Schillerová (ANO): My tady ODSácké devadesátky trpět nebudeme. Už toho bylo fakt dost

Vážení přátelé, spojili jsme finančák, sociálku, celníky a policii do jednoho týmu. Jeho jméno je KOBRA 26. Odteď jdeme proti práci načerno tvrdě. Už se nebudeme dívat, jak si mafiáni jezdí v mercedesech, zatímco pro ně makají nebožáci za almužnu na ruku. Zdravotní a sociální budou platit všichni. Komu se to nelíbí, může rovnou skončit. Čekají ho pokuty, přísné tresty a samozřejmě i vyhoštění pro ty, kteří jsou u nás nelegálně.
Nechci, aby tyto řádky působily tak, že jsou namířeny proti cizincům. Vykořisťování se mi hnusí, ať už se týká kohokoli. A úplně nejsnadněji se vykořisťuje ten, kdo neumí místní jazyk a nemá v pořádku doklady. Takový je pak stoprocentně závislý na svém krajanovi, který tu byl dřív, zorientoval se, „udělal se“ a teď už jen využívá příliv levné pracovní síly ze své domoviny, aby z ní kasíroval obrovské marže. Nulová práva, nulové zastání. Ozveš se, letíš.
Velká část českého stavebnictví a služeb stojí na Ukrajincích. Bylo to tak spoustu let před válkou, ale v poslední době se ukrajinská komunita u nás rozrostla řádově o statisíce. Je jen logické, že s tím brutálně narostlo vykořisťování a podvádění na sociálním a zdravotním.
Fialova vláda akorát tři roky zavírala oči nad tím, co viděli všichni ostatní. Ministr financí Stanjura ignoroval, že mu utíkají desítky miliard a radši zvýšil daně všem. Ministr vnitra Rakušan ignoroval čísla o migraci, která mu dodávali jeho vlastní podřízení, a doufal, že se to nějak samo urovná. Ministr práce a sociálních věcí Jurečka radši snížil valorizaci penzí, místo aby pomohl řešit problém, že spousta lidí kvůli práci načerno důchod nebude mít vůbec.
No tak přátelé, teď díky Vašim hlasům, máte ministry, kteří se náročné práce nebojí. Pana Stanjuru jsem vystřídala já, pana Jurečku kolega Aleš Juchelka a pana Rakušana kolega Lubomír Metnar. Problém práce načerno se dá vyřešit, jen když se spojí právě naše tři ministerstva, protože pod sebou mimo jiné máme finančák, sociálku, inspekci práce, celníky a policisty. A opět musím poděkovat Vám voličům, že jste nám dali tak silný mandát, abychom všechna tato ministerstva měli my za ANO. Ne jako předtím, kdy to bylo roztříštěné mezi ODS, STAN a lidovce. Žádný div, že nepřišli s ničím kloudným.
Podle odhadu Nejvyššího kontrolního úřadu ztrácí naše země kvůli práci načerno 23 miliard ročně. Podle asociace poskytovatelů personálních služeb to je 40 miliard. Evropská komise dokonce mluví o šílených 90 miliardách.
My tady ODSácké devadesátky trpět nebudeme. Už toho bylo fakt dost. Takže mi dovolte jménem KOBRY 26 vyřídit všem, kteří se podílí na vykořisťování a obcházení zákonů: KONTROLA JE NA CESTĚ.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.