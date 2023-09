Schillerová (ANO): Toto musí pochopit i ti nejotrlejší milovníci pětikoalice

reklama

„NE! NE! NE!“ tiše sténal ministr Stanjura spíš, než že by křičel. Bylo to živě na Nově, když mi Rey Koranteng předal slovo. Pan ministr měl mikrofon stále zapnutý a bylo slyšet, že na to, co jsem pronesla, nebyl absolutně připraven. O co šlo?

Podle mě nic extra. Prostě jsem použila slova generální ředitelky Finanční správy paní Simony Hornochové, kterou sám Stanjura na začátku roku jmenoval do funkce. Paní ředitelka dala rozhovor Českému rozhlasu a dovolila si říct pravdu. Naše EET přineslo v první a druhé fázi 12,7 miliardy. „Za našimi výpočty si stojím,“ zdůraznila. Víte, co to znamená? Že kdyby Stanjura EET nezrušil, tak by letos při cenách, jaké jsou, přineslo našemu státu 22 miliard. A vlastně ještě víc, protože nebýt Fialovy vlády, v lednu tohoto roku by naběhla třetí fáze.

Čili představte si, že stále existují lidé, kteří mají profesní čest. Nejsou to sice vládní politici, ale úředníci, i tak nás to ale může lidsky potěšit. Paní ředitelka řekla ještě další hrozně důležitou věc. U podnikatelů, kterým jsme EET zavedli, „poměrně nestandardně narostla úroveň mezd.“ Ano, chápete správně, díky nám se přestávalo zaměstnávat načerno. Hlavně kuchaři a číšníci se mohli začít těšit na normální důchod. Pár let jim ta naděje trvala, než přišla pětikoalice.

A ještě jednu věc paní ředitelka přidala. Že naše vláda začala ve velkém bojovat s podvody na DPH. V roce 2016 jsme zavedli kontrolní hlášení a paní ředitelka říká, že fungovalo výborně od prvního dne. Zlepšilo to výběr daní už natrvalo. Bavíme se tu o horních desítkách miliard, dámy a pánové.

Nízké daně, které se důsledně vybírají, aby bylo dost peněz na rozvoj České republiky. Snad se všichni shodneme, že tohle je jediná správná cesta. Proč myslíte, že mezinárodní investorské agentury zvedly naší zemi v roce 2019 hodnocení? Že právě za naší vlády stouplo po dlouhých 17 letech? Protože všichni viděli, že jsme nastavili systém správně. Stanjurovi stačily dva roky, co má klíče od ministerstva financí, aby ty stejné agentury pohrozily, že nám hodnocení zase sníží. Výběr daní je nejhorší v dějinách a Nejvyšší kontrolní úřad Stanjurovi vzkazuje, že mu lítá ve vzduchu 70 miliard.

Toto musí pochopit i ti nejotrlejší milovníci pětikoalice. Kdybychom zůstali ve vládě, tak daně nezvyšujeme, ale potřebné peníze důsledně vybereme na daních, které platí už teď. Bohužel u moci jsou lidé, kteří si chtěli vyzkoušet, jaké je to šlápnout nenáviděnému sokovi na bábovičku. Bylo jim úplně jedno, že sami žádnou neumí postavit.

