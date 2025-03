Schillerová (ANO): Nemusíte se bát o náš program, drazí novináři. Je na cestě. Brzy se dočkáte

Vážení přátelé, novináři se rozhodli ověřit naše věty z billboardů o Fialovi a jeho vládě a zjistili, že máme pravdu. Dokonce až tak moc, že se vyděsili. Petr Fiala skutečně je nejhorší premiér na světě. Jeho vláda skutečně zdražila léky a skutečně způsobila katastrofální ceny energií a dražší jízdné. Pojďme si to vzít hezky popořádku.

NEJHORŠÍ PREMIÉR NA SVĚTĚ

Už druhý rok po sobě vzbuzuje Fiala největší nedůvěru ze všech premiérů rozvinutého světa, jak zjistila mezinárodní agentura Morning Consult. Tak jsme tenhle prostý fakt dali na billboard.

Redaktoři Novinek zavolali do Akademie věd České republiky, co si o tom myslí oni, a dozvěděli se, že čísla odpovídají jejich vlastnímu výzkumu. Neexistuje tady politik, kterého by měli lidé méně rádi než Fialu.

ZDRAŽILI VÁM LÉKY

Fialova vláda zvedla daně na léky, což se samozřejmě odrazilo v jejich ceně. Nemá smysl mudrovat okolo. Přesto ale trvalo novinářům celých osm odstavců textu, aby tuhle jednoduchou pravdu přiznali. A jen neochotně nakousli, že se zvýšily daně nejen na léky, ale i třeba na kojeneckou vodu. Nevím, proč zapomněli na kojeneckou výživu a pleny. Na ně Fialova vláda taky zvýšila daně. A tím se dostáváme k…

ZVÝŠILI VÁM DANĚ

Teď už se autoři článku pěkně potili. Kdyby přiznali celou pravdu, bylo by to už 0:3 proti Fialovi, a na to neměli nervy. Tak to vzali oklikou. Vyjmenovali jen pár daní z těch všech, které Fialova vláda zvýšila a úplně „zapomněli“ na odvody živnostníků a zrušení školkovného. Pak si zavolali o pár čísel ekonomovi a sepsali z toho čtyři nesrozumitelné odstavce. Podle nich „Fialova vláda oproti té předchozí daňové zatížení snížila.“

Chápete to? Jak mohla vláda, která zvýšila daně, snížit „daňové zatížení“? Takový nesmysl bych čekala od Fialova vrchního demagoga, ne od nestranného novináře. A rozhodně ne od člověka, který používá hlavu.

Pravda je, že Fialova vláda vybírá na daních míň a míň oproti hrubému domácímu produktu. Ale to proto, že má nejhorší výběr daní za posledních 10 let. Prostě se za Fialovy vlády začalo podvádět na daních stejně, jako za té Nečasovy. Už jen zrušením EET přichází stát o desítky miliard. Znamená to, že snížila „daňové zatížení“ podvodníkům, a ti poctiví tuhle ztrátu nestíhají vykrývat. No a čím víc bude Fialova vláda daně zvyšovat, tím víc lidí se jim bude vyhýbat. Vlasy mi vstávají hrůzou, když pomyslím, že packalové, kteří nejsou schopní vybírat normální daně, mluví o nějaké další „válečné dani.“

ZDRAŽILI VÁM ENERGIE

Tady už novináři přestali cokoli předstírat a vyloženě kopou za Fialovu vládu. Prý „Podle statistik inflace z tohoto týdne ceny energií klesaly“ a „vinit za to jen kabinet Petra Fialy nejde.“ Paráda, takže vezmeme vývoj cen za JEDEN TÝDEN a vyignorujeme ty tři roky, co máme nejdražší energie v Evropě na kupní sílu? Zapomeneme na to, že Fialova vláda nezastropovala ceny u výrobců a nastavila strop u obchodníků nesmyslně vysoko? Výborná práce, kolegové z médií, opravdu. Jste borci.

ZDRAŽILI VÁM JÍZDNÉ

Novináři sice potvrdili, že ceny stouply, ale hned nato si řekli o názor politika z ODS, podle kterého to je vlastně v pohodě. Groteska.

Ne, vážení, tihle novináři fakt nestranní nejsou. V tom článku na Novinkách píší, že ANO „útočí na vládu“ a ještě si přisadili: „místo vlastního programu.“ Aha. A ptali jste se ODS po jejich programu, když lepili Andreje Babiše na plakáty s Putinem? Nebo když namalovali Kláře Dostálové na obličej ruské vlajky? Nemusíte se bát o náš program, drazí novináři. Je na cestě. Brzy se dočkáte.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



