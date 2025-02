Scheinherr (Praha sobě): Dva roky s ODS a Piráty, toto jsou jejich nevýsledky

1. Než vůbec koalice vznikla, trvalo to přes půl roku:

Piráti nejprve podepsali pokračování s Prahou sobě. Pak ale dohodu vypověděli a vstoupili do koalice s ODS. Za radního pro kulturu si zvolili Jiřího Pospíšila, kterého ještě měsíc před volbami chtěli odvolat. I na to ale po volbách najednou zapomněli.

2. SPOLU se nejdříve pokusilo zvolit primátora společně s ANO:

Na poslední chvíli si to ale Hana Kordová Marvanová rozmyslela. Většině ANO+SPOLU tak chyběl jeden hlas. Nemělo by ale zapadnout, že se ODS pokusila zvolit primátora pomocí hlasů ANO.

3. Práce na dostavbě „Blanky 2“= Městském okruhu současná koalice prakticky zastavila

Graf mluví za vše. Práce na dostavbě „Blanky 2“ = Městském okruhu současná koalice prakticky zastavila a do jeho stavby ani přípravy nedala skoro žádné peníze. Největším problémem pražských okruhů tak je… pražská ODS. Nebo spíš její neschopnost.

4. Tempo práce výrazně zpomalilo

V minulém volebním období se Rada hl. m. Prahy scházela každý týden. Koalice ODS a Pirátů ale jednu Radu měsíčně zrušila. Tempo práce tak kleslo na 3 týdny v měsíci a to je na rozvoji města též poznat.

5. Koalice si navýšila počet poradců

Vzpomínáte si, jak se v minulém volebním období řešily počty poradců primátora Hřiba? Hlavně zastupitelé za ODS do něj tehdy bušili hlava nehlava. Když ale přišli k moci, svorně si v současné koalici navýšili počet svých poradců o SEDMNÁCT. Z kapes Pražanů tak jen na tyto nové pozice každý rok zaplatíme zhruba 16,6 milionu korun.

6. Elektrokoloběžky stále nemají řešení

Primátor Svoboda se nejdříve tvářil, že poházené elektrokoloběžky mají jednoduché řešení. „Stačí, abych měl náklaďák a dvůr, kam to svezu.“ Za dva roky koalice neudělala VŮBEC NIC a pohozené koloběžky v pražských ulicích překážejí dál.

7. Kapacity středních škol nestačí

Na jaře 2023 radní pro školství Klecanda (STAN) lhal do médií, že Praha má 17 projektů nových škol, které může do půl roku začít stavět. Po dvou letech ale stále kapacity středních škol nestačí a rodiče středoškoláků zažívají obrovský stres. Na tento problém dlouhodobě upozorňujeme, současná koalice to ale řeší šnečím tempem.

8. Lanovka dostala stopku

Lanovku Podbaba-Troja-Bohnice, která by pomohla desítkám tisíc cestujících denně, koalice zařízla. Toto levné, ekologické a praktické řešení chybějícího spojení přes Vltavu mohlo být hotové už na konci tohoto volebního období. Ale nebude. Kvůli ODS a Pirátům.

9. Sociální služby v rozkladu

Náměstkyně Udženija do čela Centra sociálních služeb Praha (CSSP) dosadila svého stranického kolegu z ODS bez potřebné kvalifikace. Ten hned začal rozdávat zakázky dalším spolustraníkům. Navíc do CSSP Udženija schovala přidělování obecních bytů a zničila tak transparentní systém sociálního bydlení. Výsledkem je, že v CSSP po nástupu nového ředitele podala řada schopných lidí raději výpověď.

10. Mohly zmizet. Zůstanou

V minulém období jsme začali čistit Prahu od vizuálního smogu. Většina na chodníku samostatně stojících reklamních stojanů přestala hyzdit město. Stačilo nedělat NIC a zmizely by úplně všechny. Bohužel ale opět zvítězily byznysové zájmy a zhruba 160 stojanů ve městě zůstane. Praha za ně dokonce zaplatila.

11. Centrum Prahy bez posunu

Neposouvají se ani jednoduché drobnosti, které by Pražanům výrazně zpříjemnily život: třeba rozšíření tramvajového ostrůvku na Staroměstské. Řešení dopravy v centru koalice odsunula na neurčito. Projekt jsme připravili, stačilo mu nestát v cestě. Zdeněk Hřib dal ale přednost klidu v koalici, ODS prý potřebuje víc času.

