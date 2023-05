Schillerová (ANO): Považuji tento návrh za naprosto neuvěřitelný krok

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovolte, abych dnes navrhla na pořad schůze jako první bod dnešního jednacího dne bod Likvidace institutu výdajového paušálu procentem z příjmů. A budu velmi vděčná, kdyby se k tomu vyjádřil pan ministr financí Stanjura, kterého tady za sebou vidím.

Česká televize včera v hlavním vysílacím čase odvysílala informaci, že ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS totiž na včerejší jednání lídrů vládních stran předložil návrh na brutální omezení výdajových paušálů. Jedná se o změnu natolik zásadní, že by v podstatě znamenala konec institutu výdajového paušálu procentem z příjmů, tedy nástroje, jehož hlavním cílem již od počátku devadesátých let je podporovat zejména drobné podnikání v České republice, stejně jako i ulevit - proč to neříct - finanční správě od přebytečné byrokracie.

Považuji tento návrh za naprosto neuvěřitelný krok, tím spíše, že jej - jak jsem pochopila z pořadu České televize - navrhuje ODS, která se tak ráda zaštiťuje ochranou malého podnikání.

Nejprve si dovolím shrnout to, co Ministerstvo financí podle informací České televize koaličním partnerům předložilo.

Aktuálně systém výdajových paušálů funguje tak, že výdaje paušálem představují formu výdajů, která spočívá v odečtení fixní procentuální části od reálných ročních příjmů, přičemž paušál lze uplatnit do příjmu ve výši 2 milionů korun. Připomínám, že ten limit se zvedal za naší vlády a pokud mě paměť neklame, tak ODS pro to tehdy zdvihla ruku. Tato varianta má velkou výhodu v tom, že OSVČ nemusejí zpravidla evidovat účtenky ani faktury. Výdajové paušály navíc zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku.

Výše paušálních výdajů se odvíjí od druhu živnostenského podnikání. Musím to tady nejdřív předestřít, abych vám na konkrétních případech ukázala, co by znamenala ta změna. Takže podle toho, o jakou oblast podnikání se jedná, se odečítá 80 % příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše však lze uplatnit výdaje do části 1 600 000 korun. 60 % příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do 1 200 000 korun. 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 tisíc korun. No a 30 % příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 tisíc korun.

Pojďme se konkrétně podívat na oblasti podnikání, kde jsou výdajové paušály s oblibou využívány. 80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti, typicky rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník, zedník, instalatér a tak dále. 60 % ostatní živnosti, volná živnost, typicky geolog, optik, zprostředkovatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování, IT specialista, marketingový konzultant, ekonomický poradce, výživový kouč a tak dále.

40 % svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů. To jsou například advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťovací poradci nebo umělci.

A teď co podle materiálu, který včera odvysílala Česká televize, navrhuje Ministerstvo financí pod vedením pana ministra Zbyňka Stanjury. Zrušení těchto jednotlivých kategorií a převedení do jediné, a to takové, že na výdaje do 500 000 korun by nově všichni živnostníci včetně zemědělců, pekařů, zedníků dosud uplatňujících 80 % paušál, uplatňovali paušál 60 %, ale zároveň na vše, co je nad 500 000 do těch 2 milionů, by uplatňovali paušál 20 %. Nepodezírám Ministerstvo financí z toho, že by si nespočítalo reálný dopad na atraktivitu výdajových paušálů pro drobné živnostníky. Ten dopad je totiž mimořádný. Je takový, že by tento institut pro naprostou většinu z nich ztratil smysl a vrátilo by se sbírání a shánění účtenek od pohonných hmot, únorové vybavování domácností počítači, notebooky a telefony, jen aby se dalo ještě něco přidat do nákladů podnikání. Vrátilo by se hromadné vykazování sporných výdajů a vrátila by se náročná mravenčí práce pro stovky a tisíce nových úředníků finanční správy, pokud by na to tedy nerezignovala, kteří by potom museli forenzně rozlišovat mezi tím, co je ještě v pořádku a co je už nezákonná daňová optimalizace. A to vše u drobných a malých živnostníků, kterým měl systém paušálních nákladů od zbytečné byrokracie ulevit.

