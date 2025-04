Scheinherr (Praha sobě): Nové stanice metra D vzejdou z architektonické soutěže

Skvělá zpráva! Praha do konce roku vyhlásí architektonické soutěže na dvě další chystané stanice metra D: Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru! Na náš návrh to schválilo zastupitelstvo. Nová linka metra přijde Prahu na sto miliard. Za takové peníze musí město dostat to nejlepší – jak funkcí, tak vizuální kvalitou.

Možná si vzpomenete, jaké diskuze před pár lety vyvolaly návrhy stanic metra D mezi stanicí Pankrác a Novými Dvory, které vznikly bez soutěže. Když jsme nastoupili na magistrát, návrhy stanic jsme zdědili a do jejich podoby už kvůli dokončené dokumentaci pro stavební povolení zasahovat nešlo. Alespoň se nám tehdy na poslední chvíli podařilo ve spolupráci s Národní galerií Praha zorganizovat výtvarné soutěže a doplnit tak do stanic díla od předních českých umělců.

Projekční práce na další stanice ještě nezačaly, takže teď je ideální čas vyhlásit plnohodnotné architektonické soutěže. Pražské metro vždy bylo výkladní skříní moderní architektury a musíme v tom pokračovat. Minulé chyby se nesmí opakovat, vždyť podle platných plánů se má začít stavět už v roce 2029!

V těchto dnech slavíme desáté výročí prodloužení metra A do Motola. To také vzniklo bez architektonické soutěže. A když se jeho stanicemi dnes projdeme, nevidíme, že by byly levnější, funkčnější, lépe udržovatelné, natož elegantnější.

Pokud to Praha myslí s pokračováním Déčka vážně, nesmí s přípravou jeho dalších částí otálet. Všichni víme, jak dlouho v Praze příprava každé podobné stavby trvá. Je ale smutné, že takové věci musíme koalici ODS a Pirátů připomínat a zadávat z opozice.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



krajský zastupitel