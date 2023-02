Schillerová (ANO): Nečas-Kalousek a Fiala-Stanjura jsou jako přes kopírák

reklama

Vážení přátelé, znáte takové ty chytráky na internetu, kteří obírají lidi o stovky a tisícovky? Doufají, že když každého ošidí trochu, můžou to udělat mockrát. Stejnou povahu má ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten nikdy nepůjde do konfliktu s velkými výrobci energií ani s obchodními řetězci. Nebude řešit uměle vysoké ceny elektřiny, plynu ani potravin. Na to nemá kuráž ani schopnosti. Ale vzít každému z 2,8 milionu důchodců v této zemi tisícovku měsíčně, na to si troufá. Stejně tak si troufá sáhnout na stavební spoření 3,1 milionu lidí.

Já chápu, že panu Stanjurovi, který bere čtvrt milionu měsíčně, inflace nevadí. V parlamentní restauraci zaplatí za pivní rohlík místo koruny, korunu padesát. Strašně mě ale štve, že mu nedochází, jak funguje inflace v reálném světě mimo pětikoaliční bublinu. Důchodce s příjmem 15 tisíc si o půlku dražší jídlo prostě nekoupí. A čtyřikrát dražším plynem si prostě nezatopí. A za této situace chce pan Stanjura brutálně seškrtit valorizaci důchodů. Chce našim seniorům vzít tu poslední ochranu před katastrofální inflací. Ano, tou inflací, kterou dopustil svou neschopností a nezájmem a z níž mu přiteklo do státní kasy 137 miliard navíc.

Strašně mě vytáčí ještě jiná věc. Že totiž toto všechno ministr Stanjura ví, ale je mu to úplně, ale úplně jedno.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Pamatujete, co jsme říkali už před parlamentními volbami v roce 2021? Varovali jsme, že pětikoalice je asociální. Na začátku tohoto roku jsme varovali, že až bude po prezidentských volbách, utrhne se ze řetězu úplně. A stalo se to.

Už tady zase vládne model Nečas-Kalousek, který si bolestně pamatují všichni. Dnes to je Fiala-Stanjura, a jsou jako přes kopírák. Nulová podpora těch, kteří mají přinášet peníze do státní kasy a terorizování těch, kteří jsou na státních penězích nejvíce závislí. Rodiče, senioři, postižení.

Hnutí ANO je jediným skutečným hlasem lidí ve Sněmovně. Pětikoalice nás za to nenávidí a snaží se nás umlčet. Chtěla by hladkou jízdu parním válcem 108 poslanců. Každou výtku, co máme proti jejímu asociálnímu postupu, hned nálepkuje jako obstruování. A víte co? Já jsem se k obstruování začala hrdě hlásit. Dokonce jsem řekla, že se klidně k řečnickému pultíku připoutám. Je to zákonný nástroj opozice, jak bojovat se ctí proti zvůli, která je v přesile.

Pamatujete si ještě na obstrukce, které proti nám použila tehdejší opozice, dnes pětikoalice? Pamatujete, kvůli čemu to bylo? Elektronická evidence tržeb. Zaváděli jsme nový systém, který narovnal podnikatelské prostředí a přinesl 33 miliard do státní kasy. Pamatuju, jak nás tehdy odborníci a zástupci hoteliérů a restauratérů otevřeně podporovali. Tehdejší opozice obstruovala proti něčemu, co přineslo spravedlnost. Dnes jsme opozice my a obstruujeme proti sprosté nespravedlnosti. V tom je ten rozdíl mezi námi.

Kulturu každého národa poznáte podle toho, jak se chová ke svým nejslabším. Takže tenhle boj, který právě vypukl, není jen za spravedlnost, ale i do značné míry za duši našeho národa. Nemůžeme přece dopustit, aby neschopní politici drze žehlili svoje chyby na nejslabších. Proti tomu vytáhneme všechny myslitelné zbraně. Uděláme pětikoalici ve Sněmovně peklo a půjdeme i k Ústavnímu soudu. Držte nám prosím palce a kdo můžete, pošlete trochu energie. Budeme ji potřebovat. Odhodlání máme.

Přeji hezký víkend.

