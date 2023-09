Schillerová (ANO): To vaše dogma o snižování státního dluhu... a přitom růst zadlužování

reklama

Vážení přátelé, viděla jsem na internetu fotku žigulíku, jak se plazí v odstavném pruhu pod nákladem obřích klád z lesa, s koly zaraženými hluboko pod blatníky a zadním nárazníkem drhnoucím o asfalt. Přesně takhle chce naložit české ekonomice Zbyněk Stanjura. Daňový balík o váze 72 miliard. Celá jeho pětičlenná rodina sleduje, jak hodlá zničit drahocenné auto, ale jen mlčky přihlíží, protože se před sousedy nechtějí hádat.

Kdo by to jen mohl panu Stanjurovi ještě rozmluvit? Určitě ne jeho nenávidění sousedé z hnutí ANO. Pokaždé, když mu něco poradí, udělá to Stanjura schválně naopak, aby všem ukázal, kdo je tady pánem. Nerozmluví mu to ani jeho životní partner Petr, který je na něm závislý a bojí se rozhodovat. Nerozmluví mu to ratolesti Markétka, Vítek ani Ivánek.

Jednoho člověka by ale mohl poslechnout. Víte, kdo to je? Začnu nápovědou.

Byl ekonomický poradce prezidenta Václava Havla a je zakládající ředitel Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky.

Už víte? Jestli ne, tak budu pokračovat.

Na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, jedné z nejprestižnějších škol na světě, je profesorem globální ekonomie a zakládajícím ředitelem Centra pro globální hospodářskou politiku.

Možná už tušíte, o kom je řeč. Pan profesor Jan Švejnar. Jedna z několika českých osobností, která má světové jméno. Před chvíli vystoupil v televizi a de facto řekl, že Fialova vláda vůbec nepochopila, co znamená státní ekonomika a jak se má řídit.

Dám sem jen pár citátů, pustit si to můžete na mém Facebooku celé.

„Státní rozpočet a jeho přebytek nebo deficit, je pouze nástroj, ne cíl. Cíl vlády je zajistit ekonomický rozvoj a zvýšení životního standardu a tam máme obrovský problém. V minulém roce jsme klesali a teď stagnujeme. Rodiny mají problém, jak udržet životní úroveň potom, co reálné mzdy podstatně klesly.“ Přesně tak. Hodnota mezd, která za hnutí ANO rostla, za pouhé dva roky pod vládou Fialy, spadla o 10 procent.

„Podívejte se na všechny ostatní státy. Během covidu nalily obrovské množství peněz do ekonomiky. Proč? No protože všichni, kteří se starají o hospodářskou politiku a profesionální ekonomové pochopili, že v tuto chvíli je nebezpečí hospodářské krize. Němci šli ze 60 na 70 procent zadlužení. Američané z 90 na 100 procent. My jsme byli na 29 procentech a šli jsme na 40. Jsme jedna z nejméně zadlužených zemí. Takže dluh není náš problém. Náš problém je, že lidé opravdu trpí. Stagnujeme, když ostatní země už rostou.“

A tady je vyvrcholení: „Jestliže hrubý domácí produkt klesá, tak zadlužení stoupá, i kdybychom nezvyšovali dluh. Uvědomme si, že země, které byly velice zadlužené, se z toho dostaly silným růstem hrubého domácího produktu.“

Takže pane Stanjuro. Pochopte to. Poslanci pětikoalice, kteří tvoříte barikádu 108 hlasů. Pochopte to.

Daňový balík přispěje ke snížení růstu hrubého domácího produktu o 238 miliard korun a tím připraví stát o možnost vybrat 50 miliard korun na daních. To jsou čísla samotného ministerstva financí. Tedy jeho zkušených analytiků, ne onoho pána zabarikádovaného v nejvyšším patře budovy.

Už teď jste dostali Českou republiku mezi pouhé čtyři země na celém světě, kterým neroste ekonomika. Máte nejvyšší cenu energií v celé Evropě v přepočtu na kupní sílu. Máte nejhorší výběr daní od roku 2009. Máte hrozivě špatné čerpání eurofondů.

A třešnička na konec. To vaše dogma o snižování státního dluhu, kvůli kterému ženete Česko do propasti, sami popíráte. Zadlužujete nás čtyřikrát rychleji než ministři za ANO, kteří bojovali s covidem.

Pane Stanjuro, pane Fialo, předsedové stran pětikoalice, řadoví poslanci. Prosím poslechněte pana profesora Švejnara, než bude pozdě.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.



