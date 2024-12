Schillerová (ANO): Naše vláda byla tou nejméně populistickou od sametové revoluce

Vážení přátelé, poslední víkend roku 2024. Víte, co s ním uděláte? A ještě důležitější otázka. Co s rokem 2025? Podle numerologie to bude nesmírně zajímavý rok. Jeho součet, tedy číslo devět, značí dovršení. Přání, která v nás doutnala, podniky, do nichž jsme se pustili, a vztahy, které jsme navázali za posledních devět let, by měly právě příští rok dospět ke svému rozuzlení.

Numerologové totiž říkají, že devítka, nikoli desítka, je číslem úplnosti. Co bylo rozděláno, příští rok bude dokonáno.

A tak se dívám do svých poznámek z uplynulých let. Není to jen taková zábavička ke svařáku. Vážně uvažuji nad cestou, kterou jsme nastoupili jako hnutí a já osobně. A vida, ze všech možných devítek mě praštila do očí hned ta první.

Prvního ledna 2025 to bude přesně devět let, co jsem nastoupila na Ministerstvo financí jako náměstkyně pod Andrejem Babišem. Můj úkol byl jasný. Zavést Elektronickou evidenci tržeb, která narovná podnikatelské prostředí v naší zemi, a taky zavést projekt Moje daně, díky kterému bude přiznávání daní mnohem snazší. Prostě všechno ve jménu hesla, že daně budou platit všichni, a za odměnu se jim nebudou zvyšovat, ale naopak snižovat. Kéž by takto přemýšlel každý politik, co říkáte?

Troufám si tvrdit, že právě naše vláda byla tou nejméně populistickou od sametové revoluce. Řekli jsme totiž nahlas, že se v naší zemi krade, a to nejen v politice, ale i v ekonomice. Podstoupili jsme riziko, že si to někteří lidé vezmou osobně a budou nás už navždy nesnášet. Ale i tak jsme tuhle šeptanou pravdu vyslovili a něco velmi praktického proti tomu učinili.

Podvody na dani z přidané hodnoty, které za zlatých časů ODS vystoupaly na 17,7 procenta, jsme srazili na 4,2 procenta. Šedá ekonomika jako celek spadla z 15 na 9 procent. To byly desítky miliard ročně na daních, které se přesunuly do státní kasy a my je použili na rozvoj naší země.

Od začátku jsem cítila, že tenhle boj se vyplatí. A víte proč? Protože všichni lidé bytostně touží po spravedlnosti. Proč se má někdo dřít a všechno přiznávat, zatímco konkurent z vedlejšího podniku si strká tržby přímo do kapsy? Ještě dřív, než jsme elektronickou evidenci zavedli, nás za ni veřejně pochválily všechny podnikatelské svazy.

Rok 2016 byl začátek něčeho velkého. Proto si myslím, že možná mají numerologové s tou devítkou pravdu. Doteď si pamatuju na ty brutální obstrukce opoziční ODS, TOPky a dalších stran, které chtěly zabránit EET za každou cenu. Porazili jsme je. O rok později vyhlásil Eurostat, že naše veřejné finance jsou druhé nejlepší v celé Evropské unii hned po Lucembursku a nezávislí odborníci prohlásili EET jako jeden z nejlepších zákonů roku.

Beru čtyři roky Fialovy vlády jako nechtěné zdržení na cestě, kterou jsme nastoupili už předtím.

Je pravda, že Fialova vláda zrušila EET, zničila stavební zákon a způsobila ekonomický propad o sedm let nazpátek. Ale to nejdůležitější se jí zničit nepodařilo. Hnutí ANO je nejsilnější od svého založení. Lidé, kteří se zasloužili o správné nasměrování země, zůstávají ve Vašich službách. Jsme připraveni převzít vládu. Znovu se budou daně vybírat spravedlivě a stát se bude o lidi starat, ne je falešně krmit vánočními projevy z Kramářovy vily.

To Vám slibuji za celé hnutí a přeji Vám krásný poslední víkend roku 2024.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



