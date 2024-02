Schillerová (ANO): Pan Čistý mezi hříšnými lidmi města pražského

reklama

Vážení přátelé, „stopy peněz nelžou, proto je sledujeme“. Tohle je heslo jedné investigativní party novinářů z Nizozemska a Belgie. Říkají si „Follow the money“ neboli „Sleduj peníze“ a dokonale popsali, jak Fialův známý protáčel peníze mezi Prahou a Bruselem. Potom se ukázalo, že peníze odešly z Bruselu do Česka a skončily v „Institutu Petra Fialy“. Náš pan premiér si z nich zaplatil kampaň. Pamatujete si ještě ty jeho billboardy? „Děláme, co je třeba.“

Takže se dobře usaďte. Představím vám, co vypátrali novináři u nás i v zahraničí, ale co doteď nikdo nesložil do celkového obrazu. Uvidíte, jak se „Čistý“ pan Fiala už roky pohybuje mezi hříšnými lidmi města pražského. Možná se vám při čtení vybaví popěvek Věry Nerušilové:

Šáhla jsem mu na zoubek,

polekal se, holoubek.

„Ty máš ňáký černý, divný voči!“

Třese se mi žaloudek

Tyto informace přinesl nizozemský novinář, sídlící v Bruselu, Jesse Pinster. Všiml si, že neznámému bruselskému think-tanku New Direction přišly v jediný den tři stejné částky od tří různých společností z České republiky. Když se podíváte do obchodního rejstříku, zjistíte, že za všemi těmito společnostmi stojí jistý Kamil Bahbouh. Tento člověk podle Pinstera použil celkem šest firem, aby obešel limit na dary pro politické instituce, který jasně stanovila Evropská unie.

Opravdu zajímavá osobnost, pan Bahbouh. Udělal si jméno tak, že dodával obrazy politickým prominentům v devadesátých letech. Přitom čelil obviněním, že desítky uměleckých děl ukradl, píše Jesse Pinster. A teď se podržte. Jeden z těch, kteří Bahbouha z krádeží obvinili, měl být v roce 2012 zavražděn. Jenže místo něj Bahbouhův bodyguard popravil jiného člověka, otce dvou malých dětí. Bahbouh se od akce distancoval, bodyguard dostal šestnáct let natvrdo. Napsaly Seznam Zprávy letos 7. února.

Jedeme dál. Firmy, spojené s Bahbouhem, prý vysály stovky milionů z tajných služeb na projektu kybernetické ochrany, píše iRozhlas. V čem Bahbouh uviděl příležitost, to rozjel. Umění, software, recyklace. Prostě cokoli, co se hodí, když chcete dělat kšefty se státem. Podívejte se do rejstříku, kde všude dělal Bahbouh jednatele, prezidenta nebo člena státní rady, a vyjedou na vás desítky položek.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 5% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17802 lidí

Šest z těchto společností roky posílalo peníze neznámému think-tanku v Bruselu, napojenému na ODS a jejich evropskou konzervativní frakci, takže se dal obejít limit 18 tisíc euro ročně, píše novinář Jesse Pinster.

A teď přichází na scénu Petr Fiala. Pan Čistý mezi hříšnými lidmi města pražského. Dává téměř milion ze svých rodinných úspor do Podnikatelské družstevní záložny, kde podle jeho vlastních slov dělal Bahbouh manažera. Prý mu to poradil jeho dobrý přítel Miloš Růžička, zakladatel agentury Bison & Rose. Dejte si ji do obchodního rejstříku a zjistíte, že i tam působil Bahbouh.

Pan Fiala vystřídal různá vysvětlení, proč to udělal. Prý chtěl „rozložit rizika“ uložením peněz v různých institucích. Fakt gól, dát peníze tam, kde padají pokuty od České národní banky za porušování pravidel proti praní špinavých peněz a kde se popravuje. Taky si představte, že Fiala poslal do kampeličky přesně 950 tisíc korun. Kdyby poslal ještě o 50 tisíc víc, měl by nárok na úroky a mohl něco vydělat. Jenže on to neudělal.

Jakou to má logiku? Kdo chce odpověď, ať se řídí legendární větou „sleduj peníze“. Jsem přesvědčená, že pan Fiala si za svůj necelý milion koupil vstupenku. A bojím se, že to byla vstupenka do pekla.

Novinář Jesse Pinster odhalil, že firmy, kde figuruje Kamil Bahbouh, od roku 2017 poslaly bruselskému New Direction 208 tisíc euro, tedy 5,2 milionu. A z tohoto New Direction od roku 2018 začaly chodit peníze do Fialova institutu Pravý břeh. Celkem 280 tisíc euro, tedy 7,1 milionu korun, píší Seznam Zprávy. Petr Fiala si za část peněz zaplatil kampaň Restart Česka, která běžela loni na podzim. Zástupci institutu tvrdili, že kampaň stála stovky tisíc korun, ale lidem z oboru bylo jasné, že to je směšné lhaní. Nakonec se ukázalo, že to byly skoro dva miliony. I politologové kroutili hlavami, jak malá neziskovka utáhne takový náklad a že by to měl premiér vysvětlit, píší Parlamentní listy.

My jsme pana Fialu vyzvali usnesením, které jsem přečetla v Poslanecké sněmovně, aby přiznal barvu. Už devátý den mlčí. Tak dobře, pane Fialo. Budeme to rozplétat i bez vás. Uvidíme, komu dřív prasknou nervy.