Vážená pětikoalice, takhle si podporu živnostenského podnikání opravdu nepředstavujeme. Takhle si nepředstavujeme ani zefektivnění práce státní správy. Jdete tímto návrhem proti podnikání, podporujete byrokracii, a co je horší, v době technické recese zásadním způsobem zvyšujete daňovou zátěž těch, kteří drží náš stát nad vodou, kteří od státu v podstatě nic nechtějí, než aby je nechal být, stabilně podnikat. Uvedu vám konkrétní případy, jak by tento nápad dopadl na některé profese. Vzala jsem vždycky příklad, kdy jsem uplatnila srovnatelnou jedinou odčitatelnou položku nebo slevu na poplatníka - to je přesnější slovo, na poplatníka - aby byli srovnatelní. Tu má každý, pak samozřejmě se to může lišit podle jiných druhů slev a odčitatelných položek, ale vzala jsem dva srovnatelné jenom se slevou na poplatníka.

Takže současný stav, zemědělec. Zemědělec s příjmy 2 miliony korun uplatňuje 80procentní výdajový paušál, to znamená náklady 1 600 000, zisk 400 000, daň 15 % 60 000, minus základní sleva 30 840. Výsledná daň je asi 29 160. Nový stav, tentýž zemědělec, kde už bude mít příjmy 2 000 000 korun, bude mít nově 60procentní paušál na příjmy 500 000 korun, 20procentní paušál na příjmy 1 500 000. To je náklady 300 000, plus náklady 300 000, celkem 600 000, zisk 1 400 000 minus základní sleva - výsledná daň 179 160. Předtím 29 160, 179 160. Což znamená, že modelový zemědělec s příjmy 2 000 000 uplatňující základní slevu na poplatníka, tu má každý, který dnes zaplatí 29 160, nově zaplatí 179 160, tedy šestkrát vyšší daň.

Pojďme dál. IT specialista, marketingový specialista nebo třeba trenér ve fitku, to je jedno, z té největší skupiny. Současný stav: příjmy 2 000 000 korun, 60procentní paušál, to je náklady 1 200 000, zisk 800 000, daň 15 %, minus základní sleva na poplatníka, výsledná daň 89 160. Samozřejmě každý může mít další odečitatelné položky, beru tento modelový příklad. Nový stav, trenér, IT nebo marketingový konzultant a tak dále, tak jak jsem to uváděla teď, tak nově, kdyby se uplatnil 60procentní paušál na příjmy do 500 000 korun, 20procentní paušál na příjmy 1 500 000 korun, tak prostě tento stejný poplatník jenom se základní slevou na poplatníka by výslednou daň měl 179 160. Výsledek? Tyto nejčastěji provozované živnosti, kde byla v současnosti modelová daň necelých 90 000, zaplatí dvojnásobek. To je brutální zásah do podnikatelského prostředí, dámy a pánové, to je v podstatě za mě konec institutu výdajových paušálů, pokud byste tento návrh schválili. A zároveň je jasné, že k tomuto kroku by následovalo zásadní znevýhodnění institutu paušální daně, teď myslím paušální daně, to je to, když se živnostník rozhodne platit jednou platbou finanční správě, má v tom stokorunu daň, má v tom - myslím ten do milionu - sto korun daň, má v tom zvýšené minimální sociální pojištění o 15 % a minimální zdravotní pojištění a už nepodává žádné přiznání. Protože já nevěřím tomu, že - už ten byl pokřiven pásmy, která se zavedla od ledna letošního roku a nevěřím tomu, že pokud uvažuje Ministerstvo financí takovýmto způsobem, tak nevěřím, že si neposvítí i na tento institut.

Takže místo toho, abychom podporovali hospodářský růst, podnikání, invenci, samostatnost, tak budeme nakládat živnostníkům odvody a budeme přidávat finanční správě, kterou si myslím, že bychom mohli vytěžit úplně jinak, tuny práce navíc, zbytečné byrokracie. Takhle nesnížíte ty stavy, nikde. Kdo bude kontrolovat desítky tisíc subjektů, které začnou z roku na rok vykazovat reálné příjmy na základě faktur? Máme vůbec na to? Nebo na to budeme rezignovat? Prostě jak toto jde ruku v ruce s vašimi proklamacemi, že chcete omezovat byrokracii, když už uvažujete vůbec o tom, že byste tímto brutálním způsobem navýšili živnostníkům, OSVČ, daně.

Já proto žádám o zařazení mimořádného bodu s názvem Likvidace institutu výdajového paušálu procentem z příjmů. Budu velmi ráda, když se k tomu vyjádří pan ministr Stanjura, kterého tady vidím, a chtěla bych ho poprosit, pokud se k tomu vyjádří, aby to neuzavřel jenom tím, že řekne - je to pracovní materiál, koalice o něm bude jednat, máme iks různých návrhů v našem menu, to jsem slyšela, ale aby jednoznačně potvrdil, že o tomhle ani na vteřinu jako zástupce ODS, která se vždy profilovala, že bojuje za zájmy živnostníků, že ani na vteřinu o tom neuvažuje. Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



