Schillerová (ANO): Neschopnost Fialovy vlády má sílu staleté vody

Vážení přátelé, ještě jsem nečetla status na Facebooku, který by vysušil sklep. Ani jsem neslyšela slovo podpory, kterým by šlo zaplatit zboží ve stavebninách. Záplavy sice skončily, ale vzduch je navlhlý a lidem je zima. Co Petr Fiala? Založil „pracovní skupinu.“ Slovo „pracovní“ ovšem neznamená, že Vám pomůže osekat zdivo. Je to spíš takové to „bude se, udělá se, výhledově.“ Určitě jste se s podobnými pracanty už potkali.

Když byste se chtěli podívat do kalendáře, kdy vlastně ty záplavy proběhly, zjistíte, že už se celkem nalistujete. Bylo to totiž tři týdny nazpátek. Za naší vlády jste mohli čerpat podporu pět dní po přírodní katastrofě. Hned, jak se Jižní Moravou prohnalo tornádo, udělali jsme programy pro lidi a firmy, uvolnili peníze a šlo se bourat, opravovat, stavět.

Když ale pracovní skupinu zakládá Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a jako jejího předáka dosadí Ing. Zbyňka Stanjuru, víte, že tuhle partu u sebe na dvoře čekat nemůžete. A i kdyby Vám náhodou s rekonstrukcí chtěli pomoct, nedovolil by jim to PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., který zablokoval stavební řízení.

Jen pár dní po povodních jsme pana premiéra upozorňovali, že polská i rakouská vláda už svým lidem pomáhají. Ptali jsme se ho, co ještě vymýšlí, když má od nás všechny ty programy připravené. On mezi tím v tichosti dumal, jak lidem vysvětlit, že to nezvládá.

Předák pracovní skupiny Zbyňa už dávno před povodněmi rozprášil celou rozpočtovou rezervu státu. Taky se provalilo, že z Evropy nepřijde na pomoc po záplavách ani koruna, jak Fiala slavnostně vytruboval den před volbami. A třešničku na tenhle nechutný dortíček položil Eurostat, tedy statistický úřad Evropské unie. Zveřejnil totiž výsledky Stanjurova hospodaření ještě předtím, než záplavy udeřily. Ukázalo se, že Stanjura loni udělal větší dluh než naše vláda v nejhorší covidové krizi.

Vysvětlím to posledním zbývajícím příznivcům pětikoalice: Fialova vláda nás zadlužila, jako kdyby záplavy byly už loni. Neschopnost Fialovy vlády má sílu staleté vody.

A tahle parta Vám teď má pomáhat v nejtěžších okamžicích života. Je mi upřímně líto, že jste se ocitli v jejich rukou. Mým kolegům rovněž. Proto jsme Fialovi na férovku oznámili, že podpoříme cokoli, co lidem pomůže, i kdyby to znamenalo další růst státního dluhu. Hlavně ať už to je!

Vlastně ne, nepodpoříme úplně cokoli. To by pod vedením Zbyňka Stanjury zase dopadlo. Máme pro naši podporu vládního navyšování státního dluhu pár podmínek.

ZAPRVÉ. Stát pomůže nejvíc postiženým domácnostem. Spousta lidí neměla povodeň vůbec v pojistkách, protože bydlí úplně mimo záplavovou oblast. Počítali tak maximálně, že je vytopí soused. Jenže ze dne na den přišli úplně o všechno a pojišťovny jim nepomůžou. Musí nastoupit stát.

ZADRUHÉ: Stát pomůže i firmám a živnostníkům, protože voda zatopila celé areály a logistická centra. Naše země pod Fialou už tak ekonomicky stagnuje a prostě si nemůže dovolit další propad. Nesmíme dovolit, aby firmy kvůli povodním zbankrotovaly a zanikly.

ZATŘETÍ: Těch 30 miliard, o kterých se mluví, musí jít do poslední koruny na řešení povodňových škod. Abychom si to pohlídali, bude vláda průběžně předkládat informace o čerpání peněz Rozpočtovému výboru, jehož jsem místopředsedkyní.

ZAČTVRTÉ: Vláda musí ZRYCHLIT. Má od nás připravené a roky prověřené programy.

Jak vidíte, děláme z opozice, co můžeme. Snažíme se Fialovu vládu rozdýchat a dostrkat k tomu, aby začala konečně pomáhat.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



