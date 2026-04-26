Salátová (STAN): Chceme být víc v kontaktu s lidmi napříč republikou

Zdravím z naší ideové konference.
Měli jsme za sebou den plný debat o tom, kam chceme jako Starostové směřovat dál.
Nebyla to žádná pohodlná shoda. Otevřeně jsme si řekli, co se nám nepovedlo a kde jsme mohli být aktivnější.
Důvěru lidí nejde brát jako samozřejmost – musí se znovu a znovu potvrzovat. Proto chceme být víc v kontaktu s lidmi napříč republikou a opírat se o to, co dává naší práci smysl:
- zkušenosti z komunální politiky
- odvahu dělat i nelehké, ale potřebné kroky
- jasnou představu o moderním Česku, kde se dobře žije nejen ve velkých městech, ale i v regionech
Díky, že v tom jedete s námi.
