Schillerová (ANO): Nemusíte volit ani zbabělce ani šílence

Vážení přátelé, nemusíte volit ani zbabělce ani šílence, když tady máte hnutí ANO. My jsme jistota, že skončí hrbení v Bruselu, a zároveň jistota, že z Evropské unie jen tak bezhlavě nevystřelíme. Evropskou unii je potřeba napravit. Žádná svoboda a prosperita nebude, pokud neukončíme to neustálé kývání Fialovy vlády na všechno, co se hrne z Bruselu.
Hnutí ANO bude ta nejostřejší osina v zadku bruselských úředníků. Pokud nám dáte hlas, už si v klidu nesednou. Staneme se lídry odporu proti novým zeleným daním na domácnosti. Ještě pořád je
17 států, které v Evropě vzdorují. A to je pořádná síla. Z 27 států jich 17 stále ještě nezavedlo nesmysl jménem ETS 2 a my se chceme postavit do jejich čela.
Uděláme z Prahy opět hlavní město. Zrušíme detašované pracoviště Evropské komise, které z Úřadu vlády na Nábřeží Edvarda Beneše udělal Petr Fiala.
Fialova vláda v roce 2022 odsouhlasila zavedení emisních povolenek pro domácnosti, které zdraží lidem život o 90 tisíc ročně. A víte, co slibuje SPOLU měsíc před volbami ve svém programu? Že ty nové emisní povolenky opravdu zavedou. Akorát ne v roce 2026, ale možná o trochu později. Slibují „ODKLAD,“ nebo přesněji, že ho budou „prosazovat.“
Odklad? To je všechno, na co se vzmůžete, pane Fialo? Opravdu jste takový přizdi-víteco? Říkáte lidem, že budou platit ročně dalších 90 tisíc ne od roku 2026, ale až od roku 2027? To už budeme mít asi ty vaše německé platy, že?
Ve čtvrtek byla předvolební debata na Primě. Řekla jsem tam jasně: „Nebudeme vyjednávat.“ To znamená, že nebudeme poraženecky krčit rameny jako lidovecký pan ministr Hladík, podle kterého „už nejde nic dělat.“ Půjdeme s Evropskou unií do tvrdého čelního střetu. Nezajímá nás žádný kompromis. Do českých zákonů tenhle výmysl Evropské komise nezavedeme.
Vážení přátelé. Ani zbabělci ani šílenci se nehodí do žádné vlády a obzvlášť ne v téhle době. Petr Fiala a celá jeho vláda prokázali zbabělost s emisními povolenkami pro domácnosti. Vít Rakušan prokázal zbabělost s migračním paktem. A nejen s ním. Ukázalo se, že takzvaný šmírovací zákon, tedy možnost číst každou naši zprávu na WhatsAppu nebo Messengeru, taky předběžně schválil.
Akorát teď před volbami se k tomu nezná.
Zbabělec ví, jak účinný je strach. A tak se Vás snaží koalice vedená Petrem Fialou strašit rudou barvou na billboardech. Vy se ale strachem nenechte ovládat. Volby jsou oslavou svobody každého z nás. Moment, kdy se rozhodujeme skutečně jen sami za sebe. Prvním krokem k lepšímu životu je být odvážnější než Petr Fiala a jeho drobní spojenci.
Mějte se fajn a udělejte si krásný víkend, i kdyby celý propršel.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV