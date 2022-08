Schillerová (ANO): Oni nás prosí, že jsme jejich naděje

reklama

Já rozumím, tak abych dodržela formálně jednací řád, tak navrhuji program (bod) Reakce na vystoupení pana ministra spravedlnosti. To si myslím, že je legitimní. Nemusíte ho zařazovat. Na konci dnešního jednání.

A já bych chtěla ocenit to vystoupení pana ministra Blažka, protože to je asi poprvé, co tato vláda tady funguje, kdy jsem slyšela konstruktivní, věcné vystoupení. Je mi trochu líto, že je to v uvozovkách říkám jenom, ale prosím, je to do uvozovek, já samozřejmě to říkám s veškerým respektem, jenom ministr spravedlnosti, že takhle nevystoupil, s veškerým respektem, že takhle nevystoupil premiér, že takhle nevystoupil některý z ekonomických ministrů, ať už ministr průmyslu a obchodu, ať už ministr financí, nikdy jsme to neslyšeli. Nikdy.

A já, pane ministře, si uvědomuji ta slova, co říkáte, vnímám ten apel. Nebudu tady teď připomínat různé billboardy, které visí na D1 a jinde, nebudu, protože to bych jenom přilévala olej do ohně. Vím, že jste mluvil prostě na obě strany. Ale chci říct, že když stojíme na náměstích a před námi opravdu ty stovky, třeba v Porubě podle policie to bylo 1 200 lidí a tak dále, tak oni chtějí, abychom byli jejich hlasem ve Sněmovně. Oni nás prosí, že jsme jejich naděje, a prosí o to, abychom právě tady po těchto věcech volali, abychom je projednávali.

Pokud to je míněno vážně a pokud váš hlas ve vládě v tomto směru zazní, my vždycky podáváme pomocnou ruku, řekl to před chvílí můj kolega Karel Havlíček. My jsme vždycky připraveni spolupracovat. My jsme nabízeli i svoje know-how a velké zkušenosti. A nedělali jsme všechno dobře. My i na těch náměstích říkáme, taky naše vláda udělala celou řadu chyb a celou řadu věcí bychom dneska udělali jinak. Ale dělali jsme to s tím nejlepší vědomím a svědomím, s otevřeným srdcem a snažili jsme se pomáhat. A když za mnou přišla už poměrně docela velká skupina živnostníků během výjezdu, aby poděkovala třeba za kompenzační bonus, tak musím upřímně říct, že mě to zahřálo na srdci. A to říkám s vědomím toho, že ne všechno bylo stoprocentní. Ale nejhorší, co se může stát, a to ti lidé považují a porovnávají, když vláda strčí hlavu do písku a nedělá vůbec nic.

Takže jestli vaše slova byla míněna vážně, já je beru. Ale musí také tento hlas zaznít na vládě a musíte být schopen to prosadit. Děkuji vám. (Potlesk z lavic ANO.)

