Ruské federace vůči suverénní a mezinárodně uznané Ukrajině, zejména prostřednictvím účelového zpochybňování politiky otevřených dveří NATO.

Toto vystoupení je v přímém a zásadním rozporu s oficiální zahraničně-politickou linií České republiky, se smyslem a cíli dané diplomatické mise i s postojem ministra zahraničních věcí Petra Macinky, který delegaci vedl. Svým jednáním tak Filip Turek narušil jednotné vystupování České republiky navenek a objektivně poškodil její důvěryhodnost u klíčového strategického partnera v situaci probíhající ozbrojené agrese.

Takové jednání není pouze politicky nepřijatelné, ale představuje i vážné selhání odpovědnosti vůči bezpečnostním zájmům České republiky a jejím mezinárodním závazkům. Filip Turek tímto postupem prokázal zásadní nepochopení role, kterou má zástupce státu v zahraničí plnit, a hrubý nedostatek profesní i hodnotové způsobilosti k výkonu jakékoli reprezentační funkce.

Jsme přesvědčeni, že jeho chování jej jednoznačně diskvalifikuje nejen z účasti na obdobných zahraničních misích, ale i z výkonu funkce místopředsedy Zahraničního výboru a Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Proto ve spolupráci s naším poslaneckým klubem navrhneme jeho odvolání.

