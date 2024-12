Schillerová (ANO): Kýžené zvýšení platů stihne Fialova vláda ne za čtyři roky, ale za pouhé dva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

když pan premiér slíbil německé platy za čtyři roky, spočítala jsem, že mzdy českých zaměstnanců musí každoročně růst alespoň o 15 000 korun měsíčně, aby za čtyři roky vyskočily o kýžených 60 000. Jedině tak by se výplatní pásky Čechů, Moravanů a Slezanů mohly za čtyři roky přiblížit výplatním páskám našim západním sousedům, a to ještě za předpokladu, že v Německu porostou platy jenom minimálně.

Všem, kteří podezřívali pana premiéra, že pro svůj cíl nic nedělá a výrokem chtěl na sebe jen upoutat pozornost, musela udělat čáru přes rozpočet sobotní reportáž ve večerních Událostech České televize. Návrh zákona předložený Fialovou vládou, který upravuje platy vrcholných politiků od 1. ledna 2025 dál, bude totiž podle zveřejněných výpočtů znamenat nejen lednové zvýšení o 7 procent, ale také následné zvýšení o 13,6 procenta v roce 2026. To znamená, dámy a pánové, že platy ústavních činitelů vzrostou za pouhé dva roky kumulativně o 21,5 procenta, tedy více než o pětinu.

Například základní měsíční plat premiéra, který je nyní 275 000, by po růstu na 294 000 v roce 2025 o rok později poskočil na 334 000 korun, to je 60 000 korun navíc. Kýžené zvýšení platů o 60 000 tak Fialova vláda stihne ne za čtyři roky, ale za pouhé dva. Má to ale jedinou vadu na kráse. Týká se to pouze politiků. Zaměstnanci státu naopak příští rok nedostanou ani 60, ani 30, dokonce ani potřebných 15 000 měsíčně navíc, ale 1400 korun, jeden tisíc čtyři sta korun českých, první zvýšení od podzimu roku 2022.

Toto je, dámy a pánové, realita vlády Petra Fialy, propad reálných mezd českých zaměstnanců do roku 2017. Propad reálných platů zaměstnanců státu o více než 20 procent a německé platy, jistě, pane premiére, ale jen sami pro sebe.

Řeknu vám, kolegové, že už teď se moc těším na páteční debatu k zákonu, kterým si toto nemravné zvýšení plánujete prosadit. Bude to pikantní, spolehněte se. Děkuji za pozornost. A navrhuji bod s názvem Německé platy podle Petra Fialy pro politiky za dva roky, pro zaměstnance v nedohlednu.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