12. Holešovice zbytečně chátrají

Nové Holešovice. Zdeněk Hřib nejdříve projekt sám předložil a hlasoval pro něj, aby ho pak ze dne na den kvůli vnitrostranickým bojům zaříznul. Další rok se ztratil v hádkách uvnitř koalice a Holešovické nádraží je stále odpudivým místem, kde nikdo nechce trávit čas.

13. Dlouhodobá vize zcela chybí

Projekt Metra O – páté okružní trasy metra – se za tři roky nikam neposunul. Náměstci Hřib s Hlaváčkem jsou už tři čtvrtě roku po termínu, který si sami dali. Praha potřebuje nové páteřní spojení MHD a současná koalice to vůbec neřeší. Praha není připravená na dalších skoro 300 tisíc nových obyvatel, o které se rozroste v následujících letech.

14. Na projektech politikům nezáleží

Padesátka i nebezpečný přechod na Strakonické zmizely díky projektu, který tým Adama Scheinherra připravil. Po volbách v mašličkách předal projekt dle vítězného architektektonického řešení, namísto toho vznikl „podchod z Wishe“. Kvalita veřejných prostorů a staveb už bohužel není pro koalici hodnotou, kterou by si odpracovali.

15. P+R zpožděné o nejmíň dva roky

Stavba P+R parkovacího domu na Opatově se kvůli neschopnosti ODS a Pirátů odsunula minimálně o 2 roky. Tisíce obyvatel Jižního Města tak každý den marně hledají, kde zaparkovat. Stačilo nic nepokazit a všechno jen dotáhnout, ale i to je nad síly současné koalice.

16. Nová stanice metra nebude

Pod koalicí ODS a Pirátů se zastavily i práce na stanici metra Depo Zličín. Vítězný projekt z architektonické soutěže získal ještě územní rozhodnutí, pak ale práce na něm koalice bez náhrady zastavila. Tato část města potřebuje nejen lepší veřejnou dopravu, ale i více záchytných parkovišť. Na ničem se ovšem nepracuje.

17. Palmovka stále chátrá

Nová Palmovka je pomník neschopnosti koalice. Před rokem jsme se radovali, že se stavba konečně posune ke zdárnému konci a bude v ní sídlit vesmírná agentura EUSPA. A co se za ten bezmála rok stalo? Nic, jen nekonečný ping pong vedení Prahy s ÚOHS, a to jen kvůli neschopnosti koalice řešit problémy věcně a do detailu. Staveniště za miliardy tak dál chátrá.

18. Primátor bránil klientelismus

A nezapomeňme i na kauzy ředitele magistrátu Martina Kubelky, který své asistentce dal téměř milion na odměnách, rozdával parkování zdarma rodině a přátelům z ODS a sám dostával od primátora milionové odměny.

V tuto chvíli to vypadá, že Kubelka skutečně bude odvolán. Než ale tento krok primátor Svoboda udělal, trvalo to dva měsíce silného tlaku nás i veřejnosti.

19. Hotový Libeňák? Zapomeňte

Rekonstrukce zanedbaného Libeňského mostu se protahuje a prodražuje. Stavební povolení je v nedohlednu, práce se neposouvají a náměstek Hřib nemá projekt pod kontrolou. Nikdo nyní nezná harmonogram ani cenu.

Situace v Praze je čím dál horší.

Jednání koalice jsou čím dál vyhrocenější a objevují se čím dál větší trhliny, nejsou schopni se dohodnout téměř na ničem.

A bude hůř.

Na podzim jsou volby do sněmovny, všichni si budou dělat kampaň (a sami kandidovat!) a Praha pro ně už teď začíná být na vedlejší koleji.

Máme koalici na (bývalém) vládním půdorysu. Praze to ale nijak nepomáhá, právě naopak: koloběžky se neřeší, Městský okruh nebo stromy v ulicích jsou v ohrožení a Praze stále chybí prosazení klíčových zákonů.

Praha sobě je jediná strana, která má Prahu a Pražany na prvním místě.

A naše práce má výsledky.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



