Schillerová (ANO): Pětikoalice je jak z učebnice. Ale ne politologie, nýbrž biologie

Vážení přátelé, chování pětikoalice je jak z učebnice. Ale ne politologie, nýbrž biologie. Opravdu, stačí bedlivě pozorovat vládní politiky, a člověk se poučí o zvířecí říši víc než z National Geographic.

Poznatek číslo jedna. Poplachová reakce.

Jde o fyziologickou reakci organismu, která vzniká při pocitu ohrožení nebo smrtelného nebezpečí. Touto reakcí je buď útok nebo útěk. Zástupci pětikoalice nám předvedli obojí. Když se z předvolebních průzkumů dozvěděli, že jich mají vlastní voliči plné zuby, začali ve Sněmovně křičet: „Demokracie je v ohrožení.“

Poplachová reakce je bezmyšlenkovitá, což by na pětikoalici sedělo. Takový Petr Fiala už začal, odpusťte mi, blábolit úplně nesmyslně o „oligarchické struktuře rozhodování a posouvání na východ.“ Jsem přesvědčená, že sám neví, co to znamená. A ani nechápe, jak moc si naběhl. Nedávno totiž vyšel mezinárodní žebříček „klientelistického kapitalismu,“ který měří, jak moc ovlivňují státní politiku šedé eminence. Ukázalo se, že právě za vlády Petra Fialy se Česko vyšvihlo na druhou příčku hned za Rusko. Takže pane Fialo, to vy jste nás přiblížil Rusku jako nikdo předtím.

Kromě útočných poplachových reakcí jsme mohli vidět i ty útěkové. Třeba europoslanec za piráty Kolaja odešel uprostřed debaty ze studia Primy. Ostatní hosté ve studiu i diváci tak přišli o jeho perly. Asi si je schovává pro lepší lidi.

Poznatek číslo dvě. Boj o zdroje.

Během období sucha se natlačí největší hroši do posledního bahnitého jezírka a širokým otvíráním tlam odhání soupeře. Přesně tak proběhla „mimořádná schůze“, kterou svolala pětikoalice, aby na ní nadávala na hnutí ANO. Markéta Pekarová Adamová podivně vyloučila naše poslance z debaty, aby mohli mluvit jen vládní poslanci. I když jsme se přišli nahlásit jako první, dala nás na 15. místo a dál. Že to není nic jiného, než surový politický boj bez pravidel, potvrdil i pirát Michálek: „Proč bychom vám měli dávat slovo?“ vrčel na kolegu Havlíčka, a dokonce u toho cenil zuby, aby nám všem připomněl, z jakých živočichů jsme se my lidé vyvinuli.

Poznatek číslo tři. Papouškování.

Když se rozkřičí jeden pták v lese, ostatní ho následují. Tipněte si, kolikrát zaznělo papouškování slova „Andrej Babiš“ během té slavné mimořádné schůze. Celkem 144krát, přátelé. To už je slušný virvál na tak malý lesíček Poslanecké sněmovny. Sám premiér zahlásil „Babiš“ celkem 37krát, aby potvrdil, kdo je tady největší fialový papoušek.

Myslím, že těch ukázek ze světa zvířat bylo už pro tentokrát dost. Určitě byste jich sami našli ještě víc.

